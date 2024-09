Các triệu phú giàu lên nhờ đâu? Nghiên cứu hơn 132.000 người có tài sản trên 25 triệu USD phát hiện điểm chung của sự giàu có

Làm giàu là một chặng đường dài lâu, nhiều gian nan, trắc trở. Ít ai có thể thành công ngay lần đầu tiên mà đều phải trải qua nhiều thất bại. Đã bao giờ bạn tự hỏi, những người giàu có đó họ thành công nhờ đâu chưa? Trên thực tế, đã có rất nhiều nghiên cứu thực hiện để tìm hiểu bí mật giàu sang của những tỷ phú, triệu phú. Kết quả của những cuộc nghiên cứu này có thể sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.

Nghiên cứu trên của Tập đoàn Spectrem được thực hiện trên 132.000 người có tài sản trên 25 triệu USD ở Mỹ, cho thấy: 87% các nhà đầu tư giàu có nhất nói rằng "làm việc chăm chỉ" là một yếu tố giúp họ có được tài sản và trở nên thực sự giàu có. Tỷ lệ phần trăm này vẫn nhất quán trong 3 nghiên cứu sau đó của Spectrem (được thực hiện 18 tháng một lần).

Trong khi đó, có 78% người giàu tin tưởng rằng yếu tố giáo dục quyết định thành công của họ. 63% lại cho rằng "chấp nhận rủi ro" đóng một vai trò lớn trong trong việc trở nên giàu có của họ. Theo những người này, phải có gan thì mới có thể làm giàu được. Một số yếu tố khác cũng được nhắc đến bao gồm "tiết kiệm" với tỷ lệ 59%, "thừa kế" 30% và "may mắn" với tỷ lệ 53%.

Cũng trong nghiên cứu này, hơn một nửa số người được hỏi đều cho rằng tiết kiệm là yếu tố quan trọng giúp họ trở nên giàu có. Họ cũng chỉ ra nhiều cách "tiết kiệm" nhưng không phải là chỉ biết giữ khư khư túi tiền của mình. 30% trong số 132.000 người có tài sản trên 25 triệu USD ở Mỹ trong nghiên cứu này cũng tiết lộ rằng sự giàu có của họ đến từ "thừa kế" ở nhiều dạng như đất đai và các loại tài sản khác. Điều đó có nghĩa là 70% còn lại đều tự mình gây dựng nên sự nghiệp.

May mắn cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thành công của 53% người tham gia nghiên cứu này. Trên thực tế, thay vì ngồi đợi may mắn tìm tới, chúng ta cũng có thể tự tạo ra vận may cho bản thân mình như biết nắm bắt thời cơ, tìm kiếm thêm cơ hội. Như vậy, tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn rất nhiều.

Trong một nghiên cứu khác của Thomas C. Corley - một cây bút, kế toán viên và là một nhà lập kế hoạch tài chính, đã phát hiện ra hầu hết những người giàu có đều có bí kíp thành công khá giống nhau. Theo đó, Thomas C. Corley đã dành 5 năm phỏng vấn 233 người giàu, trong đó 177 người là triệu phú tự thân với thu nhập ròng hàng năm đạt ít nhất 160.000 USD và tài sản ròng lên đến 3,2 triệu USD. Nghiên cứu của ông đã chỉ ra rằng:



Có 95% các triệu phú tự thân cho rằng được mọi người yêu mến là yếu tố quyết định thành công của họ. 94% “hạn chế” việc buôn chuyện bởi theo họ điều này sẽ khiến người khác không thích họ hoặc đôi khi còn phá hủy các mối quan hệ. Bên cạnh đó, có đến 86% triệu phú tự thân cũng né tránh việc giao du với những người không thích họ.

Phát hiện này là một điều khá lý thú bởi thay vì yếu tố “được mọi người yêu mến” đã được chỉ ra trong nghiên cứu thì hầu hết người ta đều cho rằng tài năng, giáo dục hay may mắn mới là yếu tố giúp một người có thể đạt được thành công và trở nên giàu có.

Một nghiên cứu khác của trường Đại học Columbia cũng cho kết quả tương tự. Theo đó, nghiên cứu này chỉ ra rằng, thành công của một người không được quyết định bằng việc tài giỏi như thế nào hay bạn quen biết ai mà là việc bạn có được mọi người biết đến hay không. Khi được mọi người biết đến và yêu quý thì chứng tỏ bạn là một người có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, đáng tin cậy... Những yếu tố này sẽ góp phần tạo nên sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

Qua các nghiên cứu có thể thấy rằng, trên thực tế, bí mật giàu có của các tỷ phú hay triệu phú trên thế giới không phải từ một mà là do nhiều yếu tố khác nhau tạo nên. Do đó, nếu muốn thành công, chúng ta nên biết kết hợp và dung hòa những yếu tố này lại để có thể làm điểm mạnh, phát huy bản thân và tận hưởng thành công như hàng triệu người giàu trên thế giới.

