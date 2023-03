Các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ hỗ trợ 30 tỷ USD cho First Republic Bank

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết nhóm các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã gần đi đến nhất trí về kế hoạch hỗ trợ nhiều nhất là 30 tỷ USD cho ngân hàng First Republic Bank. Đây là một phần trong nỗ lực ổn định ngân hàng đang gặp rắc rối ở bang California của Chính phủ Mỹ.

Nhóm các ngân hàng bao gồm JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Truist Financial Corp và PNC Financial Services Group. Con số cuối cùng có thể là từ 25 đến 30 tỷ USD, nguồn tin cho biết.

Trong đó 3 ngân hàng lớn nhất là JPMorgan, Bank of America và Citigroup, mỗi ngân hàng sẽ đóng góp 5 tỷ USD. Chi tiết của gói cứu trợ vẫn đang được thảo luận và sẽ được công bố trong ngày 16/3 theo giờ Mỹ.

Phiên hôm qua, cổ phiếu của First Republic đã biến động mạnh. Đầu phiên giảm 36% nhưng đến giữa ngày lại tăng 28%. Tính đến 2h chiều, cổ phiếu này tăng 12% và trong phiên nhiều lần tạm ngừng giao dịch vì biến động quá mạnh.

First Republic đang cân nhắc nhiều lựa chọn, trong đó có cả bán mình. Cổ phiếu của ngân hàng giảm mạnh sau vụ 2 ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank buộc phải đóng cửa trong tuần trước.

Tập trung vào mảng ngân hàng tư nhân và đã xây dựng được mảng quản lý tài sản với quy mô 271 tỷ USD, First Republic có nhiều điểm khác biệt so với SVB. Không giống như SVB có các startup và quỹ đầu tư mạo hiểm là những khách hàng lớn nhất, First Republic cho biết không có nhóm khách hàng nào chiếm hơn 9% tổng lượng tiền gửi của họ.

Tham khảo Bloomberg