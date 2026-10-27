Các tàu khu trục Nga sẽ tăng gấp 3 số lượng tên lửa mang theo

Cục Thiết kế Phương Bắc (PKB) tại St. Petersburg đã chuẩn bị bản thiết kế cho một tàu khu trục lớn hơn, đó chính là Dự án 22350M.

Đặc điểm nổi bật của phương tiện tác chiến mặt nước nói trên sẽ là số lượng tên lửa hành trình mang theo tăng gấp 3 lần khi đặt cạnh Dự án 22350 cơ sở - 48 so với 16.

Ông Alexey Rakhmanov - người đứng đầu Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC) cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS: "Việc đóng chiếc tàu đầu tiên dựa trên thiết kế cải tiến có thể bắt đầu sớm nếu được đảm bảo nguồn vốn".

Lãnh đạo doanh nghiệp lưu ý hiện chỉ có những chiếc khu trục hạm thuộc Dự án 22350 lớp Đô đốc Gorshkov đang hoạt động, chúng đã chứng tỏ mức độ tin cậy cao và hỏa lực mạnh mẽ.

"Tuy nhiên, nhu cầu của Hải quân Nga lớn hơn nhiều, khi cần hàng chục chiếc tàu như vậy trở lên và kèm theo đó là những con tàu to hơn, mang nhiều hỏa lực hơn", người đứng đầu Tập đoàn USC nhấn mạnh.

Nga lên kế hoạch đóng "tàu chiến biển xanh" cực mạnh, đó là các khu trục hạm Dự án 22350M.

Hiện các khu trục hạm Dự án 22350 có 2 cụm hệ thống phóng tên lửa đa năng theo chiều thẳng đứng (UKSK), mỗi cụm có khả năng mang 8 tên lửa hành trình. Bệ phóng này có thể chứa các tên lửa siêu thanh Kalibr, Oniks và Tsirkon.

Trong tương lai, khi cơ số đạn tăng lên 48 quả, những chiến hạm mới có thể không chỉ mang theo tên lửa chống hạm trong hầm phóng, mà kèm theo đó sẽ là tên lửa chống ngầm hay tên lửa hành trình đánh đất...

Mặc dù vậy, triển vọng để sớm hoàn thiện một khu trục hạm Dự án 22350M đang bị xem là xa vời, khi tác chiến hiện đại đã cho thấy rõ xu hướng mới đó là sử dụng phương tiện không người lái đủ khả năng vô hiệu hóa những con tàu rất lớn, mang theo vũ khí rất mạnh và cực kỳ đắt tiền.