Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới có gương mặt lão hóa ngược, xem từ nhỏ đến lớn không thấy già đi

Những ngày qua, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của Isaac được chia sẻ trên TikTok đang thu hút nhiều sự chú ý. Xuất hiện tại không gian phòng khách sạn, nam ca sĩ diện trang phục gồm áo phông trắng kết hợp cùng quần tây đen ống rộng và đeo kính mắt. Mở đầu clip, anh tự tin thực hiện những động tác vũ đạo bắt trend vô cùng linh hoạt, khoe thần thái rạng rỡ, gần gũi và đầy năng lượng tích cực. Đoạn clip ngắn ngay lập tức thu hút lượng tương tác lớn nhờ vẻ ngoài phong độ đỉnh cao của cựu trưởng nhóm 365. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực duy trì phong độ, diện mạo lẫn sức hút bền bỉ của anh sau hơn một thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật.

Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của Isaac được chia sẻ trên TikTok đang thu hút nhiều sự chú ý

Xuất hiện tại không gian phòng khách sạn, nam ca sĩ diện trang phục gồm áo phông trắng kết hợp cùng quần tây đen ống rộng và đeo kính mắt

Mở đầu clip, anh tự tin thực hiện những động tác vũ đạo bắt trend vô cùng linh hoạt, khoe thần thái rạng rỡ, gần gũi và đầy năng lượng tích cực

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Isaac, khán giả không thể quên giai đoạn khởi đầu đầy ấn tượng vào cuối năm 2010 khi anh ra mắt với vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband, nhóm nhạc nam do công ty của Ngô Thanh Vân đào tạo và quản lý. Trong mô hình thần tượng lúc bấy giờ, Isaac nhanh chóng nổi bật nhờ nhan sắc và ngoại hình ấn tượng và khả năng trình diễn làm chủ sân khấu.

Cuối năm 2010, Isaac ra mắt với vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband, nhóm nhạc nam do công ty của Ngô Thanh Vân đào tạo và quản lý

Isaac nhanh chóng nổi bật nhờ nhan sắc và ngoại hình ấn tuọng và khả năng trình diễn làm chủ sân khấu

Dưới vai trò nhóm trưởng, anh và 365daband đã liên tục gặt hái thành công với chuỗi bản hit đình đám như Oh My Love, Music In Me, Saigon Here We Come, Nơi Anh Không Thuộc Về hay Hai Cô Tiên. Đặc biệt, ca khúc nhạc phim Bống Bống Bang Bang đã trở thành một hiện tượng chưa từng có của Vpop, xuất sắc cán mốc 647 triệu lượt xem trên YouTube đến nay và giữ vững kỷ lục là sản phẩm âm nhạc có lượt xem cao nhất lịch sử nhạc Việt.

Sau khi 365daband chính thức khép lại chặng đường hoạt động chung, Isaac bắt đầu hành trình hoạt động solo và gặt hái được nhiều thành tựu bứt phá. Nam ca sĩ liên tục đổi mới hình ảnh qua nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng, ghi dấu ấn qua các bản hit solo như Yêu Không Nghỉ Phép, Anh Sẽ Về Sớm Thôi hay Vượt Qua Everest, đồng thời luôn duy trì phong cách trình diễn lịch lãm và chỉn chu mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Sau khi 365daband chính thức khép lại chặng đường hoạt động chung, Isaac bắt đầu hành trình hoạt động solo và gặt hái được nhiều thành tựu bứt phá

Nma ca sĩ luôn duy trì phong cách trình diễn lịch lãm và chỉn chu mỗi khi xuất hiện trên sân khấu

Không dừng lại ở âm nhạc, anh còn chứng minh sự đa năng khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Vai diễn kép hát mộc mạc nhưng nội tâm trong bộ phim Song Lang đã mang về cho anh nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, bên cạnh các dự án điện ảnh thương mại ấn tượng khác như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể và Anh Trai Yêu Quái. Bước ngoặt gần đây nhất phải kể đến việc Isaac tham gia chương trình Anh Trai Say Hi (2024). Sự xuất hiện của anh không chỉ giúp tiếp cận thêm một lượng lớn khán giả trẻ mà còn mang đến góc nhìn mới mẻ về một Isaac gần gũi, vui vẻ và hài hước, xuất sắc ghi tên mình vào Top 5 chung cuộc của mùa giải đầu tiên.

Không dừng lại ở âm nhạc, anh còn chứng minh sự đa năng khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh

Bước ngoặt gần đây nhất phải kể đến việc Isaac tham gia chương trình Anh Trai Say Hi (2024)

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật duy trì được độ nhiệt bền bỉ, nhan sắc "lão hóa ngược" ở tuổi 38 của Isaac vẫn luôn là chủ đề khiến công chúng phải trầm trồ. Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn sở hữu gương mặt điển trai với các đường nét nam tính, góc cạnh, vóc dáng săn chắc cùng phong thái lịch lãm đặc trưng.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật duy trì được độ nhiệt bền bỉ, nhan sắc "lão hóa ngược" ở tuổi 38 của Isaac vẫn luôn là chủ đề khiến công chúng phải trầm trồ

Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn sở hữu gương mặt điển trai với các đường nét nam tính, góc cạnh, vóc dáng săn chắc cùng phong thái lịch lãm đặc trưng

Mới đây, Isaac đã góp mặt vào danh sách đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

So với thời điểm mới bước chân vào showbiz hơn 10 năm trước, diện mạo của nam ca sĩ dường như không hề chịu ảnh hưởng bởi dấu vết thời gian mà ngày càng trở nên trưởng thành, chín chắn và cuốn hút hơn. Việc tiếp tục ghi tên vào danh sách đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút ngoại hình bền bỉ, giúp Isaac giữ vững vị trí một trong những "nam thần" biểu tượng của làng giải trí Việt trong lòng công chúng.

Ảnh: FBNV