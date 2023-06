Cách thức doanh nghiệp tiết giảm chi phí trong bối cảnh biến động

Thị trường còn khó khăn



Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kinh tế – xã hội ba tháng đầu năm 2023 của nước ta diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều biến động. Kinh tế Việt Nam và doanh nghiệp Việt chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những yếu tố như lạm phát, sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới, suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn.

Chia sẻ cụ thể, anh Ngọc Kỳ - chủ một công ty may mặc cho biết, số lượng đơn hàng tính đến hết tháng 4/2023 của doanh nghiệp anh đã giảm mạnh so với thời điểm cuối năm ngoái và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Hàng tồn kho quá vụ buộc phải giảm giá xuống dưới giá vốn nhưng vẫn khó tiêu thụ được khi người mua hàng ở các nước như châu Âu, Mỹ đã "thắt lưng buộc bụng".

Với mảng bán lẻ công nghệ, theo một chuyên gia, giá smartphone đã hạ nhiệt nhưng mức thu nhập, chi tiêu khách hàng cũng giảm nhiều khiến doanh số nhóm sản phẩm này không được như kỳ vọng. Doanh thu nhiều ngành hàng công nghệ sụt giảm còn 60% so với các tháng cuối năm. Cũng theo chuyên gia này, nhanh nhất là tới quý III thị trường bán lẻ tại Việt Nam mới có thể xuất hiện những dấu hiệu tích cực và có thể muộn hơn. Trong bối cảnh hiện tại, các biện pháp cắt giảm chi phí được ưu tiên hàng đầu, tương tự như giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19.

Dự báo kinh tế Việt Nam vẫn khó khăn trong quý 2. Để tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,5%, trong 9 tháng còn lại của năm 2023, kinh tế cả nước cần tăng khoảng 7,5%. Đây là mức tăng tương đối áp lực, tuy nhiên, kịch bản tích cực vẫn được đề cập. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng cho Việt Nam theo hướng tốt hơn dựa trên sự chuyển hướng thương mại và nhiều khoản đầu tư đang được chuyển sang Việt Nam. Song song, tiêu dùng nội địa ổn định, các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ hơn và chi tiêu-đầu tư công gia tăng sẽ hỗ trợ cho kinh tế của Việt Nam năm nay.

Doanh nghiệp ưu tiên tiết kiệm chi phí

Nhiều doanh nghiệp cho biết, khi đơn hàng giảm cả về số lượng và giá trị thì việc tối ưu chi phí là bắt buộc. Chị Phương Anh – chủ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm khô chia sẻ, doanh nghiệp của chị thực hiện tiết giảm chi phí từ những hoạt động cơ bản nhất như giao dịch ngân hàng. "Từ cuối năm ngoái, doanh nghiệp tôi sử dụng gói tài khoản M-smart của MSB do được miễn phí chuyển tiền online trong nước và quốc tế, miễn phí đăng ký và giao dịch thu hộ thuế điện tử, hóa đơn điện nước... Khi phát sinh giao dịch online hàng tháng, doanh nghiệp được nhận thêm các ưu đãi hoàn tiền lên đến 2 triệu đồng/tháng/1 khách hàng trong 6 tháng liên tiếp phát sinh giao dịch". Hay với đặc thù là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, anh Ngọc Kỳ đã đăng ký gói M-smart Plus để hưởng combo phí chuyển tiền quốc tế online và tại quầy không giới hạn với mức phí chỉ 3 triệu đồng/tháng kèm lãi suất 0,5% trên số dư tài khoản thanh toán. "Tối ưu chi phí không chỉ là tiết kiệm, mà cần gia tăng lợi ích từ chính dòng tiền dư ngắn hạn trong tài khoản" – anh Kỳ chia sẻ. Được biết, M-smart Plus cũng được MSB áp dụng với doanh nghiệp có nguồn thu ứng trước, doanh nghiệp có tần suất giao dịch lớn.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng gói tài khoản M-smart của MSB để tối ưu chi phí

Khách hàng sử dụng M-smart Plus sẽ nhận ưu đãi đến 60 điểm so với tỷ giá niêm yết khi mua bán ngoại tệ online – mức hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ được giảm 30% phí tài trợ thương mại khi đăng ký sản phẩm tín dụng Easy Trade với hạn mức cấp tín chấp tới 200 tỷ đồng, phê duyệt, giải ngân, bảo lãnh, mở LC, đi tiền quốc tế có thể thực hiện hoàn toàn online. Theo đại diện MSB, những sản phẩm tín dụng cũng như phi tín dụng mà ngân hàng cung cấp là trợ lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt biến động thị trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và vươn tầm mạnh mẽ trong tương lai.



Với ngành sản xuất xi măng, năng lượng chiếm một tỷ trọng khá lớn trong chi phí sản xuất. Để giảm tối đa việc sử dụng điện không hiệu quả, nhiều công ty đã thực hiện quy trình thu hồi nhiệt từ quá trình sản xuất clinker; thiết kế, viết chương trình điều khiển hệ thống van xả nước tự động cho các bình tích áp trạm nén khí; chỉnh sửa chương trình các lọc bụi túi đóng mở các khoang hợp lý để tiết kiệm tốt nhất…

Từ phía cơ quan Nhà nước, ngày 21/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP, trong đó có đề cập 1 số chính sách hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây là những động thái tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp tối ưu nguồn lực để vượt biến động thị trường.