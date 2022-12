Các nhà đầu tư lạc quan vào vàng, tin rằng hiện tại là cơ hội tốt để mua

Trong tuần này, các nhà đầu tư vẫn rất lạc quan về triển vọng giá vàng tuần tới, trong khi các nhà phân tích Phố Wall thận trọng hơn một chút, song nhìn chung nhiều người cho rằng mỗi khi giá vàng giảm đều là cơ hội để mua vào.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã báo hiệu rằng họ chưa sẵn sàng để dừng chu kỳ thắt chặt của mình, nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng thị trường bắt đầu tin rằng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất. Một số nhà phân tích nói rằng các nhà đầu tư hiện đang chuyển trọng tâm chú ý sang nỗi lo suy thoái kinh tế đang gia tăng và giảm quan tâm tới mối đe dọa về lạm phát.



Frank Cholly, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho biết: "Fed chưa bơm thêm tiền vào nền kinh tế, nhưng họ đang giảm tốc độ thắt chặt, và điều đó sẽ giúp vàng củng cố quanh mức 1.800 USD".

Christopher Vecchio, người phụ trách bộ phận giao dịch ngoại hối và giao dịch kỳ hạn tương lai của Tastylive.com, cho biết tăng trưởng kinh tế yếu đi đang góp phần làm giảm lợi suất thực tế, điều này tiếp tục hỗ trợ vàng giữ giá quanh mức 1800 USD/oz.

Ông nói: "Tôi nghĩ rằng ngay bây giờ vàng đang ở vị thế tốt để bắt đầu năm mới với sự tỏa sáng mạnh mẽ".

Tuần này, 20 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát của Kitco News về giá vàng. Trong đó, 9 nhà phân tích, tương đương 45%, lạc quan về giá vàng trong thời gian tới; 5 nhà phân tích, tương đương 25%, cho rằng giá sẽ giảm trong tuần tới; và 6 nhà phân tích, tương đương 30%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 772 phiếu khảo sát trực tuyến trên Phố Chính đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ. Trong số đó, 437 người được hỏi, tương đương 57%, dự báo giá vàng sẽ tăng; 202 người khác, tương đương 26%, cho rằng giá sẽ giảm; và 133 người, tương đương 17%, có ý kiến trung lập.

Kết quả khảo sát về triển vọng giá vàng của Kitco News.

Những ý kiến đó xuất phát từ việc thị trường vàng vừa trải qua một tuần nhiều biến động, với giá giảm 0,3%, nhưng vẫn quanh mức 1.800 USD/ounce. Theo đó, giá vàng giao ngay kết thúc phiên thứ Sáu (16/12) ở mức 1.791,59 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 2/2023 ở mức 1.800,20 USD.

Fed hôm thứ Tư (14/12) đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản như dự kiến, và Chủ tịch Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào năm tới, bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế đang gia tăng. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh cũng báo hiệu các chiến lược tăng lãi suất tương tự. Vàng được coi là một hàng rào chống lại lạm phát, nhưng việc tăng lãi suất làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế thế giới đang suy yếu do những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trên toàn cầu. Khi kinh tế yếu đi, vàng lại được coi là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh chứng khoán Mỹ và chứng khoán toàn cầu giảm điểm. Đó là lý do khiến rất nhiều nhà giao dịch đang tập trung chú ý tới Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

"Vàng đang phát đi nhiều tín hiệu lẫn lộn. Có vẻ thị trường vàng đang giống với sự không chắc chắn của Fed – đang cố gắng đạt được sự cân bằng phù hợp với tốc độ tăng lãi suất", Everett Millman, chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins cho biết.

Adam Button, người phụ trách bộ phận chiến lược tiền tệ của Forelive.com, cho biết ông dự đoán giá sẽ giảm vào tuần tới vì những bình luận của ngân hàng trung ương Mỹ về việc tiếp tục tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá cả. Không chỉ Fed tăng lãi suất mà Chủ tịch ECB

Christine Lagarde còn cảnh báo các nhà đầu tư rằng ECB dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào năm 2023.

Tuy nhiên, ông Button nói thêm rằng bất kỳ khi nào vàng giảm giá đều có thể là cơ hội tốt để mua vào, vì lúc này là mùa giá vàng tăng cao.

Ông nói: "Thậm chí việc giá vàng giữ ổn định trong thời gian từ nay tới cuối tháng 12 cũng sẽ là một chiến thắng, và sẽ là nền tảng cho một đợt phục hồi tốt đẹp vào tháng 1/2023".

Mặc dù vàng vẫn có khả năng phục hồi khi các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn thế giới, nhưng một số nhà phân tích lưu ý rằng đà tăng giá đang bắt đầu bị ảnh hưởng khi chạm mức kháng cự 1800 USD/oz.

Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, cho biết: "Các chỉ báo động lượng vẫn chưa phục hồi. Tôi vẫn nghĩ rằng một đợt giảm giá lớn hơn có thể sắp xảy ra, nhưng cho đến nay [vàng] đã ổn định hơn tôi nghĩ". "Điều này dường như liên quan tới đồng đô la Mỹ, có vẻ như là cơ hội để mua vào mỗi khi giá giảm."

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao của Barchart, nói rằng ông thấy đồng đô la Mỹ đang bước vào xu hướng tăng trong ngắn hạn, đẩy giá vàng đi xuống. Tuy nhiên, giá vàng sẽ chỉ giảm trong ngắn hạn, xu hướng lâu dài sẽ vẫn tích cực.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA nói với Kitco News: "Chúng ta đang bước vào những tuần giao dịch cuối cùng của năm. Vàng đang trong tình trạng khá khó khăn". Theo ông Moya, trong ngắn hạn giá vàng sẽ giảm, nhưng trong dài hạn, triển vọng là tăng. Ông Moya cho biết: "Chúng ta sẽ thấy các nhà giao dịch vàng lúc này đang thận trọng. Do tính thanh khoản thấp hơn và kim loại này sẽ vẫn giao dịch một chiều nên gây áp lực lên giá". "Ngay bây giờ, chúng ta cần xác định Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách, ECB cũng sẽ thắt chặt hơn nữa và lãi suất tăng lên."

Tuy nhiên, năm tới, vàng sẽ trở thành thiên đường an toàn, ông Moya nói thêm. "Khi bạn bắt đầu thấy nhiều căng thẳng hơn đối với tiền điện tử và nhiều áp lực hơn với dữ liệu kinh tế xấu đi nhanh chóng, vàng sẽ bắt đầu chứng kiến nhiều dòng chảy trú ẩn an toàn hơn vào năm tới."

Ông Moya chỉ ra rằng một tín hiệu cần theo dõi là việc mua ở quỹ ETF. "Bạn sẽ thấy rằng giao dịch đó có động lực. Về nửa đầu năm tới - tôi lạc quan về giá vàng."

Chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins cho rằng mức kháng cự đầu tiên là 1.800 USD/ounce và mức hỗ trợ đầu tiên là $1775. Nhưng nếu mức đó không giữ được, giá vàng có thể giảm xuống còn $1715/oz. Trong khi đó, ông Moya lưu ý rằng trong tuần tới, ngưỡng hỗ trợ của vàng là 1.750 USD và mức kháng cự có thể bị giới hạn ở mức 1.840 USD.

Tham khảo: Kitco News