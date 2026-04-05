Ca sỹ Tùng Dương hát “Tái sinh” tặng ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 4/4 tại xã Đak Đoa (Gia Lai), Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ khởi công dự án quần thể nghỉ dưỡng và sân golf Đak Đoa tại Gia Lai với sân golf 36 hố, tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng. Trong phần mở màn sự kiện, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC đã được ca sỹ Tùng Dương hát tặng ca khúc “Tái sinh” gây xúc động.

Ngay sau phần trình diễn, dự án sân golf Đak Đoa được khởi công, với tổng vốn đầu tư 1.150 tỷ đồng. Lần trở lại này, dự án được giao cho pháp nhân mới - Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex, thành viên của FLC triển khai, nhằm khắc phục những vướng mắc trước đây và tăng tốc tiến độ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh dự án đóng vai trò chiến lược trong phát triển du lịch cao cấp của tỉnh. Gia Lai sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa bản địa phong phú, nhưng thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn, đủ sức hút khách hạng sang.

Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách với doanh thu gần 29.000 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2026 là 15 triệu lượt khách, đặt ra yêu cầu các dự án du lịch phải đi trước một bước về hạ tầng và sản phẩm. Trong bối cảnh đó, sân golf Đak Đoa được kỳ vọng vừa tạo điểm nhấn du lịch, vừa thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây tỉnh, hình thành không gian đô thị hiện đại, bền vững.

Theo bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch Thường trực FLC, dự án sẽ bao gồm sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế và khu đô thị nghỉ dưỡng hiện đại với nhiều tiện ích đa dạng. FLC đặt mục tiêu phát triển dự án theo định hướng “du lịch xanh”, bảo tồn thiên nhiên, tôn vinh văn hóa bản địa và xây dựng giá trị lâu dài.

Được biết, dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku tại Khu phức hợp Đak Đoa là dự án nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên.

Quần thể dự án có diện tích khoảng 517 ha và tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, vị trí tại cửa ngõ Pleiku, kết nối với sân bay và trung tâm hành chính của tỉnh. Công trình được quy hoạch nhiều hạng mục gồm khu đô thị, biệt thự, công viên sinh thái, khu thể thao, trung tâm thương mại... Điểm nhấn là sân golf 36 hố rộng hơn 171 ha.

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập và từng là Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch tập đoàn tại một sự kiện ở Gia Lai vào ngày 27/3/2026, sau gần 4 năm vắng bóng khỏi vị trí điều hành cao nhất của FLC. Từ cuối tháng 1/2026, ông Quyết cũng được ghi nhận xuất hiện tại nhiều hoạt động thương trường và quan hệ đối tác của FLC.





