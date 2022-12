Các nhà may Hong Kong (Trung Quốc) vượt khó nhờ livestream

Để vượt qua khó khăn và duy trì cửa hàng, các nhà may còn lại đang trông cậy vào những phương pháp tiếp thị sản phẩm mới, trong đó phát trực tuyến ( livestream ) đang trở thành công cụ hàng đầu được lựa chọn.

Ông Roshan Melwani là chủ nhà may Sam's Tailor, một trong những nhà may âu phục nổi tiếng hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc). Cửa hàng của ông đã từng may cho nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Khách hàng thường xuyên phải đặt trước nếu muốn được phục vụ.

Tuy nhiên, dịch bệnh khiến việc kinh doanh sa sút. Ông Melwani phải chuyển sang phát trực tuyến trên nhiều nền tảng để kết nối với khách hàng.

Ông Roshan Melwani chia sẻ: "Thật cay đắng vì trước dịch, mỗi ngày ít nhất tôi cũng tiếp 20 khách, nhiều khi lên đến 40 người, 6 ngày trong tuần. Doanh thu giờ không còn. Chúng tôi đang vận hành bằng nguồn vốn đã tích lũy 60 năm qua".

Việc livestream cho kết quả khả quan. Trong một tháng trở lại đây, nhà may này đã tuyển thêm nhân viên chuyên xây dựng nội dung livestream may comple trên mạng xã hội.

Ông Roshan Melwani, chủ nhà may Sam's Tailor. (Ảnh: Courtesy of Roshan Melwani)

Ông Melwani cho biết: "Phát triển rất nhanh. Ban đầu có một nhân viên làm nội dung, nhưng tháng qua chúng tôi đã tuyển thêm 5 - 6 người mới".

Các nhà may tại Hong Kong nổi tiếng với khách du lịch quốc tế vì có tay nghề cao và chất lượng sản phẩm thuộc hàng cao cấp.

Ông Andy Chan, Hiệp hội Thợ may Hong Kong (Trung Quốc), nói: "Kỹ thuật cắt may của chúng tôi có nguồn gốc từ Thượng Hải, nơi có trình độ nổi tiếng thế giới. Yếu tố thứ hai giúp thợ may Hong Kong được yêu mến là nhờ sự hiệu quả. Trong 24 tiếng, chúng tôi có thể làm xong một bộ comple cho khách hàng với giá tiền rất kinh tế".

Theo ông Chan, các nhà may truyền thống tại Hong Kong còn phải đối mặt với sự canh tranh từ thời trang nhanh giá rẻ. Những nhà may còn duy trì đến thời điểm này chủ yếu là nhờ nguồn thu từ mảng kinh doanh qua mạng. Giới thợ may Hong Kong hy vọng, chính sách mở cửa du lịch sẽ sớm thu hút khách quay trở lại và giúp các nhà may vượt qua khó khăn.