Cách hệ thống ADAS trên xe Lynk & Co hỗ trợ người lái thực tế

Di chuyển trong đô thị đông đúc hay chạy đường trường, hoặc việc di chuyển nhanh trên cao tốc vốn là những tình huống khiến tài xế phải chịu nhiều áp lực. Bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, xử lý chậm hoặc quan sát thiếu bao quát cũng có thể dẫn đến va chạm. Đây cũng là lý do các hãng ô tô ngày càng chú trọng hơn đến an toàn, khi liên tục nghiên cứu, cải tiến các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao - thường gọi chung là ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Đáng chú ý, không chỉ dừng ở vai trò bổ sung tiện nghi, công nghệ ADAS hiện nay còn được phát triển theo hướng thông minh và hoàn thiện hơn; có thể bổ trợ nhau để giúp người lái xử lý tình huống sớm, từ cảnh báo nguy cơ va chạm đến can thiệp trong một số điều kiện nhất định. Với Lynk & Co, gói an toàn cao cấp này còn được phát triển theo hướng thực tế hơn nữa, xoay quanh những điều kiện vận hành thường gặp hàng ngày, thay vì chỉ tập trung vào một vài tình huống hỗ trợ riêng lẻ.

Ví dụ, trong điều kiện giao thông đô thị, nơi mật độ phương tiện lớn và liên tục xuất hiện các tình huống bất ngờ, các hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường hay phanh khẩn cấp tự động (AEB) được thiết kế nhằm giúp người lái phản ứng sớm hơn khi phát hiện nguy cơ mất an toàn. Trên thực tế, đây cũng là nhóm tình huống dễ xảy ra va chạm nhất khi tài xế mất tập trung trong thời gian ngắn, đặc biệt ở tốc độ thấp hoặc khi thường xuyên phải xử lý nhiều phương tiện xung quanh. Việc hệ thống có thể đưa ra cảnh báo hoặc can thiệp phanh trong một số trường hợp giúp giảm đáng kể áp lực xử lý tình huống.

Trong khi đó, trên những hành trình đường dài, ADAS lại thể hiện vai trò khác. Các tính năng như ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), hỗ trợ duy trì làn đường hay cảnh báo điểm mù góp phần giúp xe duy trì khoảng cách an toàn, hỗ trợ kiểm soát hướng di chuyển và giảm mệt mỏi cho tài xế khi liên tục ôm vô-lăng trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý là các hệ thống này không được phát triển theo hướng thay thế người lái, mà đóng vai trò như một "trợ lý" chủ động. Tài xế vẫn là người đưa ra quyết định chính trong quá trình vận hành, trong khi hệ thống điện tử giúp tăng khả năng quan sát, cảnh báo hoặc can thiệp trong một số tình huống nguy hiểm.

Với Lynk & Co, các tính năng an toàn ADAS được phát triển theo hướng ngày càng thực tế, hỗ trợ và bảo vệ tốt nhất cho người dùng

Đây cũng là xu hướng đang ngày càng phổ biến trong ngành ô tô toàn cầu, khi khái niệm an toàn dần dịch chuyển từ "bảo vệ hành khách khi va chạm xảy ra" sang "hỗ trợ hạn chế va chạm xảy ra" ngay từ đầu. Về phía Geely Holding (tập đoàn sở hữu thương hiệu Lynk & Co), trước đây hãng xe lớn nhất nhì Trung Quốc cũng không ít lần khẳng định, triết lý an toàn của hãng hiện được phát triển theo định hướng "All-domain Safety" (an toàn toàn diện). Trong đó, ADAS được xem là một phần trong hệ sinh thái an toàn tổng thể, bên cạnh cấu trúc thân xe, công nghệ pin trên xe điện và các hệ thống bảo vệ bị động truyền thống.

Tài liệu kỹ thuật của hãng cho thấy nhiều mẫu xe Lynk & Co được phát triển dựa trên nền tảng CMA và CMA Evo, vốn chú trọng vào độ cứng thân xe, khả năng hấp thụ xung lực và độ ổn định vận hành. Ở một số mẫu xe mới, hãng sử dụng tỷ lệ lớn thép cường lực và thép dập nóng tại các vị trí quan trọng như cột A, cột B hay khung bảo vệ khoang hành khách nhằm tăng khả năng bảo vệ trong tình huống va chạm.

Song song đó, hãng cũng đầu tư mạnh vào nhóm công nghệ an toàn chủ động. Trên một số mẫu xe thế hệ mới, hệ thống hỗ trợ lái được xây dựng dựa trên mạng lưới cảm biến gồm radar, camera và cảm biến siêu âm nhằm mở rộng khả năng nhận diện môi trường xung quanh xe. Theo định hướng mà Geely công bố, triết lý của các hệ thống này là tạo thêm "lớp quan sát bổ sung" cho người lái trong những tình huống dễ phát sinh rủi ro.

Các mẫu xe Lynk & Co hiện nay đều được trang bị hàng loạt tính năng an toàn ADAS, giúp người dùng yên tâm khi cầm lái

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, nhiều bài thử nghiệm mà Lynk & Co và Geely thực hiện không chỉ dừng ở các tiêu chuẩn va chạm truyền thống. Thay vào đó, một số thử nghiệm đã mô phỏng tình huống thực tế như va chạm tốc độ cao, lật xe liên hoàn, va chạm chồng chéo… hay các điều kiện môi trường khắc nghiệt cũng được đưa vào quá trình đánh giá.

Điều này phản ánh cách ngành ô tô hiện đại đang nhìn nhận lại khái niệm an toàn. Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu nằm ở khả năng "chịu va chạm", thì nay nhiều hãng xe bắt đầu chú trọng hơn đến khả năng "ngăn va chạm" thông qua công nghệ hỗ trợ lái và hệ thống điện tử.

Với xe điện và xe hybrid, phạm vi của khái niệm an toàn còn mở rộng thêm sang các yếu tố như pin điện áp cao, quản lý nhiệt hay khả năng tự ngắt nguồn điện sau va chạm. Đây cũng là lý do những công nghệ như ADAS ngày càng được xem là một phần quan trọng trong trải nghiệm sử dụng xe hiện đại, thay vì chỉ là các tính năng bổ sung, chủ yếu đánh vào tâm lý "muốn có thêm" của người dùng.