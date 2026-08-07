Các chủ shop gặp khó khăn gì khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử?

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Khối Giải pháp Bán lẻ Tập đoàn MISA đã chia sẻ, các chủ shop trên sàn thương mại điện tử hiện đang phải đối mặt với một số nhóm khó khăn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành và doanh thu.

Theo bà Hải Yến, phổ biến nhất là tình trạng quản lý đơn hàng rời rạc khi người bán phải đăng nhập nhiều tài khoản và thiết bị để xử lý đơn, vừa tốn nhân lực, thời gian vừa dễ xảy ra sai sót. Cùng với đó, dữ liệu tồn kho giữa các sàn và kho thực tế chưa được đồng bộ theo thời gian thực, dẫn đến nguy cơ hết hàng, hủy đơn, bị sàn xử phạt hoặc tồn đọng vốn.

Các chủ shop trên sàn thương mại điện tử hiện đang phải đối mặt với một số nhóm khó khăn.Ảnh minh hoạ.

Một thách thức khác là quy trình vận hành chưa được kết nối xuyên suốt từ khâu chăm sóc khách hàng, đóng gói đến vận chuyển. Trong các chương trình khuyến mại lớn hoặc Mega Sale, việc xử lý đơn hàng chậm có thể làm gia tăng nguy cơ hủy đơn, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và uy tín của gian hàng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng các phần mềm riêng lẻ, thiếu sự liên thông dữ liệu, dẫn đến phải nhập liệu nhiều lần, phát sinh sai sót và khó có được bức tranh tổng thể về hoạt động kinh doanh.

Theo đại diện MISA, việc đối soát thanh toán COD cũng là một trong những khó khăn lớn khi dòng tiền bao gồm tiền thu hộ, phí sàn, phí vận chuyển và tiền hoàn trả. Điều này khiến các chủ shop mất nhiều thời gian kiểm tra từng giao dịch, đồng thời khó phát hiện các khoản chênh lệch hoặc sai phí. Đặc biệt, rủi ro về pháp lý và hóa đơn đang trở thành áp lực ngày càng lớn khi nhiều cửa hàng chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử đúng thời điểm, tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt hoặc truy thu thuế.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Yến, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh và yêu cầu quản lý thuế ngày càng chặt chẽ, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tối ưu quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn hỗ trợ tuân thủ các quy định về thuế, hóa đơn điện tử và minh bạch dữ liệu. Đây cũng là nền tảng để hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh số.