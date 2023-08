Các ngân hàng lớn ở Trung Quốc bán tháo USD, làm chậm đà mất giá của đồng Nhân dân tệ

Các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã tăng cường bán đồng USD trong tuần này để mua đồng Nhân dân tệ và làm chậm đà suy yếu của đồng nội tệ, Reuters đưa tin hôm 17/8 trích dẫn các nguồn tin thị trường.



Theo báo cáo, đọng thái trên diễn ra ở cả thị trường ngoại hối trong và ngoài nước, với các ngân hàng nước ngoài bán USD trong giờ giao dịch ở London và New York.

Một thương nhân giấu tên ở Thượng Hải nói rằng hành động này không phải là chuyện hiếm. Các ngân hàng ở Trung Quốc chủ yếu giao dịch vì mục đích riêng của họ hoặc theo lệnh của khách hàng. Tuy nhiên, họ cũng được biết là bán tháo USD theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), khi cần hỗ trợ thêm cho đồng nội tệ.

"Việc bán USD của ngân hàng nhà nước đã trở thành một điều bình thường mới để làm chậm tốc độ mất giá của đồng Nhân dân tệ", thương nhân này cho biết.

(Ảnh: Sputnik)

Đồng Nhân dân tệ ra nước ngoài đã suy yếu khoảng 6% so với đồng USD từ đầu năm đến nay và giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng gần, ở mức 7,35 Nhân dân tệ/USD hôm 17/8. Tuy nhiên, đồng Nhân dân tệ đã mạnh lên một chút vào ngày 18/8, sau khi PBoC can thiệp bằng cách tăng tỷ giá cố định hàng ngày, tỷ giá trung bình mà đồng Nhân dân tệ được phép giao dịch trong biên độ 2%. Đến giữa trưa cùng ngày, đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài đã tăng lên 7,28 so với đồng bạc xanh, trong khi đối tác trong nước cũng tăng mức giao dịch lên mức khoảng 7,30 Nhân dân tệ/USD.

Các chuyên gia thị trường cho rằng tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ suy yếu là do chênh lệch lợi suất ngày càng tăng giữa Trung Quốc với Mỹ, đã mở rộng lên mức cao nhất trong 16 năm qua vào tuần này, sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc thông qua việc cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư ngày càng lo lắng về tăng trưởng kinh tế chậm của Trung Quốc, thị trường bất động sản đang gặp khó khăn ở nước này, chiếm 25% nền kinh tế Trung Quốc và rủi ro vỡ nợ trong lĩnh vực ngân hàng ngầm, cũng được cho là đã tạo thêm động lực cho sự mất giá.

Quỹ phòng hộ EDL Capital có trụ sở tại Thụy Sĩ dự báo, đồng Nhân dân tệ ra nước ngoài của Trung Quốc sẽ tiếp tục suy yếu trong tuần này, đồng thời cho rằng sự mất giá của đồng tiền này có thể là "sự kiện thiên nga đen" tiếp theo trên thị trường toàn cầu.