Cách tra cứu khu vực bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ngay trên VNeID

Ngày 8/3, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) ban hành văn bản hướng dẫn người dân sử dụng chức năng “Bầu cử Quốc hội khóa XVI” trên ứng dụng VNeID. Tính năng này hỗ trợ cử tri tra cứu khu vực bỏ phiếu, tìm hiểu danh sách người ứng cử và gửi yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu.

Theo C06, ngoài việc theo dõi khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri hoặc danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã, công dân còn có thể tra cứu các thông tin này trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Chức năng Bầu cử Quốc hội trên VNeID giúp cử tri cập nhật thông tin khu vực bỏ phiếu, bảo đảm quyền tham gia bầu cử đúng quy định. Đồng thời, người dân có thể tìm hiểu thông tin cần thiết về người ứng cử để chủ động nghiên cứu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi tham gia bầu cử.

Tra cứu khu vực bỏ phiếu và yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu

Tính năng “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” cho phép người dân tra cứu khu vực và phạm vi bầu cử của mình theo thông tin trên tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, cử tri cũng có thể gửi yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu ngay trên ứng dụng. Tính năng này áp dụng cho tài khoản định danh điện tử mức 2.

Để thực hiện, công dân đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ chọn “Dịch vụ khác”, sau đó nhấn “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”. Người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt tùy theo thiết lập bảo mật trên thiết bị.

Hướng dẫn cử tri TP.HCM đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trên VNeID. (Ảnh: Công an)

Tại giao diện chức năng, cử tri chọn mục “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” để xem thông tin khu vực bỏ phiếu của mình.

Trong trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, công dân nhấn “Thay đổi”, chọn địa điểm muốn chuyển đến và xác nhận. Nếu đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin nơi đăng ký bỏ phiếu mới.

Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), cử tri cần cung cấp đầy đủ lý do thay đổi và thông tin liên hệ để UBND và Công an cấp xã có thể trao đổi khi cần thiết.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng. Người dùng cũng có thể xem lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu hoặc giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác nếu thông tin bỏ phiếu được đăng ký tại địa điểm khác.

Mỗi công dân chỉ được gửi yêu cầu mới khi không còn yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang trong quá trình xử lý.

Tra cứu danh sách người ứng cử

VNeID cũng cung cấp chức năng “Danh sách người ứng cử”, cho phép cử tri tìm kiếm và xem thông tin các ứng cử viên theo từng khu vực bầu cử.

Tính năng này cũng dành cho tài khoản định danh điện tử mức 2.

Màn hình chọn chức năng Danh sách người ứng cử. (Ảnh: VOV)

Để sử dụng, công dân truy cập mục “Bầu cử Quốc hội khóa XVI” và chọn “Danh sách người ứng cử”. Sau đó, người dùng chọn phạm vi bầu cử và địa chỉ cần tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách ứng cử viên theo tiêu chí đã chọn.

Cử tri có thể nhấn “Chi tiết” tại tên người ứng cử để xem thêm thông tin và chọn “Xem ngay” để đọc hồ sơ chi tiết của ứng cử viên.

Theo C06, việc tích hợp các chức năng liên quan đến bầu cử trên VNeID góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số trong bối cảnh chuyển đổi số.