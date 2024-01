Các doanh nghiệp cần tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của Hải Phòng

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp thuế trong năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Tùng chia sẻ, trong năm 2023, các doanh nghiệp thành phố đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phát triển lớn mạnh. Hiện toàn thành phố có hơn 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có hơn 3.500 doanh nghiệp thành lập mới (tăng gần 9,31% so với năm 2022). Một số doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam như: Vinfast, Nhựa Tiền Phong, Việt Phát, các công ty LG, Vận tải biển Việt Nam, Cảng Hải Phòng, Hoàng Huy… Các doanh nghiệp đã có đóng góp khá lớn cho ngân sách thành phố, đạt 16.056/43.472 tỷ đồng, chiếm 36,93%.

Trong đó khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn đóng góp 2.512 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng số thu, đạt dự toán Trung ương giao, bằng 85,6% so với cùng kỳ (chỉ tính đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên). Khối doanh nghiệp FDI đóng góp 5.760 tỷ đồng, chiếm 13,25% tổng số thu, đạt 115,2% dự toán Trung ương; tăng 0,6% so cùng kỳ. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp gần 7.749 tỷ đồng, chiếm 17,93% tổng số thu, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Trong năm, 9 doanh nghiệp nộp trên 500 tỷ đồng, điển hình như: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast nộp trên 2.088 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Dragon nộp trên 1.319 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy nộp trên 1.154 tỷ đồng... 22 doanh nghiệp nộp từ 100 đến 500 tỷ đồng; 25 doanh nghiệp nộp từ 50 đến gần 100 tỷ đồng và 195 doanh nghiệp nộp từ 10 tỷ đến gần 50 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, với vai trò là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố Hải Phòng cần phát huy những kết quả đạt được, góp sức cùng với thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong các năm tiếp theo.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm bản lề để Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Vì vậy, vai trò đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình tạo dấu ấn đổi mới và phát triển thành phố có ý nghĩa hết sức to lớn.