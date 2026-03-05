Cách sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT online theo quy định mới nhất 2026

Từ ngày 13/02/2026, Thông tư 09/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực đã quy định rõ người tham gia bảo hiểm cần chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID để tiếp nhận và sử dụng bản điện tử của sổ BHXH và thẻ BHYT. Bên cạnh hai nền tảng ứng dụng di động này, một điểm mới vô cùng tiện lợi là người dân còn có thể nhận và lưu trữ các giấy tờ bảo hiểm điện tử này trực tiếp thông qua hòm thư điện tử (Email) cá nhân. Điều này đảm bảo thông tin luôn nằm trong tầm tay bạn dù ở bất cứ đâu.

Giá trị pháp lý tuyệt đối thay thế bản giấy

Quy định mới đã củng cố vững chắc giá trị pháp lý của giấy tờ bảo hiểm trực tuyến. Cụ thể, khi người dân đã xuất trình sổ BHXH hoặc thẻ BHYT bản điện tử thông qua ứng dụng VNeID, VssID hoặc Email đúng theo hướng dẫn, các cơ quan, tổ chức và cơ sở y tế tuyệt đối không được yêu cầu người dân phải nộp hay xuất trình thêm bản giấy.

Sổ BHXH bản điện tử giờ đây là căn cứ hợp lệ, đầy đủ để giải quyết mọi thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Tương tự, thẻ BHYT điện tử được sử dụng trực tiếp để đăng ký khám, chữa bệnh và là căn cứ minh bạch để thanh toán chi phí tại các cơ sở y tế theo đúng phạm vi quyền lợi.

Cách thao tác trực tiếp trên VNeID và VssID

Để sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, bạn chỉ cần mở ứng dụng, hoàn tất đăng nhập và truy cập ngay vào mục Ví giấy tờ. Tại đây, bạn chọn tiện ích Thẻ BHYT, nhập mã bảo mật cá nhân (passcode) và hệ thống sẽ hiển thị mã QR cùng hình ảnh thẻ sắc nét để nhân viên y tế quét dữ liệu đăng ký khám bệnh. Quá trình này diễn ra chỉ trong vài giây, bảo mật và cực kỳ chính xác.

Đối với ứng dụng VssID, trải nghiệm người dùng cũng được tối ưu hóa khi bạn có thể đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản VNeID. Ngay tại giao diện chính, mục Thẻ BHYT luôn sẵn sàng để bạn nhấn vào và lấy mã quét. Nếu cần thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp, chốt sổ hay kiểm tra lịch sử đóng bảo hiểm, bạn chỉ cần truy cập vào mục Quá trình tham gia trên ứng dụng. Toàn bộ dữ liệu điện tử tại đây đóng vai trò như một cuốn sổ BHXH hoàn chỉnh, được pháp luật công nhận để giải quyết quyền lợi cho bạn nhanh chóng nhất.

Lưu ý: Luôn đảm bảo điện thoại của bạn có kết nối internet ổn định để các thao tác trích xuất và hiển thị dữ liệu không bị gián đoạn.