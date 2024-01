Cách tính tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn

Theo quy chế nâng lương trước hạn của địa phương, đối với Bằng khen cấp tỉnh được nâng lương trước thời hạn 12 tháng, còn Chiến sĩ thi đua cơ sở nâng trước hạn 6 tháng.

Hiện nay địa phương bà Thủy đang công tác thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức một năm chia làm 2 đợt, đợt 1 từ tháng 1 đến tháng 6, đợt 2 từ tháng 7 đến tháng 12. Bà Thủy đã đề nghị nâng lương trước hạn vào đợt 2 của năm 2023 nhưng không được xét do vượt quá chỉ tiêu 10% theo quy định.

Bà Thủy hỏi, đến 17/7/2024 bà được nâng lương thường xuyên thì đợt 1 năm 2024 xét nâng lương của địa phương, bà còn đủ điều kiện để đề nghị nâng lương trước thời hạn không, nếu được xét thì bà có được hưởng nâng lương trước thời hạn là 12 tháng theo quy chế không hay chỉ được hưởng bắt đầu từ tháng 1/2024 là 6 tháng?

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "... tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định".

Có quan điểm cho rằng đến năm 2024 là năm nâng bậc lương thường xuyên của bà Thủy nên không đủ điều kiện đề nghị nâng lương trước thời hạn vì Thông tư số 08/2013/TT-BNV chỉ tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (tức là năm 2023).

Tuy nhiên, lại có quan điểm cho rằng ngày 17/7/2024 bà mới nâng lương thường xuyên nên vẫn bảo đảm thiếu 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương trước hạn nên vẫn đủ điều kiện đề nghị.

Bà Thủy đề nghị được làm rõ cách hiểu nào là chính xác?

Địa phương bà áp dụng đối tượng ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn có ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích được công nhận nhưng chưa được xét để nâng bậc lương trước thời hạn ở các kỳ nâng bậc lương liền kề trước đó do vượt quá chỉ tiêu để xét.

Có trường hợp thời điểm hưởng lương thường xuyên là ngày 1/1/2021, do vậy đợt 1 năm 2023 (6 tháng đầu năm) cá nhân đó đề nghị nâng bậc lương trước hạn nhưng không được xét do vượt chỉ tiêu và đến đợt 2 năm 2023 (6 tháng cuối năm 2023), cá nhân đó đề nghị nâng lương trước thời hạn và được ưu tiên để xét vì thuộc đối tượng ưu tiên do chưa được xét ở đợt 1 do vượt quá chỉ tiêu.

Bà Thủy hỏi cách hiểu ưu tiên cho cá nhân vì đợt 1 chưa được xét do vượt chỉ tiêu như vậy có đồng nhất với đối tượng ưu tiên là "chưa được xét để nâng bậc lương trước thời hạn ở các kỳ nâng bậc lương liền kề trước đó do vượt quá chỉ tiêu" vì ở đây có quan điểm cho rằng cá nhân chưa được xét là do vượt quá chỉ tiêu ở đợt 1 của năm 2023, không phải là vượt quá chỉ tiêu ở các kỳ nâng bậc lương liền kề trước đó.

Một quan điểm cho rằng kỳ nâng bậc lương liền kề trước đó là thời điểm đề nghị nâng lương trước hạn năm 2018, vì năm 2023 đề nghị nâng lương trước hạn, còn năm 2021 là nâng lương thường xuyên, do vậy kỳ nâng bậc lương liền kề trước đó của năm 2023 là năm 2018 chứ không phải vượt chỉ tiêu đợt 1, nên được ưu tiên đợt 2 năm 2023.

Bà Thủy hỏi, hiểu kỳ nâng bậc lương trước thời hạn liền kề là như thế nào cho đúng?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ).

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn.

Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn và cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn được quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Vì vậy, đề nghị bà Bùi Thị Thủy căn cứ các quy định nêu trên và Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị để xác định điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Lai Châu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Thủy liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu (Sở Nội vụ) để được giải đáp.