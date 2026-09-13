Ca sĩ Việt hát 15 phút nhận 800 triệu đồng: Bán hàng online kiếm sống, nay cát-xê tăng gấp 4

Theo thông tin trong ngành tổ chức sự kiện, cát-xê show thương mại hiện tại của Phùng Khánh Linh được cho là đã lên tới 800 triệu đồng. Với mức thù lao này, nghệ sĩ thường đảm nhận set diễn kéo dài khoảng 15-20 phút, tương đương 3-5 ca khúc. Đáng chú ý, trước khi Giữa Một Vạn Tour diễn ra và liên tiếp cháy vé, cát-xê của Phùng Khánh Linh dao động trong khoảng 200-250 triệu đồng cho một show. Như vậy, mức giá của nữ ca sĩ đã tăng khoảng 3-4 lần sau một chuỗi bước tiến đáng kể về sức hút trên thị trường.

Thông tin thù lao của Phùng Khánh Linh gây chú ý

Thông tin này được lan truyền trong giới booking show và các agency tổ chức sự kiện, mang tính chất tham khảo. Cát-xê thực tế của nghệ sĩ có thể thay đổi tùy tính chất chương trình, quy mô sự kiện, thời lượng biểu diễn cũng như thỏa thuận cụ thể với ban tổ chức. Dù vậy, mức 800 triệu đồng cho một set diễn ngắn cho thấy vị thế thương mại của Phùng Khánh Linh đã có sự thay đổi rõ rệt.

Đây cũng là mức cát-xê thường thấy ở nhóm nghệ sĩ hạng A có sức hút lớn trên thị trường. Với Phùng Khánh Linh, sự ghi nhận này không chỉ đến từ âm nhạc mà còn nằm ở việc cô đang sở hữu một tệp khán giả trung thành, khả năng tạo tương tác trên mạng xã hội và sức hút đủ lớn để kéo khán giả đến các đêm diễn riêng.

Từ một ca sĩ từng phải livestream bán hàng online để duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi âm nhạc, Phùng Khánh Linh đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác trong sự nghiệp

Từ một ca sĩ từng phải livestream bán hàng online để duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi âm nhạc, Phùng Khánh Linh đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Đêm nhạc Giữa Một Vạn Tour của cô nhanh chóng sold out, kéo theo tình trạng khan hiếm vé khi nhiều người hâm mộ không kịp mua.

Concert Giữa Một Vạn Tour lần đầu được tổ chức vào ngày 21/3 tại Nhà hát Hòa Bình. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở bán, toàn bộ các hạng vé đã được bán hết. Nhu cầu lớn đến mức mạng xã hội xuất hiện làn sóng tìm kiếm vé pass, trong khi lượng vé nhượng lại gần như không đáng kể. Thậm chí, vé chợ đen bắt đầu xuất hiện với giá cao hơn nhiều lần giá niêm yết.

Phùng Khánh Linh đang là một trong những ca sĩ bứt phá của 2026

Trước sức mua thực tế từ khán giả, ê-kíp Phùng Khánh Linh quyết định bổ sung thêm đêm diễn ngày 22/3. Đêm thứ hai tiếp tục sold out nhanh chóng. Việc hai đêm nhạc liên tiếp bán hết vé trong thời gian ngắn, trong khi vẫn còn nhu cầu từ những khán giả chưa thể tham dự, cho thấy sức hút của Phùng Khánh Linh đã vượt khỏi phạm vi một nghệ sĩ được yêu thích trong cộng đồng nghe nhạc.

Sau đó, nữ ca sĩ đưa Giữa Một Vạn Tour ra Hà Nội và tiếp tục duy trì sức nóng. Ngày 17/10 tới đây, Phùng Khánh Linh sẽ tổ chức đêm diễn thứ tư của tour tại TP.HCM, nâng tổng lượng khán giả của toàn bộ hành trình lên khoảng chục nghìn người.

Concert của Phùng Khánh Linh cứ tổ chức là cháy vé

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, quê Bắc Giang. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng hát Việt năm 2015 và gây chú ý với hình ảnh "cô bé hạt tiêu". Tuy nhiên, con đường hoạt động chuyên nghiệp sau chương trình không trải đầy thuận lợi.

Sau quyết định Nam tiến, Phùng Khánh Linh phải đối mặt với bài toán kinh phí để duy trì việc sản xuất âm nhạc. Áp lực tài chính từng khiến nữ ca sĩ rơi vào bế tắc và có thời điểm nghĩ đến việc giải nghệ. Để trang trải cuộc sống, cô bắt đầu livestream bán hàng online. Nguồn thu từ công việc này được dùng để chi trả sinh hoạt phí, đồng thời tích lũy vốn để tiếp tục theo đuổi ca hát và thực hiện các sản phẩm âm nhạc.

Sau quyết định Nam tiến, Phùng Khánh Linh phải đối mặt với bài toán kinh phí để duy trì việc sản xuất âm nhạc

Bước ngoặt đầu tiên đến với Phùng Khánh Linh khi cô phát hành Hôm Nay Tôi Buồn. Ca khúc nhanh chóng lan truyền và đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng. Sau đó, cô tiếp tục theo đuổi hướng làm album concept, lần lượt ra mắt hai album phòng thu Yesteryear (2020) và Citopia (2022). Qua chuỗi dự án này, Phùng Khánh Linh từng bước định hình màu sắc âm nhạc riêng, kiên định với City Pop, Alternative Pop và Indie Rock.

Dù được đánh giá cao về giọng hát cũng như tư duy âm nhạc, tên tuổi Phùng Khánh Linh trong nhiều năm vẫn chủ yếu được biết đến trong cộng đồng khán giả thường xuyên nghe nhạc. Trên mạng xã hội, hình ảnh của nữ ca sĩ đôi khi còn được công chúng nhớ đến thông qua meme và những video mang màu sắc hài hước, thay vì vị thế của một ngôi sao đại chúng.

Phải đến album phòng thu thứ ba Giữa Một Vạn Người, phát hành vào tháng 10/2025, Phùng Khánh Linh mới tạo được cú bật mang tính bước ngoặt

Phải đến album phòng thu thứ ba Giữa Một Vạn Người, phát hành vào tháng 10/2025, Phùng Khánh Linh mới tạo được cú bật mang tính bước ngoặt. Album khai thác những câu chuyện tự sự và các tổn thương trong tình cảm, đồng thời tạo ra nhiều ca khúc có khả năng lan truyền trên mạng xã hội. Những sản phẩm này giúp âm nhạc của Phùng Khánh Linh tiếp cận nhóm khán giả rộng hơn, đưa tên tuổi cô tiến gần hơn tới số đông.

Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, Giữa Một Vạn Người cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Thành công của album sau đó tiếp tục được cộng hưởng bởi những dự án khác, tạo thành chuỗi hiệu ứng giúp vị thế của Phùng Khánh Linh ngày càng rõ nét.

Phùng Khánh Linh như một đoá hoa đã đủ nắng để nở rộ

Đầu năm 2026, nữ ca sĩ góp giọng trong album WeChoice Awards 2025 với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, kết hợp cùng (S)TRONG và Văn Mai Hương. Verse hát của Phùng Khánh Linh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Những câu hát về hành trình "lặng lẽ chờ đợi", trải qua thăng trầm và vẫn đứng trên sân khấu trước "một vạn người" được nhiều khán giả liên hệ với chính con đường hoạt động của nữ ca sĩ.

Sức nóng của Phùng Khánh Linh tiếp tục được duy trì thông qua dự án nhạc phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Ca khúc do cô thể hiện nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc nội địa và lọt top trending. Độ phổ biến của bài hát đồng thời giúp tên tuổi Phùng Khánh Linh tiếp tục xuất hiện trước một lượng lớn công chúng.

Phùng Khánh Linh phải bền bỉ với âm nhạc suốt 10 năm mới gặt hái trái ngọt

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Phùng Khánh Linh đã chia sẻ về những thử thách khó khăn nhất đối với một nghệ sĩ không thuộc nhóm “ra bài là trending”, từ tiền bạc, cơ hội đến niềm tin của những người xung quanh. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Hôm nay tôi mới dám bật mí một sự thật nho nhỏ, đó là tôi vẫn duy trì công việc bán hàng online để có tiền làm album. Thú thật là tiền vẫn là thứ mà tôi đang thiếu để có thể thực hiện được những ước mơ lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Có những lúc, tôi cũng mơ đến những MV hoành tráng để truyền tải hết những tâm tư trong bài hát của mình lắm chứ.”

Dù gặp nhiều khó khăn, Phùng Khánh Linh may mắn có một ekip luôn động viên nhau, cùng lao động và tìm cách tạo ra những sản phẩm vừa ưng ý, vừa phù hợp với điều kiện thực tế. Nữ ca sĩ kể, lúc đầu ekip còn không định quay MV cho Em Đau, nhưng rồi cô quyết định biến sản phẩm này thành món quà tri ân bố mình. Dù kinh phí hạn hẹp, cả ekip vẫn cố gắng “co kéo” để truyền tải trọn vẹn thông điệp và cảm xúc mà cô muốn gửi gắm.

Phùng Khánh Linh nâng vị thế sau album Giữa Một Vạn Người

Nhìn lại hành trình của Phùng Khánh Linh, Giữa Một Vạn Người có thể xem là cột mốc giúp những giá trị từng được ghi nhận trong âm nhạc của nữ ca sĩ chuyển hóa thành sức hút rõ ràng hơn trên thị trường. Năm nay, sức hút của album tiếp tục được kéo dài khi nữ ca sĩ tung phiên bản deluxe. Phùng Khánh Linh nâng vị thế, đổi đời từ album này. Từ một nghệ sĩ có lượng người nghe trung thành nhưng chưa có mức độ phủ sóng tương xứng, cô đang dần hình thành một cộng đồng khán giả đủ lớn để tạo ra sức mua thực tế cho các sản phẩm âm nhạc và đêm diễn riêng.