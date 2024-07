Một trong những yếu tố quan trọng khi dùng thuốc là uống thuốc đúng giờ. Nhờ công nghệ hiện đại, bạn có thể sử dụng các thiết bị như iPhone để tạo lời nhắc uống thuốc một cách dễ dàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt lời nhắc uống thuốc trên iPhone một cách chi tiết và hiệu quả.

1. Sử dụng ứng dụng Reminders (Lời nhắc)

Bước 1: Mở ứng dụng Reminders

Mở ứng dụng Reminders trên iPhone của bạn. Nếu chưa cài đặt, bạn có thể tải từ App Store.

Bước 2: Tạo lời nhắc mới

Nhấn vào nút "+" hoặc "New Reminder" để tạo một lời nhắc mới.

Nhập tên của lời nhắc, ví dụ: "Uống thuốc buổi sáng".

Bước 3: Thiết lập thời gian

Nhấn vào biểu tượng thông báo (i) để vào phần chi tiết.

Chọn "Add Date" (Thêm ngày) và "Add Time" (Thêm thời gian) để đặt thời gian cụ thể mà bạn cần uống thuốc.

Nếu bạn cần được nhắc hàng ngày, chọn "Repeat" (Lặp lại) và điều chỉnh tần suất nhắc nhở theo nhu cầu của bạn.

Bước 4: Lưu lại

Sau khi thiết lập xong, nhấn "Done" (Xong) để hoàn tất. Lời nhắc của bạn sẽ xuất hiện ở danh sách lời nhắc, và bạn sẽ nhận được thông báo theo thời gian đã chọn.

(Ảnh minh họa)

2. Sử dụng ứng dụng Health (Sức khỏe)

Bước 1: Mở ứng dụng Health

Ứng dụng Health thường được cài đặt sẵn trên iPhone. Mở ứng dụng và vào mục “Browse” (Duyệt)

Bước 2: Thêm thuốc

Chọn danh mục "Medications" (Thuốc).

Nhấn vào "Add Medication" (Thêm thuốc) và nhập thông tin chi tiết về loại thuốc, liều lượng, và thời gian uống.

Bước 3: Thiết lập lời nhắc

Đối với mỗi loại thuốc, bạn có thể thiết lập thời gian uống cụ thể. Ứng dụng sẽ gửi thông báo nhắc nhở bạn uống thuốc đúng giờ.

3. Sử dụng Siri

Siri là trợ lý ảo trên iPhone có thể giúp bạn tạo lời nhắc uống thuốc chỉ với một lệnh giọng nói.

Bước 1: Kích hoạt Siri

Giữ nút Home hoặc nút bên cạnh (đối với các mẫu iPhone không có nút Home) để kích hoạt Siri.

Bước 2: Đưa ra lệnh giọng nói

Nói "Hey Siri, remind me to take my medicine at" + "(thời gian)" + "every day". (Nhắc tôi uống thuốc vào lúc... mỗi ngày). Siri sẽ tự động tạo lời nhắc cho bạn theo thời gian đã chỉ định mỗi ngày.

4. Sử dụng các ứng dụng bên thứ ba

Ngoài các ứng dụng mặc định, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba như Medisafe, MyTherapy, hoặc Pill Reminder.

Bước 1: Tải ứng dụng

Vào App Store và tìm kiếm các ứng dụng nhắc uống thuốc. Tải xuống và cài đặt ứng dụng bạn ưa thích.

Bước 2: Thiết lập tài khoản Và thêm thông tin thuốc

Mở ứng dụng, tạo tài khoản nếu cần thiết, và nhập thông tin về các loại thuốc bạn cần uống.

Bước 3: Thiết lập lời nhắc

Tuỳ chỉnh thời gian, liều lượng và tần suất uống thuốc theo yêu cầu của bạn. Các ứng dụng này thường có giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

5. Nhận thông báo trên Apple Watch

Nếu bạn sử dụng Apple Watch, bạn cũng có thể nhận được thông báo trên thiết bị này.

Bước 1: Đồng bộ lời nhắc

Lời nhắc từ iPhone sẽ tự động đồng bộ lên Apple Watch nếu bạn đã thiết lập kết nối giữa hai thiết bị.

Bước 2: Tuỳ chỉnh thông báo

Vào ứng dụng Watch trên iPhone, vào phần "Notifications" (Thông báo) và điều chỉnh thông báo cho Reminders hoặc các ứng dụng nhắc thuốc khác.