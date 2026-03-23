Cả tòa nhà lắp thang máy, một người đàn ông kịch liệt phản đối nhưng lúc xây xong lại xin sử dụng: "Đây là cơ sở vật chất chung, tôi có quyền"

Dự án lắp đặt thang máy cho tòa nhà được khởi động từ tháng 6/2024. Trong quá trình triển khai, các bên đã tổ chức cuộc họp bàn phối hợp, đặc biệt vào tháng 1/2025. Dù một cư dân là ông Trương kiên quyết phản đối, dự án vẫn được thông qua do đáp ứng đủ tỷ lệ biểu quyết theo quy định pháp luật. Đến tháng 3/2025, công trình đã được cấp “Giấy phép quy hoạch dự án xây dựng” và thang máy chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2026.

Ông Trương là người duy nhất trong tòa nhà phản đối việc lắp đặt thang máy ngay từ đầu. Ông đưa ra 3 lý do chính: việc xây dựng thang máy cùng hành lang nối sẽ cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió của căn hộ; thiết kế lối vào tầng một khiến hành lang nâng cao, làm lộ không gian riêng tư như nhà bếp, nhà vệ sinh khi người khác đi qua và cuối cùng là lo ngại về an toàn công trình, như nguy cơ nứt tường hoặc sụt lún móng.

Thang máy mới được lắp đặt tại chung cư ông Trương sinh sống

Sau khi thang máy hoàn thành, thực tế ghi nhận một phần không gian trong nhà ông Trương có thể bị nhìn thấy từ hành lang. Để khắc phục, ông đã tự lắp thêm vách ngăn che chắn.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là sau khi công trình đi vào hoạt động và cư dân được cấp thẻ sử dụng, ông Trương lại đề nghị được tham gia sử dụng thang máy bằng cách trả thêm 19.000 NDT (hơn 72 triệu đồng) theo phương án ban đầu. Ông Trương cho rằng đây là cơ sở vật chất chung nên hoàn toàn có quyền sử dụng, nhưng đề xuất này đã bị toàn bộ cư dân trong tòa nhà từ chối.

Nhiều người cho rằng trong suốt quá trình triển khai, sự phản đối liên tục của ông Trương đã khiến dự án bị chậm tiến độ gần một năm, kéo theo nhiều cuộc họp và nỗ lực điều phối lặp đi lặp lại, gây tốn kém thời gian và công sức cho các hộ dân khác. Vì vậy, họ không đồng tình việc ông “hưởng lợi sau” bằng cách đóng thêm tiền để sử dụng thang máy.

Mâu thuẫn leo thang khi ông Trương quyết định khởi kiện hơn 10 hộ dân trong tòa nhà. Trong đơn kiện, ông yêu cầu tòa án buộc các bị đơn cho phép ông được sử dụng thang máy sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời đòi bồi thường 600 NDT (2,2 triệu đồng) mỗi tháng vì cho rằng tòa nhà bị “mất chức năng” trong thời gian chưa được sử dụng thang máy.

Ngoài ra, ông còn yêu cầu các cư dân khác bồi thường thêm 1.000 NDT (3,8 triệu đồng) mỗi tháng do cho rằng quyền lợi của mình với tư cách hàng xóm bị xâm phạm, bao gồm quyền về thông gió, ánh sáng, riêng tư và sự yên tĩnh.

Vụ việc hiện đã được Tòa án nhân dân quận Bạch Vân (Quảng Đông, Trung Quốc) thụ lý, song chưa có phán quyết cuối cùng.

Đại diện văn phòng quản lý tòa nhà cho biết đã nhiều lần tổ chức hòa giải giữa các bên và sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm sớm giải quyết tranh chấp. Một số cư dân cũng bày tỏ nếu ông Trương rút đơn kiện, họ sẵn sàng ngồi lại thương lượng về quyền sử dụng thang máy.

Theo ý kiến của một luật sư họ Trịnh, thang máy được lắp đặt trong khu vực chung nên thuộc sở hữu chung của toàn bộ cư dân. Việc tước quyền sử dụng của một số người chỉ vì họ từng phản đối ban đầu có thể bị xem là xâm phạm quyền cơ bản. Về nguyên tắc, nếu cư dân phản đối đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng cách đóng góp chi phí lắp đặt, họ vẫn có quyền sử dụng thang máy. Khi giải quyết các tranh chấp dạng này, cần phân biệt rõ giữa “phản đối hợp lý” và “cản trở ác ý”.

Vụ việc hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương, phản ánh những mâu thuẫn điển hình trong cải tạo chung cư cũ.

Theo Guangming.com