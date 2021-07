Các doanh nghiệp bất động sản ứng phó thế nào với Chỉ thị 10 không thời hạn của Tp.HCM?

Mới đây, sau 2 lần giãn cách xã hội, Tp.HCM tiếp tục giãn cách theo CT 10 không thời hạn, siết chặt việc giãn cách, dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không cần thiết; không tụ tập quá 3 người….Ở góc độ thị trường BĐS, chỉ thị này có thực sự khiến các doanh nghiệp BĐS "đuối sức"?



Chia sẻ về cách ứng phó với CT 10 của Tp.HCM, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh cho hay, doanh nghiệp luôn xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển thành nhiều giai đoạn. Trong ngắn hạn là kế hoạch từng năm, trung hạn là kế hoạch 5 năm. Trong giai đoạn dịch Covid-19 lần này, doanh nghiệp đã kịp thời, linh động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để đưa ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường (về dòng sản phẩm, tiêu chí sản phẩm…). Tiến độ thanh toán cũng được điều chỉnh hợp lý, cạnh tranh hơn. Đối với những trường hợp khách hàng đã ký hợp đồng trước giai đoạn dịch bệnh, doanh nghiệp cũng hỗ trợ điều chỉnh giãn tiến độ thanh toán để giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

"Mục tiêu của Hưng Thịnh là chia sẻ lợi nhuận với khách hàng, hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi không đặt lợi nhuận làm mục tiêu chính, mà ở thời điểm dịch bệnh này, việc duy trì hoạt động kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 4.000 CBNV Hưng Thịnh cũng như chia sẻ lợi nhuận với khách hàng là mục tiêu được đặt lên hàng đầu", đại diện Tập đoàn này chia sẻ.

Bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh việc tái cấu trúc, rà soát, cơ cấu lại bộ máy tổ chức đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn. Đối với bộ phận được bố trí làm việc online, Tập đoàn tạo điều kiện tốt về công nghệ thông tin để công việc được hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Theo Công ty CP Địa ốc Phú Long, Covid-19 diễn biến phức tạp, Tp.HCM giãn cách xa hôi, doang nghiệp chịu tác động chung của thị trường. Tuy nhiên đây là "khoảng lặng’’ cần thiết để Phú Long nhìn lại và có sự chuyển đổi số, áp dụng những công nghệ mới nhằm gia tăng giá trị nội lực. Trong thời gian qua Phú Long đã có những bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số và có những hiệu quả rõ rệt trong việc giảm bớt các thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu chi phí doanh nghiệp. Không chỉ áp dụng công nghệ vào các hoạt động quản lý doanh nghiệp, trong thời gian tới Phú Long sẽ cho ra mắt những sản phẩm mới ứng dụng các giải pháp thông minh bắt kịp xu hướng phát triển đô thị xanh, bền vững trên thế giới.

Đống thời, doanh nghiệp đã đưa ra một kế hoạch dài hơi trong việc kinh doanh của mình. Và trọng tâm của chiến lược này là việc công ty nhanh chóng đưa ra các quyết định và hành động theo đó. Mọi người đã làm việc cùng nhau để tìm cảm hứng, công cụ và phương pháp hiệu quả nhất để bước qua thời điểm này. Điển hình nhất, khối kinh doanh của công ty đẩy mạnh việc kinh doanh các sản phẩm bất động sản qua hình thức trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và có được trải nghiệm tốt nhất. Để làm được điều này, công ty đã chú trọng vào Marketing và tư vấn online, chính điều này đã phục vụ khách hàng về mặt thông tin trọn vẹn và đầy đủ nhất. Ngoài ra, trong tương lai gần công ty cũng sẽ sớm áp dụng hình thức booking online để tiếp cận được những tệp khách mới.

Chia sẻ về việc chuẩn bị tâm thế với CT 10 của Tp.HCM, bà Nguyễn Hương, CEO Đại Phúc Land cho rằng, đợt giãn cách xã hội thứ 2 do tình hình dịch bùng phát mạnh nên các doanh nghiệp hầu như đều chuyển sang chế độ làm việc online tại nhà hoặc tạm dừng đóng cửa. Việc tiếp tục áp dụng CT 10 vô thời hạn sẽ có các tác động cụ thể là các hoạt động mở bán sản phẩm, dự án đều phải dừng lại, điều này sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp vì không có doanh thu trong khi vẫn phải duy trì bộ máy hoạt động; các hoạt động đầu tư phát triển dự án tiếp tục bị gián đoạn do nguồn lực hạn chế; doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ tạm dừng hoạt động hay đóng cửa nếu tình trạng này kéo dài sang quý 3.

"Chỉ thị 10 vì các điều kiện kiểm soát khá khắt khe nên chỉ phù hợp trong giai đoạn cao điểm dập dịch, không nên kéo dài quá 3 tuần nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội, DN và việc duy trì các hoạt động kinh tế. Chúng ta phải chấp nhận bước qua giai đoạn mới sống chung với dịch bệnh để đảm bảo nền kinh tế được vận hành theo quy luật vốn có của nó. Nguồn lực của doanh nghiệp có giới hạn, thu nhập của người lao động phổ thông chiếm tỉ lệ cao bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy trong ngắn hạn thì có thể gắng gượng vượt qua nhưng về lâu dài phải có giải pháp kiểm soát dịch hiệu quả hơn hạn chế tình trạng giãn cách XH quá lâu sẽ rất bất lợi cho nền kinh tế", bà Hương chia sẻ.

Với kịch bản là dịch kéo dài, theo CEO Đại Phúc Land, doanh nghiệp đánh giá lại khả năng chống chọi trong tình huống kịch bản xấu nhất xảy ra là kéo dài đến hết quý 3 và có thể tiếp tục bùng dịch vào quý 4/2021; Tiếp tục cắt giảm chi phí và sắp xếp lại cơ cấu hoạt động đảm bảo duy trì ở mức tối thiểu; Nâng cao hiệu quả làm việc tại nhà, tìm ra các giải pháp bán hàng mới, số hóa BĐS qua kênh bán hàng trực tuyến cũng là 1 giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới. Đồng thời, tâm thế của doanh nghiệp luôn sẵn sàng để bật dậy bất cứ lúc nào để phục hồi và tăng tốc trong những tháng còn lại.

"Doanh nghiệp luôn xác định phải sống còn bằng mọi giá đến khi sức cùng, lực kiệt để vượt qua giai đoạn cam go này. Chính vì vậy các giải pháp trợ lực của chính phủ đúng lúc và thiết thực có vai trò rất quan trọng giúp doanh nghiệp gắng gượng và phục hồi nhanh chóng hơn", bà Hương nhấn mạnh.

Cũng chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Lâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc DKRA Vietnam cho biết, hiện tại do tình hình dịch bệnh căng thẳng, để đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên, công ty đã cho nhân viên làm việc online tại nhà, đồng thời điều chỉnh một số mục tiêu công việc cho phù hợp hoàn cảnh lúc này. Dù làm việc tại nhà nhưng công ty vẫn đảm bảo các công việc, mục tiêu đề ra, chẳng hạn như tổ chức các công việc cho thời gian tới như tư vấn, tham gia tư vấn dự án cho các chủ đầu tư, xây dựng chính sách, sản phẩm rồi phương án hợp tác với các chủ đầu tư…

Theo vị CEO này, ảnh hưởng của dịch nên việc kinh doanh bị ảnh hưởng do không gặp gỡ trực tiếp được khách hàng nên không phát sinh giao dịch; hiệu suất làm việc online cũng không bằng lúc offline. Tuy vậy, thời điểm này doanh nghiệp tổ chức lại, chuẩn bị kỹ càng các hoạt động, dịch tạm ổn là có thể tổ chức kinh doanh. Một số hoạt động công ty vẫn duy trì theo ông Lâm như rà soát, điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh, tăng cường hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, kết nối với khách hàng…; đồng thời, tổ chức cho nhân viên tiếp cận các phương pháp mới trong làm việc online, không theo kiểu ngồi thụ động.

"Về vận hành, doanh nghiệp vẫn chạy nhưng chạy theo cách khác. Có thể hiệu suất công việc không đạt 100% như thời kì offline nhưng chúng tôi vẫn giữ được sự chủ động trong trong vận hành chứ không bị động", ông Lâm nhấn mạnh.

Khi được hỏi, nếu dịch tiếp tục kéo dài, doanh nghiệp có điều chỉnh vấn đề nhân sự, chế độ của nhân viên hay không, CEO DKRA Vietnam cho hay, chúng tôi không có chiến lược cắt giảm nhân sự lúc khó khăn, mà điều chỉnh cơ chế chính sách để mỗi nhân viên đều có cuộc sống ổn định. Doanh nghiệp xác định phải bảo đảm nguồn nhân lực để "bật dậy" sau thời điểm khó khăn. Đồng thời, kế hoạch của doanh nghiệp là điều chỉnh cách tiếp cận sản phẩm cho khách hàng thuận lợi hơn; chủ động trong việc ứng dụng thông tin; thích nghi với thời thế, ứng biến với dịch bệnh.

"Thực tế khó khăn là rõ thấy với nhiều doanh nghiệp BĐS thời kì Covid-19. Với DKRA Vietnam, lấy tâm thế chủ động ứng phó với bối cảnh, không bị động trong hoàn cảnh, đảm bảo được nguồn nhân lực ổn định, không sử dụng chiến thuật cắt giảm nhân sự lúc khó khăn….", ông Lâm khẳng định.

Còn theo đại diện Phú Đông Group, đến thời điểm này thì Phú Đông Group cũng khá may mắn khi chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh. Công ty vẫn có doanh thu đều đặn từ dòng tiền của các dự án triển khai trước đó. Trong năm nay, Phú Đông dự định triển khai dự án mới với nguồn cung hơn 600 căn hộ.

"Tuy nhiên chúng tôi phải điều chỉnh một số kế hoạch kinh doanh, thời gian triển khai bán hàng và dòng vốn cho dự án này để phù hợp với diễn biến thị trường. Đây là dự án có vị trí khá thuận tiện, kết nối tới trung tâm Quận 1 chỉ 25 phút với khoảng giá trên dưới 2 tỷ đồng nên đang nhận được nhiều quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư. Do đó tôi hy vọng cuối năm chúng tôi vẫn đạt được doanh thu như dự kiến. Ngoài ra đây cũng là thời gian Phú Đông Group hoàn chỉnh pháp lý cho các dự án sắp triển khai, tìm kiếm quỹ đất và tập trung phát triển dự án mới", ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group cho hay.

Cùng câu hỏi doanh nghiệp ứng phó thế nào với CT 10 không thời hạn của Tp.HCM, ông Đoàn Ngọc Duy, Giám đốc Khối Marketing Cát Tường Group cho hay, sự trở lại bất ngờ và nhanh chóng chuyển biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế cũng như đời sống xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở lần thứ 4 chống dịch, do đã có kinh nghiệm cũng như bài học từ các đợt chống dịch trước đó nên Cát Tường Group đã chủ động hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch. Cụ thể, doanh nghiệp đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; ban hành các nội quy, hướng dẫn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Với Chỉ thị 10 của Thành phố, Cát Tường Group luôn tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời; hiện chúng tôi đã tạm dừng các sự kiện tổ chức bán hàng tập trung, thực hiện làm việc online, phân bổ nhân sự hợp lý; điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế

"Đối với Cát Tường Group nhân sự chính là tài sản lớn nhất của Tập đoàn, vì vậy kể cả trước khi có dịch bệnh và cho đến nay chúng tôi luôn chăm lo, chú trọng các vấn đề liên quan đến nhân sự. Chúng tôi phân bổ nhân sự làm việc phù hợp với tình hình thực tế, luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan chức năng; cố gắng đảm bảo công ăn việc làm, chế độ phúc lợi cho cán bộ nhân viên", ông Duy nhấn mạnh.

Chia sẻ về cách ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đại diện Tập đoàn An Gia cũng cho hay, đối với kế hoạch bán hàng và triển khai các dự án mới, doanh nghoepej tập trung chuyển hướng qua các kênh online. Với sự hỗ trợ từ xa của đội ngũ chuyên viên tư vấn, một số khách hàng tin tưởng thương hiệu An Gia đã thực hiện giao dịch, đăng ký sản phẩm ngay trong thời điểm giãn cách xã hội mà không cần đến xem hiện trạng thực tế của dự án. Bên cạnh đó, Covid-19 làm cho tiến trình triển khai các dự án chậm lại nhưng cũng là thời điểm để doanh nghiệp xem xét việc phát triển, ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc hỗ trợ bán sản phẩm, triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho lĩnh vực bất động sản.

Đối với toàn thể cán bộ nhân viên, An Gia cho biết, đã chuyển sang "chế độ" làm việc tại nhà thông qua ứng dụng Microsoft Teams. Đây là nền tảng làm việc trực tuyến được doanh nghiệp áp dụng thời gian thời gian qua nhằm đảm bảo bộ máy doanh nghiệp được vận hành xuyên suốt trong giai đoạn chuyển đổi số đang bùng nổ mạnh mẽ, cộng với sức ảnh hưởng của xu hướng làm việc từ xa. Ngoài ra, trong giai đoạn này, doanh nghiệp cũng tập trung tối đa mọi nguồn lực để xây dựng chiến lược, hướng đến đối tượng khách hàng và phân khúc trọng tâm để có thể nhanh chóng triển khai và ra mắt thành công các dự án mới với chất lượng và thiết kế vượt trội ngay sau khi thị trường bước sang giai đoạn bình thường mới.

"Trong đợt dịch này, chúng tôi vẫn giữ nguyên chính sách, lương cho nhân viên không cắt giảm", đại diện An Gia cho biết thêm.

Tương tự, Nam Group cũng luôn đưa ra các thông tin tích cực đến nhân viên, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh và nghiêm chỉnh thực hiện giãn cách theo chỉ thị của nhà nước, áp dụng 5k tại nơi làm việc. Thời điểm này, doanh nghiệp thực hiện "work from home" đối với một số phòng ban, bộ phận theo chỉ thị phòng chống dịch của nhà nước, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn cho nhân viên xuyên suốt mùa dịch. Đáng nói, trong bối cảnh dịch bệnh, doanh nghiệp này vẫn tăng cường tuyển dụng 80 nhân sự (kế hoạch trong tháng 6/2021) bán hàng và giới thiệu sản phẩm, làm việc với hình thức online. Theo đại diện doanh nghiệp này, trong bối cảnh Covid, doanh nghiệp chủ động, linh hoạt, tận dụng hiệu quả công nghệ, bán hàng trực tuyến, kết nối các đầu cầu để tương tác cùng nhau. Theo đó, hoạt động của doanh nghiệp vẫn được duy trì, tinh thần của cán bộ nhân viên công ty ổn định, vui vẻ để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Còn theo đại diện TNG Holdings Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 cùng việc thực hiện giãn cách xã hội, doanh nghiệp quyết tâm thực hiện mục tiêu kép. "Đảm bảo an toàn cho con người và duy trì hiệu quả kinh doanh là mục tiêu kép được chúng tôi quyết tâm thực hiện ngay từ những ngày đầu chớm dịch và hiện đã mang lại những kết quả ấn tượng", đại diện đơn vị này chia sẻ.

Theo chia sẻ của TNG Holdings Vietnam, dù dịch nhiều dự án của doanh nghiệp vẫn đảm bảo tiến độ triển khai. 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận tình hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo thông suốt, đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Trong tháng 5/2021, hàng loạt dự án do TNG Holdings Vietnam đầu tư, quản lý và phát triển như khách sạn thuận ích SOJO Halong (Quảng Ninh), SOJO Hoabinh (Hòa Bình), dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ TNR Amaluna (Trà Vinh)… đã cất nóc. Đây là thành quả của "mục tiêu kép" do Tập đoàn triển khai ngay từ những ngày đầu chớm dịch tại Việt Nam.

Thay vì bị động phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, ban lãnh đạo Tập đoàn đã chủ động phân loại cán bộ nhân viên theo 4 mức độ rủi ro: cao, khá cao, trung bình, thấp; đồng thời áp dụng các biện pháp phân luồng ứng biến phù hợp, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" - đảm bảo an toàn cho tổ chức đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trước tình hình dịch bệnh kéo dài trong suốt năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, chủ trương này đã phát huy tối đa hiệu quả khi Tập đoàn duy trì tốc độ phát triển và doanh thu tăng 58% so với năm 2019, đồng thời, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định chế độ lương thưởng đầy đủ cho cán bộ nhân viên.

Theo chia sẻ thì, thành công của TNG Holdings Vietnam đến từ việc thực hiện thành công "mục tiêu kép", phòng dịch nghiêm ngặt, chặt chẽ, từ đó tạo môi trường làm việc an toàn giúp người lao động an tâm cống hiến. Những doanh nghiệp với số lượng cán bộ nhân viên "khủng" trải dài từ Bắc đến Nam như TNG Holdings Vietnam nếu làm tốt công tác phòng dịch sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho xã hội.