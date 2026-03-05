Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian dài bị bệnh

Ca sĩ Duy Trường - một đồng nghiệp thân thiết vừa xác nhận Kasim Hoàng Vũ đã qua đời ở tiểu bang Texas. Hhiện tại, người em đang lo chuyện tang lễ giúp mẹ anh và gia đình sẽ sớm đưa cáo phó.

Thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời tại Mỹ sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh, thông tin khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Sự ra đi của anh khép lại hành trình nghệ thuật từng rực rỡ của một giọng ca được yêu mến từ đầu những năm 2000.

Trước đó, tình trạng sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ nhiều lần được công chúng quan tâm khi anh tiết lộ mắc bệnh liên quan xương hàm. Xương hàm của anh từng viêm nặng, phải cắt bỏ hoàn toàn và thay bằng quai hàm nhân tạo. Sau phẫu thuật, anh có thời gian tích cực tương tác với khán giả trên trang cá nhân, chia sẻ những dòng trạng thái về cuộc sống và tinh thần, dù hạn chế đăng hình ảnh bản thân. Anh cũng từng phản hồi ngắn gọn với người hâm mộ về sức khỏe, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm trở lại công việc để cải thiện tâm trạng và có thu nhập trang trải cuộc sống, chi phí chăm sóc sức khỏe.

Đến giữa tháng 8/2024, bệnh được thông tin tái phát khiến anh mệt mỏi, đau đớn, run rẩy, mất ngủ; nam ca sĩ từng nhập viện cấp cứu và điều trị nhiều ngày. Rạng sáng 13/9/2024 (giờ Mỹ), anh cũng cho biết phải vào viện cấp cứu sau đêm nhạc do đồng nghiệp tổ chức để ủng hộ, khi tình trạng đau và mệt vượt quá sức chịu đựng.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và đặc biệt ghi dấu ấn ở Sao Mai điểm hẹn 2004 với giải Nhất do khán giả bình chọn. Anh được nhớ đến qua các ca khúc như “Tôi là ai em là ai”, “Đôi mắt Pleiku”, “Vì yêu”… và từng có giai đoạn hoạt động ở hải ngoại.