Cách tắt bộ nhớ an toàn trên Messenger để tránh phiền toái khi dùng thiết bị khác

Bộ nhớ an toàn là một trong những tính năng mới được ra mắt và sử dụng gần đây trên ứng dụng Messenger. Tính năng giúp bạn bảo đảm an toàn cho dữ liệu của mình, phòng trường hợp kẻ xấu có đăng nhập vào tài khoản của bạn thì cũng sẽ còn một bước nhập mã pin nữa để khôi phục toàn bộ cuộc trò chuyện. Nhưng nó cũng khá phiền khi chính bạn là người đăng nhập lên thiết bị khác. Nếu muốn tắt bộ nhớ an toàn trên Messenger bằng điện thoại, người dùng có thể làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Đầu tiên, hãy mở ứng dụng Messenger trên điện thoại của bạn. Ngay ở góc trên bên trái màn hình sẽ có một biểu tượng menu 3 gạch, bạn hãy ấn vào đó. Một bảng các tùy chọn sẽ được mở ra và việc của bạn cần làm tiếp theo là chọn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải của bảng tùy chọn đó.

Bước 2: Tiếp theo, tại giao diện cài đặt của ứng dụng bạn hãy kéo xuống phía bên dưới màn hình, sau đó chọn tiếp vào mục Quyền riêng tư . Tại đây bạn sẽ thấy được trạng thái của mục Bộ nhớ an toàn đang bật hay tắt. Nếu đang bật thì bạn hãy ấn vào đó.

Bước 3 : Bạn sẽ có 2 lựa chọn để tắt đi tính năng bộ nhớ an toàn là chỉ Tắt bộ nhớ an toàn và Xóa và tắt bộ nhớ an toàn . Tùy vào nhu cầu của bạn mà có thể ưu tiên và chọn tính năng hợp lý. Cuối cùng chỉ cần xác nhận xóa bộ nhớ an toàn bằng cách ấn Tiếp tục ở thông báo hiện lên và nhập mã PIN hiện tại của bạn là xong.

Chúc các bạn thực hiện thành công và tắt được tính năng bộ nhớ an toàn cho tài khoản của mình.