Các doanh nghiệp bất động sản huy động hơn 73.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023

Số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính cả năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 311.240 tỷ đổng, gồm 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37.071 tỷ đồng (chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành) và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 275.028 tỷ đồng (chiếm 88,1% tổng số).

Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành phát hành nhiều nhất với 176.006 tỷ đồng (tương đương 56,5% tổng giá trị phát hành). Theo sau là nhóm bất động sản với 73.202 tỷ đồng (chiếm 23.5%).

Đáng chú ý, dù kinh tế khó khăn nhưng năm 2023 ghi nhận trái phiếu bất động sản ấm dần trở lại. Cụ thể, lượng huy động vốn qua kênh trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 đã tăng 40,8%, so với năm 2023. Tuy nhiên, con số này còn thấp với so với thời điểm thị trường bất động sản đang đạt đỉnh 2020 – 2021, nhưng lại cao hơn khoảng 20% so với năm 2019.

Năm 2023, trong lĩnh vực bất động sản có hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục huy động được vốn trên thị trường trái phiếu như: Công ty TNHH Capitaland Tower phát hành 4 đợt trái phiếu doanh nghiệp để huy động khoảng 12.240 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nam An phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động 4.700 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản TMT phát hành 2 đợt trái phiếu doanh nghiệp huy động 4.030 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Hưng Yên phát hành 2 đợt trái phiếu doanh nghiệp, huy động khoảng 7.200 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Phương Nam phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động 4.695 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng phát hành 2 đợt trái phiếu doanh nghiệp, huy động 4.000 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Sài Gòn Capital phát hành 3 đợt trái phiếu doanh nghiệp để huy động khoảng 3.000 tỷ đồng. Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 huy động 2.250 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phú Thọ Land phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động 1.900 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Vinamland phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động 1.500 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét riêng giá trị từng lô thì Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nội thất Luxury Living mới là doanh nghiệp huy động vốn nhiều nhất với 4.800 tỷ đồng.

Về lãi suất, năm qua nhóm bất động sản ghi nhận mức lãi suất phổ biến, trả lãi cho trái chủ là 12%/năm.

Trong đó, doanh nghiệp bất động sản huy động nguồn vốn trái phiếu có lãi suất cao nhất, trả lãi cho các trái chủ là 14%/năm, đây cũng là những lô trái phiếu có lãi suất cao nhất thị trường trong năm qua.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản cũng có doanh nghiệp phát hành trái phiếu có mức lãi suất thấp nhất thị trường, cố định chỉ 1%/năm.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong năm 2024, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn khoảng 310.131 tỷ đồng. Trong đó quý 1/2024 là khoảng 44.800 tỷ đồng, quý 2 khoảng 83.200 tỷ đồng, quý 3 khoảng 72.400 tỷ đồng và quý 4 là khoảng 109.700 tỷ đồng.

Nhóm doanh nghiệp bất động sản và các tổ chức tín dụng có tỷ lệ đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2024, với tỷ lệ lần lượt là 34,9% và 29,7%.