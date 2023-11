Cách giảm thiểu tái phát trào ngược dạ dày thực quản?

Nguyên nhân khiến trào ngược tái phát liên tục



Trào ngược dạ dày thường bắt nguồn từ một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ thiếu khoa học, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ chua, rượu, bia, café, nước ngọt… Những năm gần đây, độ tuổi mắc trào ngược càng "trẻ hóa" do lối sống sinh hoạt hay thức khuya, tăng ca, stress nhiều.

Ở những giai đoạn đầu, người bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng như: ợ hơi, ợ chua, đầy trướng bụng, khó tiêu… Lúc này, nhiều người sẽ tự ý mua thuốc về uống, thậm chí chủ quan bỏ qua việc chữa trị.

Thế nhưng, khi không được điều trị đúng cách, trào ngược tái phát nhiều lần. Axit dạ dày trào lên thực quản, thanh quản, họng… gây ra những tổn thương tới lớp niêm mạc các cơ quan này. Người bệnh xuất hiện thêm các triệu chứng như: cổ họng nóng rát, thượng vị đau tức, ho kéo dài, nuốt nghẹn, khó thở bất kì thời điểm nào trong ngày… Đủ mọi khó chịu chồng lên nhau khiến họ ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, tâm lý mệt mỏi, sụt giảm sức khỏe nhanh chóng.

Khi bệnh trở thành mãn tính, những phương pháp "chữa ngọn" không còn hiệu quả và cứ dừng thuốc là bệnh tái phát. Thậm chí, trào ngược trở thành căn bệnh đeo bám người bệnh suốt nhiều năm.

Thực tế: Trào ngược còn tái phát chứng tỏ nguyên nhân gây bệnh vẫn tồn tại. Các biện pháp bạn đã và đang áp dụng chỉ giúp loại bỏ phần ngọn, chưa tác động tới gốc rễ của bệnh nên trào ngược vẫn tái phát.

Do đó, việc then chốt cần làm là tìm và xử lý đúng căn nguyên gây trào ngược dạ dày.

Căn nguyên gốc rễ gây trào ngược là gì?

Theo Đông y, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày là do "Can Vị bất hòa" - chức năng gan (Can) và dạ dày (Vị) không hòa hợp, dẫn đến Can uất - Vị yếu gây ra một loạt chứng trạng gọi là "chứng khí nghịch" (trào ngược dạ dày thực quản).

Nếu chỉ đơn thuần tác động vào dạ dày mà không phục hồi gan thì bệnh sẽ không thể điều trị dứt điểm. Vì vậy, việc khôi phục, cân bằng lại chức năng sinh lý giữa gan và dạ dày sẽ giúp tác động đúng căn nguyên gây trào ngược, hạn chế tối đa sự quay lại của bệnh.

So sánh với thực tế ngày nay, những thói quen như rượu bia, cà phê, thuốc lá hay ăn uống không lành mạnh không chỉ ảnh hưởng đến dạ dày mà còn làm ảnh hưởng chức năng thải độc của gan, làm suy yếu chức năng gan và làm cho những triệu chứng trào ngược trở nên nặng nề, khó chữa.

Bình Can An Vị - Bài thuốc quý xử lý trào ngược đúng căn nguyên

Nắm rõ gốc rễ gây trào ngược, bài thuốc cổ phương Bình Can An Vị đã ra đời. Không chỉ tác động đúng nguyên nhân gây trào ngược, bài thuốc còn phục hồi, cân bằng lại chức năng gan và dạ dày, đẩy lùi chứng Can Vị bất hòa, hạn chế nguy cơ bệnh tái phát. Nhờ đó, rất nhiều người bệnh đã đón nhận niềm vui thoát trào ngược dai dẳng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux – Hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày – thực quản

Ngày nay, được kế thừa tinh hoa y học cổ truyền, được phát triển từ bài thuốc Bình Can An Vị, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux là giải pháp hiệu quả cho người trào ngược dạ dày, mang tới sự tiện lợi tối đa. Với thành phần là 9 loại thảo dược chuyên biệt trong điều trị bệnh tiêu hóa, sản phẩm giúp an tỳ vị, giảm nhanh các triệu chứng ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, nóng rát cổ họng, đau thượng vị, ho, nuốt nghẹn, khó thở…



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux thích hợp cho người bệnh trào ngược mọi thể bệnh ở mọi giai đoạn. Thành phần thảo dược an toàn cho sức khỏe, không tác dụng phụ nên hãy yên tâm sử dụng đúng, đủ liệu trình để đạt được hiệu quả tối đa.

Khi trào ngược được kiểm soát, bạn sẽ không cần phải lo lắng về những mệt mỏi bệnh mang tới cũng như nguy cơ biến chứng có thể xảy ra. Để sớm thoát nỗi lo trào ngược, bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm thảo dược thân thiện với sức khỏe thì hãy duy trì chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học. Ưu tiên nhóm thực phẩm dễ tiêu, hạn chế sử dụng đồ cay nóng, rượu bia, chất kích thích; ăn chậm, nhai kĩ; không nằm ngay sau ăn, tránh ăn đêm…

Còn chần chừ gì nữa mà không lựa chọn Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux là người đồng hành đáng tin cậy trên hành trình thoát trào ngược ngày hôm nay.

Công dụng:



Hỗ trợ giảm các triệu chứng: trào ngược dạ dày thực quản giúp giảm nỗi lo ợ chua, nóng rát cổ họng, đau vùng thượng vị, đầy trướng bụng.

Cách dùng:

Uống 2 viên/ lần, ngày 2 - 3 lần, uống sau khi ăn 30 phút, hoặc uống ngay khi có các biểu hiện của triệu chứng trào ngược.

