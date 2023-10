Các đơn vị thành viên EVNGENCO3 liên tục chạm các mốc sản lượng điện quan trọng

Nhiệt điện Phú Mỹ cán mốc phát sản lượng 330 tỷ kWh

Vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 03/10/2023, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Thành viên của EVNGENCO3 đã trở thành đơn vị phát điện tiên phong ở Việt Nam phát lên Hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện thứ 330 tỷ kWh, cột mốc quan trọng đối với một công ty phát điện.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do EVNGENCO3 giao, trong bối cảnh bùng nổ năng lượng tái tạo và các nguồn cấp khí bị suy giảm, Nhiệt điện Phú Mỹ đã thực hiện tốt các giải pháp tối ưu vận hành phát điện trong điều kiện cấp khí, tìm hiểu, ứng dụng công nghệ mới, nhằm cải tiến nâng cao độ tin cậy, tăng hiệu suất của các tổ máy, đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, đáp ứng tốt phương thức huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Công ty đã thực hiện công tác sửa chữa lớn đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm; chú trọng công tác bảo vệ môi trường; tham gia thị trường điện cạnh tranh và có chiến lược chào giá hiệu quả.

Được biết, các Nhà máy điện do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành được khởi công xây dựng từ năm 1996. Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã không ngừng lớn mạnh. Từ một nhà máy với 2 tổ máy phát điện tuabin khí chu trình đơn có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay, Công ty đã quản lý vận hành 04 nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4) bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW.

Vận hành viên tại Phòng kiểm soát trung tâm Nhà máy điện Phú Mỹ 1

Qua nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống hơn 25 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn đoàn kết, quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kế thừa và tiếp bước thành công của những thế hệ cán bộ, lãnh đạo đi trước, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lần lượt xác lập các cột mốc là đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam đạt sản lượng điện 100, 200, 250, 300 và 330 tỷ kWh, là đơn vị dẫn đầu trong ngành Điện về sản lượng điện cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia.

Nhiệt điện Mông Dương 1 đạt mốc 50 tỷ kWh

Vào 20 giờ 04 ngày 16/10/2023, sản lượng điện tích lũy từ khi đưa vào vận hành thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã đạt cột mốc 50 tỷ kWh, đóng góp tích cực trọng việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cùng Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Phòng điều khiển trung tâm tại thời điểm sản lượng điện đạt 50 tỷ kWh điện

Để đạt được thành quả trên, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: chủ động phối hợp với TKV, Tổng Công ty Đông Bắc để đảm bảo nhiên liệu sản xuất điện, mua sắm vật tư, hóa chất đảm bảo phục vụ vận hành, sửa chữa kịp thời; tăng cường công tác giám sát, kỷ luật trong vận hành, kiểm soát chặt chẽ các thông số, kiểm tra, đánh giá, phát hiện sớm bất thường thiết bị để điều chỉnh tổ máy hiệu quả và đảm bảo môi trường,…

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 do Công ty Nhiệt điện Mông Dương đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 quản lý vận hành, gồm 02 tổ máy với tổng công suất 1.080 MW (02 x 540 MW). Đây là một trong những nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn ở khu vực miền Bắc. Kể từ khi đi vào vận hành từ năm 2015 đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 luôn duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành của Hệ thống, sản lượng điện phát trung bình mỗi năm gần 7 tỷ kWh.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 cũng đóng góp vào ngân sách Nhà nước của tỉnh Quảng Ninh trên 300 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Đồng thời, đơn vị này còn thường xuyên đồng hành, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với nhiều chương trình thiết thực như: xây nhà tình thương cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ sửa chữa trường học, chợ, làm đường dân sinh, đóng góp quỹ khuyến học, tổ chức hiến máu nhân đạo,...

Trước đó, hai đơn vị hoạch toán phụ thuộc khác của EVNGENCO3 cũng đã đạt các mốc sản lượng điện quan trọng. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt tổng sản lượng điện sản xuất tích lũy sau 14 năm kể từ khi đưa vào vận hành là 35 tỷ kWh vào ngày 13/8/2023 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt sản lượng điện tích lũy 60 tỷ kWh vào ngày 18/9/2023 sau 8 năm tổ máy đầu tiên hòa lưới điện Quốc gia.