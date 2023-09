Các trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2024: Princeton chiếm vị trí đầu bảng

Điều gì khiến Princeton tuyệt vời nhất?

Princeton đạt điểm cao về cả mức lương và tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên. Cơ sở vật chất và các khoa, các môn học và tình bạn thân thiết cũng như các kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức giúp chuẩn bị cho sinh viên cho cuộc sống và sự nghiệp của họ là những điều được đánh giá cao nhất ở bảng xếp hạng các trường.

Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Princeton đã đứng ở vị trí cao trong danh sách các trường đại học tốt nhất nước Mỹ trong một thời gian dài. Nhìn vào những giá trị trường mang lại cho sinh viên, chúng ta sẽ thấy một đại học không quá danh tiếng hay giàu có như Princeton vẫn có thể làm được những điều tuyệt vời.

Princeton đứng đầu top 5 trong bảng xếp hạng. Ảnh: WSJ

Đại học Florida và New Jersey Institute of Technology thuộc số trường công lập có thứ hạng cao, cả hai đều vào top 20 với hạng 15 và 19. Babson College, Lehigh University và Rose-Hulman Institute of Technology xếp thứ 10, 14 và 17. Ngược lại, một số trường danh tiếng lâu đời bị tụt hạng năm nay.

Brown University và Johns Hopkins University nằm trong top 10 năm 2022 tụt xuống hạng 67 và 99. Các trường đại học thuộc nhóm "quý tộc" Ivy League có trong top 5 bảng xếp hạng mới gồm Massachusetts Institute of Technology (MIT), đứng thứ 2. Yale University, Stanford và Columbia University chiếm các vị trí tiếp theo.

Sinh viên tốt nghiệp Princeton chỉ mất ít hơn một năm (so với mức lương trung bình mà bằng cấp của họ mang lại) để trang trải toàn bộ chi phí đi học, sau khi trừ các khoản trợ cấp và học bổng. Trường đại học này cũng có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất so với bất kỳ trường nào trong bảng xếp hạng.

John Raulston Graham, sinh viên năm cuối chuyên ngành kiến trúc đến từ Nashville, cho biết Princeton đã làm việc để kết nối sinh viên với mạng lưới cựu sinh viên của trường, điều mà anh tin rằng sẽ mang lại triển vọng nghề nghiệp tươi sáng cho sinh viên. "Có một mối quan hệ họ hàng thực sự khi theo học tại Princeton", anh nói.

Chương trình giảng dạy của Princeton rất linh hoạt, ít yêu cầu, cho phép sinh viên khám phá nhiều sở thích học thuật. Nhưng các lớp học "cực kỳ nghiêm ngặt", Vincent Nguyen, một sinh viên năm cuối chuyên ngành toán cho biết.

Đại học Stanford đứng thứ tư trong bảng xếp hạng WSJ. Ảnh: WSJ

Trải nghiệm thực tế của sinh viên

Một cái tên quen thuộc khác có trong top 10 bảng xếp hạng năm nay là University of Pennsylvania ở vị trí thứ 7 (một trong năm trường Ivy League lọt vào top 10). Penn đã vượt qua Princeton để trở thành trường đại học có mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp cao nhất.

Babson College hạng 10 thuộc số trường xem trọng mục tiêu giúp sinh viên thành công trong thế giới kinh doanh. Babson có các khóa học kinh doanh được xây dựng trong chương trình giảng dạy cốt lõi.

Sinh viên năm nhất phải tham gia một khóa học kéo dài một năm có tên là "Những nền tảng quản lý và khởi nghiệp", nơi họ khởi động và điều hành một dự án kinh doanh với các bạn cùng lớp.

Đối với Kaitlyn Pristawa, sinh viên năm thứ hai, trải nghiệm đó khiến trường trở nên khác biệt so với những trường khác mà cô đã cân nhắc. "Bạn thực sự đang điều hành một doanh nghiệp thực sự. Mọi người phải trả tiền cho bạn để mua sản phẩm. Trải nghiệm này dạy mọi khía cạnh của kinh doanh và giúp bạn chuẩn bị cho tương lai của mình", Pristawa nói.

Một số trường cao đẳng nghệ thuật nhỏ như Amherst College, Claremont McKenna College and Swarthmore College cũng có thành tích tốt trong bảng xếp hạng năm 2024 với thứ hạng lần lượt 8, 9 và 11, dù mỗi trường chỉ có chưa đầy 2.000 sinh viên.

Sinh viên năm thứ nhất tại Amherst College. Ảnh: WSJ

Tiêu chí việc làm sau khi tốt nghiệp

Một số phương pháp xếp hạng đại học có xu hướng chia các trường đại học thành hai nhóm bằng cách đánh giá các nguồn lực mà một trường đại học có sẵn.

Trên thực tế, các trường đại học không chỉ được khen thưởng vì thành tích ban đầu của họ trong các thước đo truyền thống, thay vào đó chúng còn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn lộ trình nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trong số các trường đó có Đại học La Verne. Tại La Verne, hơn một nửa số sinh viên toàn thời gian lần đầu nhận được Pell Grant - trợ cấp liên bang, lên tới 7.395 USD/năm. Đó là tỷ lệ cao hơn 95% các trường trong bảng xếp hạng.

Catalina Valera, người tốt nghiệp trường La Verne năm nay với mong muốn làm việc cho chính phủ cho biết: "Tôi cảm thấy như các giáo sư có thể tập trung vào tất cả học sinh của mình. Họ đã giúp tôi có cơ hội phỏng vấn thành công và có được việc làm mong muốn ngay khi ra trường".

Trường cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo liên quan đến xây dựng sơ yếu lý lịch, hiểu biết về tài chính và cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Điều tương tự cũng xảy ra tại Florida International University (FIU). Gần một nửa sinh viên của trường nhận được trợ cấp Pell Grants nhưng mức lương tương đối cao mà sinh viên tốt nghiệp kiếm được cho thấy trường rất xuất sắc trong việc giúp sinh viên có được việc làm tốt sau khi ra trường.

Madeline Barnett, một sinh viên FIU chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 12 này, cho biết tại các lớp học ở FIU, sinh viên sẽ thực sự áp dụng những kỹ năng thực tế vào việc làm. Về cơ bản, tất cả những gì ở trường học đều giúp họ được trải nghiệm sâu sắc cùng với việc nâng cao năng lực chuyên môn.

Hiệu trưởng FIU, Elizabeth Béjar, nhấn mạnh rằng trường đại học đã hợp tác chặt chẽ với các nhà tuyển dụng trong những năm gần đây để đảm bảo rằng những kỹ năng được xã hội cần nhất cũng là những kỹ năng đang được giảng dạy tại trường.

Một loạt bất ngờ khác

Mặt trái của việc các trường đại học này vươn lên dẫn đầu là một số trường đại học cuối cùng lại bị xếp ở vị trí thấp hơn nhiều so với vị trí xếp hạng tiêu biểu của họ trong danh sách năm nay.

Brown là trường thuộc Ivy League có thứ hạng thấp nhất (67) dù danh tiếng lớn hơn nhiều trường đứng trên nó. Thứ hạng tổng thể của Brown đặc biệt bị ảnh hưởng bởi mức lương tương đối thấp nếu xét đến hồ sơ sinh viên tốt nghiệp của trường. Tiền lương cơ bản của sinh viên tốt nghiệp khoảng 26.308 USD, thấp hơn so với các trường trong khối Ivy được xếp hạng.

Johns Hopkins ở vị trí thứ 99, Đại học New York (NYU) ở vị trí thứ 166 và Đại học Tufts ở vị trí thứ 287 cũng xếp hạng thấp hơn so với danh tiếng và thứ hạng trước đó của họ.

Người phát ngôn của trường đại học cho biết: "Chúng tôi rất coi trọng việc tiếp cận nền giáo dục cũng như kết quả học tập và nghề nghiệp của sinh viên".

Một phát ngôn viên của NYU cho biết, bảng xếp hạng này đưa ra một bức tranh không đầy đủ và sai lệch khi không giải thích đầy đủ về các gói hỗ trợ tài chính được tăng cường gần đây của trường.

"Xếp hạng các trường đại học là một công việc khá mơ hồ, nhưng sẽ đặc biệt vô ích nếu so sánh kết quả của năm này với năm sau thông qua các tiêu chí đã bị thay đổi lớn", ông nói.

Đại học Pennsylvania đã vượt qua Princeton để trở thành trường đại học có tác động lớn nhất đến mức lương của sinh viên tốt nghiệp. Ảnh: WSJ

Đa dạng hóa đầu vào

Ngoài việc đo lường kết quả đầu ra, xếp hạng WSJ/College Pulse còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của sinh viên. The Journal and College Pulse, một công ty nghiên cứu và khảo sát tập trung vào trường đại học, đã khảo sát hơn 60.000 sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp vào đầu năm nay.

Cuộc khảo sát đã nắm bắt được nhiều góc nhìn về cuộc sống sinh viên, bao gồm nhận thức của sinh viên về cơ hội học tập, chuẩn bị nghề nghiệp, phòng ăn và cơ sở thể thao...

Mỗi trường đại học có trong bảng xếp hạng đều nhận được tối thiểu 50 câu hỏi khảo sát, trong đó phần lớn nhận được hơn 100 câu trả lời. Các câu trả lời về môi trường học tập chiếm 20% tổng điểm và vị trí của trường trong bảng xếp hạng.

10% tổng điểm khác được xác định bởi sự đa dạng của sinh viên và giảng viên tại mỗi cơ sở. Đại học Houston ở Downtown và Đại học Berea của Kentucky đạt điểm cao nhất trong hạng mục này, kết hợp các số liệu về nền tảng chủng tộc, dân tộc và kinh tế xã hội của sinh viên và giảng viên với trải nghiệm của sinh viên trong khuôn viên trường thông qua cuộc khảo sát.

Stanford, xếp thứ 4 tổng thể, có điểm đa dạng cao nhất so với bất kỳ trường nào trong top 20.

Đại học Yale đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng WSJ.

Việc xếp hạng khen thưởng các trường vì có số lượng học sinh đa dạng, bất kể họ đạt được sự đa dạng đó bằng cách nào. Đầu năm nay, Pháp viện tối cao đã ra phán quyết các trường đại học không được sử dụng yếu tố chủng tộc để tuyển sinh, buộc nhiều trường đại học phải xem xét lại các chính sách lâu nay được sử dụng để đa dạng hóa đầu vào của họ.

Bảng xếp hạng của WSJ/College Pulse có thể không phải là điều quan trọng nhất đối với bất kỳ cá nhân ứng viên nào. Khi sinh viên và gia đình cân nhắc nên đầu tư tiền học phí vào đâu, có nhiều yếu tố của quyết định không thể được cô đọng thành dữ liệu có thể phân tích trên quy mô lớn.

Bảng xếp hạng này xem các trường đại học như bàn đạp cho sự nghiệp và cuộc sống sau này, đồng thời phân tích chúng qua lăng kính đó. Nhưng trường hợp nào cũng nên khách quan và xem xét nhiều yếu tố, trường đại học tốt nhất trong danh sách này có thể không phải là trường tốt nhất cho tất cả mọi người.

Mọi người đều có trải nghiệm đại học khác nhau. Có rất nhiều điều không thể đo lường được bằng dữ liệu.

(Nguồn: WSJ)