Các mẫu cầu thang gỗ đẹp cho nhà phố

Ưu điểm của cầu thang gỗ trong nhà phố

Cầu thang gỗ là lựa chọn được nhiều gia đình nhà phố ưa chuộng nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật cả về công năng lẫn thẩm mỹ.

Trước hết, chất liệu gỗ mang đến cảm giác ấm cúng, giúp không gian sống bớt khô cứng so với các loại cầu thang bê tông hoặc kim loại. Với nhà phố thường có diện tích hạn chế, cầu thang gỗ dễ dàng thiết kế linh hoạt, phù hợp nhiều kiểu dáng như thẳng, chữ L, chữ U hay xoắn, từ đó tối ưu diện tích và công năng sử dụng.

Bên cạnh đó, gỗ có khả năng cách âm tốt, giúp giảm tiếng ồn khi di chuyển giữa các tầng, tạo sự yên tĩnh cho sinh hoạt gia đình.

Cầu thang gỗ cũng đa dạng về màu sắc và chủng loại, dễ kết hợp với các phong cách nội thất từ hiện đại đến cổ điển, góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà. Nếu được xử lý và bảo quản đúng cách, cầu thang gỗ có độ bền cao, ít hư hỏng.

Mẫu cầu thang gỗ đẹp cho nhà phố

Cầu thang gỗ thẳng đơn giản

(Ảnh: Anviethouse)

Cầu thang gỗ thẳng là lựa chọn phổ biến trong nhà phố có diện tích hạn chế. Thiết kế này có kết cấu đơn giản, dễ thi công, giúp tiết kiệm chi phí và không gian.

Bậc thang thường sử dụng gỗ tự nhiên như gỗ sồi, gỗ lim hoặc gỗ căm xe, kết hợp lan can kính hoặc tay vịn gỗ để tạo cảm giác thông thoáng, hiện đại. Mẫu cầu thang này phù hợp với phong cách tối giản và nhà phố hiện đại.

Cầu thang gỗ lan can kính

(Ảnh: Nhôm kính Hùng Vinh)

Bậc thang gỗ kết hợp lan can kính cường lực giúp không gian nhà phố rộng rãi hơn. Đây là mẫu cầu thang lý tưởng cho gia đình yêu thích phong cách hiện đại.

Cầu thang gỗ chữ L

(Ảnh: Vinavic)

Với nhà phố có chiều sâu lớn, cầu thang gỗ chữ L là giải pháp tối ưu nhờ khả năng đổi hướng linh hoạt. Thiết kế này giúp việc di chuyển giữa các tầng an toàn hơn, đồng thời tạo khoảng nghỉ giữa các nhịp thang.

Gia chủ có thể tận dụng gầm cầu thang chữ L làm tủ chứa đồ, kệ trang trí hoặc nhà vệ sinh nhỏ, góp phần tiết kiệm diện tích sinh hoạt.

Cầu thang gỗ xoắn ốc

(Ảnh: 3bdesign)

Đối với nhà phố có diện tích nhỏ hoặc muốn tạo điểm nhấn độc đáo, cầu thang gỗ xoắn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thiết kế xoắn tròn mềm mại giúp tiết kiệm diện tích sàn, đồng thời mang tính thẩm mỹ cao. Cầu thang gỗ xoắn thường được kết hợp với khung sắt hoặc trụ thép trung tâm, tạo sự chắc chắn và hiện đại cho công trình.

Cầu thang gỗ không lan can

(Ảnh: Vinavic)

Cầu thang gỗ không lan can là lựa chọn mới mẻ, phù hợp với các mẫu nhà phố theo phong cách hiện đại, tối giản. Thiết kế lược bỏ lan can giúp không gian trở nên thông thoáng, nhẹ nhàng và tạo cảm giác rộng rãi hơn, đặc biệt thích hợp với những ngôi nhà có diện tích hẹp.

Bậc thang gỗ thường được xử lý tinh gọn, gắn trực tiếp vào tường hoặc kết hợp kết cấu ẩn, mang lại vẻ đẹp tinh tế và liền mạch cho tổng thể nội thất.

Cầu thang gỗ kết hợp vật liệu hiện đại

(Ảnh: Cửa Sắt Sài Gòn)

Xu hướng hiện nay không chỉ dừng lại ở cầu thang gỗ truyền thống mà còn mở rộng sang các mẫu cầu thang gỗ kết hợp kính, sắt hoặc inox.

Bậc thang gỗ kết hợp lan can kính cường lực giúp không gian nhà phố trở nên rộng rãi, thoáng sáng hơn. Trong khi đó, lan can sắt mỹ thuật hoặc inox mang lại vẻ đẹp cá tính, phù hợp với các gia đình trẻ yêu thích phong cách hiện đại.