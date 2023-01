Cách kinh doanh “ngách” quất Tết của nữ phiên dịch viên bỏ việc đi bán cây

Tết 2022, chị Hà (chủ vườn Nắng, Hoàng Mai, Hà Nội) chọn bán quất chủ đạo là quất ấm tích. Năm nay, chị Hà vẫn chọn bán quất mini nhưng 2 sản phẩm “điểm nhấn” rất khác biệt cho Tết 2023 là quất chậu gỗ pallet và quất già bonsai hoang dã.

Quất chậu gỗ pallet mang thông điệp và quất bonsai hoang dã hút khách

Chị Hà vốn trước đây là phiên dịch viên tiếng Nhật, sau vì yêu vườn, yêu cây mà chị bỏ nghề phiên dịch chọn nghề bán cây cảnh. Tuy nhiên, đối tượng chị nhắm đến là nhân viên văn phòng, khách chung cư.

Biết tâm lý của dân văn phòng bận bịu công việc cuối năm, dù chưa có thời gian sắm Tết, nhưng họ muốn tận hưởng không khí Tết sớm bằng việc mua đào, quất sớm. Chính vì vậy, chị bắt đầu “mở bát” bán quất từ tháng 11 âm lịch và tập trung cao độ từ đầu tháng 12 âm bằng hình thức bán hàng online. Hiện tại, quất cảnh chị đang bán được khá nhiều người yêu thích vì tính độc lạ, an toàn và thân thiện môi trường.

Khi quất và đào đã được bán đầy đường việc cạnh tranh bán quất càng trở nên khốc liệt. Cửa hàng của chị Hà là một khoảng vườn ở trong ngõ nên cô chủ phải tính bán “quất ngách” bằng sản phẩm người khác không có, hình thức bán hàng online. Chị lựa chọn bán quất trồng chậu gỗ pallet gắn thông điệp có tính chữa lành (yêu thương, an yên, mỉm cười, biết ơn, yêu….).

Chị Hà biết tận dụng sản phẩm của chính nhà mình sản xuất kết hợp với nhau. Chồng chị Hà (anh Khánh) chuyên làm các sản phẩm mộc từ pallet, nên chị nghĩ sao không kết hợp quất và chậu gỗ tạo thành một sản phẩm đặc thù. Chính vì vậy quất chậu gỗ pallet ra đời. Với các kích thước chậu từ 20x20cm trở lên, nhưng không quá lớn, chị Hà sẽ phối thêm tiểu cảnh để tạo sự đáng yêu cho chậu quất độc quyền nhà mình.

Điều chị Hà tự hào là sản phẩm của mình còn có tính trị liệu với những thông điệp được in trên chậu gỗ (mỉm cười, biết ơn…) sẽ có giá trị tích cực với nhiều người. Sản phẩm quất chậu gỗ pallet chị Hà đang bán có mức giá dao động từ 350 đến 650 ngàn.

Ngoài sản phẩm quất chậu gỗ, mặt hàng chủ lực tiếp theo chị Hà tập trung cho mùa quất năm nay chính là quất bonsai mini hoang dã. Nhiều người thích những chậu quất khổng lồ, nhưng với chị Hà chậu quất nhỏ mới là lợi thế cho tệp khách hàng chị nhắm tới. Do diện tích chật hẹp, nhiều gia đình không có không gian để một chậu quất to, người ta thích thú hơn với những chậu quất để bàn xinh xắn và dễ thương. Ngoài ra khi giao hàng, shipper sẽ vận chuyển dễ dàng hơn do hàng hóa không cồng kềnh, phí ship cũng ở mức dễ chịu.

Nắm được nhu cầu này nên chị đã đặt nhà vườn quất bonsai hoang dã khá sớm. Những chậu cây quất bonsai mini xếp hàng ở nhà chị Hà không có hình thức bóng bẩy mà xù xì, có rêu cỏ mọc xen lẫn trên mặt chậu và chị trân trọng giữ từng nhánh cỏ.

Lý do kinh doanh sản phẩm “ngách”, mức giá không rẻ

Điểm đặc biệt của mặt hàng quất bonsai chị nhắm đến là sản phẩm đẹp tự nhiên, có độ bền cao vì quất không có thuốc. Chính vì vậy, quả quất không bóng bẩy, quả nhỏ, lá cũng không mướt mắt như bên ngoài thị trường bán, nhưng an toàn và có vẻ đẹp tự nhiên. Những chậu quất bonsai chị Hà bán có chiều cao từ 40 - 80cm, mức giá 450 -550 ngàn/chậu.

Khi được hỏi về mức giá này có giảm tính cạnh tranh trên thị trường, chị Hà cho biết: “Cái gì tự nhiên sẽ bền vững. Cây có thuốc sẽ nhanh hỏng. Dù quất của mình nhập vào giá thành cao, bán ra cũng có phần mắc hơn. Nhưng luôn có một tệp khách hàng quan tâm đến chất lượng sản phẩm hơn giá và mình sẽ nhắm đến đối tượng này. Những cây quất đẹp kiểu xù xì, tự nhiên luôn “chất” hơn những cây quất bóng bẩy quả vàng ruộm”.

Về sản phẩm quất trong chậu gỗ chị Hà cho biết chị không chỉ chọn cây quất sạch để có độ bền cao mà chậu gỗ sau này có thể được tái sử dụng để trồng sen đá hay những loại cây mini khác nên giá thành này nhiều người cho là hợp lý.

Thay vì quà Tết là bánh mứt kẹo, năm nay chị Hà cũng làm những set quà Tết bằng cây bao gồm cây quất và cây mini khác, khay gỗ... được gói ghém đẹp mắt. Những set quà này chị nhận được phản hồi rất tốt vì ai cũng thích cây xanh và các loại cây nhỏ xinh dễ thương để bàn. Nhiều khách đặt vài set quà Tết bằng cây đã đặt thêm để tặng người thân vì nhận được phản hồi tốt.

Với cách đưa tinh thần vào một sản phẩm vốn người ta chỉ nghĩ có giá trị phần nhìn đã khiến cho sản phẩm của chị Hà bán khá đắt khách. Với chị Hà cây không chỉ là trang trí mà còn giá trị nuôi dưỡng tinh thần. Thông điệp “Yêu thương, Biết ơn, Mỉm Cười, An, Yên” sẽ khiến trẻ nhỏ, người lớn, ông bà đi qua thấy cây, nhìn thông điệp cùng nuôi dưỡng, tưới tẩm những hạt giống tâm hồn trong mỗi người.

Ngoài ra việc bán quất sạch, quất bonsai hoang dã chị Hà cũng tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên của nó là một cách kinh doanh bền vững mà nhiều người bán hàng cần hướng tới. “Nhìn chậu quất tuy nhỏ, nhưng có mùi thơm, xinh xắn và an toàn, sẽ khiến người ta thấy thư thái và có một cái Tết tinh thần dài hơn”, chị Hà nói.