Cách để tối ưu nhiệt độ nước khi tắm

Nhiệt độ nước tắm và sức khỏe



Bên cạnh việc làm sạch cơ thể cùng lợi ích thư giãn, tắm còn giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe. Theo nghiên cứu, nhiệt độ nước ấm góp phần làm giảm nguy cơ bệnh tim, đồng thời giúp làm dịu thần kinh và hạ huyết áp trong lúc căng thẳng. Tắm nước ấm từ 35 đến 37 độ C (tương đương thân nhiệt) sẽ giúp mang lại sự cân bằng và sảng khoái cho cơ thể, đặc biệt là vào buổi sáng.

Trong khi đó, nước tắm nóng trên 37 độ C giúp cơ thể đào thải chất độc qua mồ hôi, thư giãn cơ bắp và giảm mệt mỏi, uể oải do lao động nặng. Nhiệt độ nước nóng cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn trên cơ thể tốt hơn.

Theo lời khuyên bác sĩ da liễu Mellisa Piliang (Mỹ), mức nhiệt tối ưu để có thể loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn hiệu quả mà không phá hủy lớp dầu tự nhiên có trên da (giúp giữ ẩm và bảo vệ da khỏi vi khuẩn gây hại) là 44,4 độ C hoặc thấp hơn. Người có bệnh tim mạch, cao huyết áp, thai phụ, trẻ nhỏ và người già là những đối tượng cần tránh tắm nước quá nóng và quá lạnh vì dễ gây ra những tình trạng sức khỏe không mong muốn.



Bộ trộn ổn nhiệt từ hansgrohe – ổn định nhiệt nước, chạm lướt thăng hoa

Bộ trộn ổn nhiệt từ hansgrohe luôn được thiết lập sẵn ở mức an toàn 40 độ C giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng nâng cao trải nghiệm tắm. Với khả năng thiết lập nhiệt độ theo sở thích của người dùng, bộ trộn ổn nhiệt giúp duy trì nhiệt độ nước trong suốt quá trình sử dụng, đảm bảo sự an toàn cho người dùng, không bị bất ngờ khi dòng nước đột ngột thay đổi nhiệt độ.

Tính linh hoạt cao cũng là ưu điểm vượt trội của bộ trộn ổn nhiệt hansgrohe. Thương hiệu này cung cấp các sản phẩm bộ trộn ổn nhiệt cho phòng tắm với 5 chế độ khác nhau. Vì thế, khách hàng dễ dàng lựa chọn được bộ trộn ổn nhiệt tương thích với số lượng chức năng tắm theo mong muốn.

Bộ trộn ổn nhiệt từ hansgrohe an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi

Bên cạnh đó, hansgrohe mang đến hai tùy chọn về phương án lắp đặt bao gồm lắp đặt nổi và lắp đặt âm tường. Với đặc điểm dễ dàng gắn vào các đường nước nóng và lạnh sẵn có, bộ trộn ổn nhiệt nổi sẽ là lựa chọn phù hợp để cải tạo phòng tắm. Trong khi đó, bộ trộn ổn nhiệt âm tường lại đặc biệt thích hợp cho các phòng tắm xây mới bởi toàn bộ công nghệ đều nằm bên trong hộp iBox đa dụng của hansgrohe và được lắp đặt ẩn sau bức tường, giúp tiết kiệm không gian hiệu quả và mang lại vẻ đẹp tinh tế, khoáng đạt cho phòng tắm.



Bộ trộn ổn nhiệt RainSelect được lắp đặt âm tường sẽ là điểm nhấn về thiết kế cho phòng tắm

Sở hữu nhiều đặc điểm thân thiện với người già và trẻ em, bộ trộn ổn nhiệt Ecostat E sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình. Với thiết kế Softcube độc đáo, chữ số hiển thị rõ ràng và tay cầm xúc giác dễ sử dụng, Ecostat E còn được bổ sung tính năng SafetyStop điều chỉnh giới hạn nhiệt độ tránh tình trạng nước bị quá nóng. Đặc biệt, công nghệ CoolContact được tích hợp sẽ giúp ngăn bề mặt bộ trộn ổn nhiệt nóng lên gây bỏng khi chạm vào.



Bộ trộn ổn nhiệt ShowerTablets với thiết kế sang trọng và đa năng

Cho những ai yêu thích sự tiện lợi và tối giản, bộ trộn ổn nhiệt ShowerTablets với vẻ đẹp hiện đại đồng thời là chiếc kệ sang trọng chứa các vật dụng phòng tắm như xà phòng. Công nghệ Select tiên tiến được trang bị ở bộ trộn ổn nhiệt này tạo nên trải nghiệm một chạm đầy tinh tế, cho phép kích hoạt sen tắm hoặc thay đổi chế độ tia nước dễ dàng chỉ với một nút bấm.



Dù với mục đích thư giãn, chăm sóc sức khỏe hay chỉ đơn giản là làm sạch cơ thể, bộ trộn ổn nhiệt hansgrohe với các tính năng tiện lợi, công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, đi cùng chất lượng "made in Germany" sẽ giúp cho trải nghiệm tắm của mỗi cá nhân thêm an toàn, dễ chịu như mong muốn.

Từ 15/6/2023 đến 15/8/2023, ngoài ưu đãi mua sản phẩm hansgrohe với giá khuyến mãi tại các đại lý chính hãng, khách hàng cũng sẽ nhận được phiếu mua hàng có trị giá tương ứng với từng mức chi tiêu. Cụ thể: Giá trị hóa đơn tối thiểu 60 triệu: tặng phiếu mua hàng 1,5 triệu đồng; Giá trị hóa đơn tối thiểu 90 triệu: tặng phiếu mua hàng 3 triệu đồng; Giá trị hóa đơn tối thiểu 150 triệu: tặng phiếu mua hàng 5 triệu đồng. (Lưu ý: Số lượng có hạn).

Tìm hiểu thông tin:

Về sản phẩm: https://www.hansgrohe-asia.com/vi/

Về chương trình khuyến mãi và hệ thống đại lý hansgrohe: https://www.hansgrohe-asia.com/vi/vietnam/promotion/summer23