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Các ngân hàng vừa thống nhất "bơm" 230 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp và các dự án: Đâu là những cái tên chú ý?

| | Tài chính - ngân hàng

Các ngân hàng vừa thống nhất "bơm" 230 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp và các dự án: Đâu là những cái tên chú ý?

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, MB, HDBank...đều có mặt ký kết thỏa thuận. Các dự án được thỏa thuận bơm vốn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp chế tạo, năng lượng, dược phẩm, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp cho đến nhà ở xã hội, trong đó nhiều nhất lên tới 2,8 tỷ USD do Vietcombank và VietinBank bắt tay đồng tài trợ.

Tại Hội nghị "Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính – Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2026 – 2030" ngày 23/10/2026 do NHNN và UBND TP HCM tổ chức, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao tới 20 thỏa thuận hợp tác cho các dự án, phương án kinh doanh với tổng số tiền khoảng 230 nghìn tỷ đồng.

Trong đó HDBank và Vikki Bank đã trao 5 thỏa thuận hợp tác, Vietcombank tài trợ trao 4 thỏa thuận hợp tác, VietinBank, BIDV, Agribank, MBBank, NCB mỗi ngân hàng trao 2 thỏa thuận hợp tác (bao gồm cả thỏa thuận đồng tài trợ của các ngân hàng) và ACB đã trao 1 thỏa thuận hợp tác.

Các dự án, phương án kinh doanh mà các NHTM và doanh nghiệp trao thỏa thuận tại Hội nghị thuộc đa dạng các ngành, lĩnh vực như: công nghiệp chế tạo, năng lượng, dược phẩm, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội, ... của nhiều đối tượng khác nhau như doanh nghiệp liên danh trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

Trong đó, một số dự án tiêu biểu như:

(i) BIDV và VietinBank đồng tài trợ cho Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC để thực hiện gói thầu EPIC 1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam với thoả thuận tổng trị giá 2,8 tỷ USD;

(ii) Vietcombank tài trợ cho Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex để đầu tư Dự án Nhà ở Xã hội - Khu 2 Việt Sing và Nhà ở Xã hội - Khu 7 Việt Sing với thoả thuận trị giá 1.113 tỷ đồng;

(iii) ACB tài trợ cho Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2 để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm dược với thoả thuận trị giá 500 tỷ đồng;

(iv) HDBank và Vikki Bank đồng tài trợ cho Liên danh Công ty REE, HFIC, Sovico và VinaCapital Holdings để tài trợ Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC thoả thuận trị giá 50.000 tỷ đồng;

(v) Agribank tài trợ cho Công ty TNHH DATP 2-3 Đường Vành Đai 4 Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh với thoả thuận trị giá 4.867 tỷ đồng...

H. Kim

An ninh tiền tệ

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