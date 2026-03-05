Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian dài bị bệnh

05-03-2026 - 07:53 AM | Lifestyle

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời sau thời gian dài bị bệnh

Đồng nghiệp thân thiết vừa thông báo tin tức về việc ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời.

Ca sĩ Duy Trường - một đồng nghiệp thân thiết vừa xác nhận Kasim Hoàng Vũ đã qua đời ở tiểu bang Texas. Hhiện tại, người em đang lo chuyện tang lễ giúp mẹ anh và gia đình sẽ sớm đưa cáo phó.

Thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời tại Mỹ sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh, thông tin khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Sự ra đi của anh khép lại hành trình nghệ thuật từng rực rỡ của một giọng ca được yêu mến từ đầu những năm 2000.

Trước đó, tình trạng sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ nhiều lần được công chúng quan tâm khi anh tiết lộ mắc bệnh liên quan xương hàm. Xương hàm của anh từng viêm nặng, phải cắt bỏ hoàn toàn và thay bằng quai hàm nhân tạo. Sau phẫu thuật, anh có thời gian tích cực tương tác với khán giả trên trang cá nhân, chia sẻ những dòng trạng thái về cuộc sống và tinh thần, dù hạn chế đăng hình ảnh bản thân. Anh cũng từng phản hồi ngắn gọn với người hâm mộ về sức khỏe, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm trở lại công việc để cải thiện tâm trạng và có thu nhập trang trải cuộc sống, chi phí chăm sóc sức khỏe.

Đến giữa tháng 8/2024, bệnh được thông tin tái phát khiến anh mệt mỏi, đau đớn, run rẩy, mất ngủ; nam ca sĩ từng nhập viện cấp cứu và điều trị nhiều ngày. Rạng sáng 13/9/2024 (giờ Mỹ), anh cũng cho biết phải vào viện cấp cứu sau đêm nhạc do đồng nghiệp tổ chức để ủng hộ, khi tình trạng đau và mệt vượt quá sức chịu đựng.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và đặc biệt ghi dấu ấn ở Sao Mai điểm hẹn 2004 với giải Nhất do khán giả bình chọn. Anh được nhớ đến qua các ca khúc như “Tôi là ai em là ai”, “Đôi mắt Pleiku”, “Vì yêu”… và từng có giai đoạn hoạt động ở hải ngoại.

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh tượng ngay lúc này tại ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ: Nhiều người không tin vào mắt mình

Cảnh tượng ngay lúc này tại ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ: Nhiều người không tin vào mắt mình Nổi bật

Người phụ nữ 30 tuổi kiếm hơn 3 tỷ/tháng chọn nghỉ hưu sớm: Thành công từ 1 ĐIỀU nhỏ ai cũng biết nhưng thường xem nhẹ

Người phụ nữ 30 tuổi kiếm hơn 3 tỷ/tháng chọn nghỉ hưu sớm: Thành công từ 1 ĐIỀU nhỏ ai cũng biết nhưng thường xem nhẹ Nổi bật

Món bán đầy vỉa hè Việt Nam lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao nữ dù giữ dáng vẫn gọi tận 2 phần

Món bán đầy vỉa hè Việt Nam lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao nữ dù giữ dáng vẫn gọi tận 2 phần

07:40 , 05/03/2026
Nam ca sĩ có thù lao hát đám cưới cao nhất thế giới: Nợ nần phá sản, hát 10 bài kiếm 260 tỷ

Nam ca sĩ có thù lao hát đám cưới cao nhất thế giới: Nợ nần phá sản, hát 10 bài kiếm 260 tỷ

07:36 , 05/03/2026
Lộ diện người đàn ông mặc quân phục được Hòa Minzy ôm chầm

Lộ diện người đàn ông mặc quân phục được Hòa Minzy ôm chầm

06:56 , 05/03/2026
Khách Tây há hốc khi chủ tiệm trà trái cây Việt Nam cho anh 1 đặc quyền: "Ở nước tôi là phải trả tiền"

Khách Tây há hốc khi chủ tiệm trà trái cây Việt Nam cho anh 1 đặc quyền: "Ở nước tôi là phải trả tiền"

06:39 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên