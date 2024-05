Cách quận 1 chỉ 30 phút có căn hộ chuẩn B+ giá từ 31 triệu/m2

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 31/2016/TT-BXD, chung cư được phân thành 03 hạng: A, B và C. Chung cư hạng B cần phải đáp ứng 18/20 tiêu chí đánh giá. Một vài tiêu chí cụ thể như sau: Về quy hoạch, kiến trúc, dự án có mật độ xây dựng cao hơn nhưng không được quá 55% tổng diện tích; hành lang căn hộ tối thiểu 1,5m; Mỗi thang máy phục vụ tối đa 50 căn hộ; tối thiểu 2 căn hộ có 1 chỗ để ô tô; Về dịch vụ - hạ tầng xã hội: Có bệnh viện, phòng khám, trường mầm non, trường tiểu học trong bán kính 1km; Cách đường phố lớn dưới 0,5 km, kết nối giao thông thuận tiện; …

Tọa lạc tại ngay 2 mặt tiền đường CMT8 & LT.KPV 28 nối ra giao lộ Ngô Quyền & liền kề Quốc Lộ 13 – Một trong những giao lộ quan trọng (của TP. Thuận An). A&T Sky Garden là một trong những dự án hiếm hoi có được sự "đủ gần" để có thể thừa hưởng được sự sầm uất, nhộn nhịp của phố thị, nhưng cũng đảm bảo một khoảng cách "đủ yên" để cư dân có thể hưởng thụ được một không gian yên tĩnh, không khói bụi, trong một không gian khép kín đầy riêng tư.

Từ dự án, cư dân dễ dàng đến các địa điểm thiết yếu trong đời sống hàng ngày lẫn những vùng kinh tế trọng điểm, kết nối trực tiếp với các khu vực trung tâm, khu công nghiệp, khu đô thị lớn: Chợ Lái Thiêu, trường học các cấp, Hồ Gươm Xanh, công viên Ngô Quyền, Quận 12- TP.HCM, bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Đa Khoa Thuận An, Lotte Mart, Aeon Mall Canary, KCN VSIP 1, Sân Golf Sông Bé, Vincom Plaza; KCN Đồng An 1; Khu Chế Xuất Linh Trung 2; Bệnh viện Quốc Tế Hạnh Phúc; Bến Xe Miền Đông; Đại học Văn Lang; Giga Mall… chỉ từ 2 đến 15 phút di chuyển.

Dự án gồm 40 tầng nổi gồm 02 block được nối với nhau bằng 02 cây cầu vọng cảnh và 40+ tiện ích phân bố từ khuôn viên đến tầng cao nhất. Phối cảnh tầm nhìn từ cầu vọng cảnh Sky Bridge

A&T Sky Garden có 4 tầng để xe (gồm 02 tầng hầm và 02 tầng nổi) với tổng diện tích lên đến gần 10,000 m2. Đây cũng là một trong số rất ít những căn hộ tại khu vực này có thể đáp ứng tiêu chí tối thiểu 2 căn hộ có 1 chỗ để xe ô tô. Dự án gồm 02 block A và B, mỗi block có từ 14 đến 15 căn hộ trên một sàn với 07 thang máy phục vụ.

Mặc dù căn hộ A&T Sky Garden vượt trội trong tiêu chuẩn căn hộ hạng B, tương đương B+, thế nhưng mức giá ra mắt thị trường hiện nay chỉ từ 31 triệu đồng/m2. Theo báo cáo của Bộ xây dựng năm 2023, đây là khoảng giá của căn hộ phân khúc bình dân (tương ứng hạng C) tại thị trường khu Bắc Sài Gòn.

Bên cạnh các tiêu chí trên, dự án A&T Sky Garden sở hữu nhiều lợi thế độc bản, hiếm có trên thị trường. Cụ thể:

Cạnh nhà là hồ, quanh nhà là sông - với vị trí tọa lạc giữa 2 dòng sông (sông Sài Gòn và sông Lái Thiêu) có dòng chảy liên tục và liền kề Hồ Gươm Xanh tạo nên vị thế độc tôn: 03 mặt hướng thủy. Vì thế, 90% căn hộ tại A&T Sky Garden sở hữu tầm view thoáng đãng bên sông, cạnh hồ xanh mát. Tại mỗi tầng, mỗi căn, mỗi góc, cư dân sẽ được thưởng thức những quang cảnh khác nhau, cùng tầm nhìn thông thoáng, rộng rãi. Đây cũng là dự án hiếm hoi có căn hộ 2PN là căn góc 02 mặt view sông hồ. Kết hợp với thiết kế các căn hộ đảm bảo luôn luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên tạo nên không gian sống trong lành, thư thái ngay trong chính mỗi căn hộ. Dẫu giữa một phố thị phồn hoa nhưng vẫn mang lại cho gia chủ sự khỏe mạnh về Thân – Tâm – Trí, giúp cân bằng lại cuộc sống mỗi ngày.

Khu vườn trên mây "đính kèm" tiện ích săn mây ở độ cao 150m, A&T Sky Garden ghi dấu dự án biểu tượng của khu vực cửa ngõ Bắc Sài Gòn.

A&T Sky Garden được xem như là một biểu tượng mới ở khu vực Bắc Sài Gòn, khi là tòa nhà cao 40 tầng duy nhất trong bán kính 5km (tính đến thời điểm hiện tại) ngay một lõi khu dân cư lâu đời của Phường Lái Thiêu – TP Thuận An & Quận 12 – TP HCM. Đặc biệt, ở độ cao hơn 140 m, dự án sở hữu khu vườn trên mây và tiện ích săn mây độc đáo với hệ sinh thái cây xanh cùng cảnh quan đẹp mắt, biểu tượng cho lối sống hòa mình vào thiên nhiên, sống sang – xanh - khỏe. Đây không chỉ là điểm đến yêu thích, đáng tự hào của cư dân mà còn là điểm ấn tượng bậc nhất của khu vực.



Bên trong khuôn việc dự án sẽ có 40+ tiện ích được bố trí hợp lý xuyên suốt từ khu thương mại đến tầng thượng, dự án đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, học tập, rèn luyện thế chất chỉ trong vài bước chân ngay tại gia cho cư dân: Sân tập Golf 3D, Yoga, Gym, thư viện, khu leo núi cho trẻ em, nhà trẻ quốc tế, công viên, siêu thị, …

Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services làm Phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, Alpha Dhabi, Đại Trường Sơn, SC Realty, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, BĐS Khởi Minh, City Home.

Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)