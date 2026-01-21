Cách tra cứu nợ thuế nhanh chóng, chính xác

Theo số liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), năm 2025, cơ quan thuế ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế kéo dài.

Để chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh tiền chậm nộp, mỗi người đều có thể tự tra cứu bằng mã số thuế cá nhân trên cổng dịch vụ công về các nghĩa vụ và cưỡng chế liên quan đến thuế.

Dưới đây là 2 cách tra cứu nợ thuế trực tuyến

Tra cứu trên website chính thức của Tổng cục Thuế

Cách phổ biến và chính thống nhất hiện nay là tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 1: Người nộp thuế truy cập website chính thức của Tổng cục Thuế tại đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Website chính thức của Tổng cục Thuế. (Ảnh chụp màn hình)

Bước 2: Đăng nhập và tra cứu thông tin

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu", sau đó chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế"

Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cơ bản như tình trạng hoạt động của người nộp thuế, các khoản thuế còn nợ (nếu có), bao gồm cả tiền thuế gốc và tiền chậm nộp.

Tra cứu nợ thuế qua ứng dụng eTax Mobile

Để người nộp thuế thuận tiện tra cứu các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế ra mắt ứng dụng eTax Mobile.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản đã đăng ký hoặc tài khoản định danh điện tử.

Tra cứu nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile. (Ảnh: Vietnamnet)

Bước 2: Nhấn vào mục “Tra cứu nghĩa vụ thuế”

Bước 3: Tiếp tục chọn chức năng “Thông tin nghĩa vụ thuế”

Bước 4: Nhấn nút "Tra cứu" để kiểm tra kết quả, có thể được hoàn thuế hoặc phải nộp thêm thuế và cụ thể số tiền bao nhiêu.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax mobile trên điện thoại thông minh và tra cứu thông tin về các nguồn thu nhập trên ứng dụng này để kiểm soát đầy đủ, chính xác các nguồn thu nhập của bản thân.

Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp khi chậm nộp tiền thuế, các khoản thu khác so với thời hạn quy định hoặc thời hạn được gia hạn.

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp khi khai bổ sung hồ sơ làm tăng số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp hoặc làm giảm số tiền đã được miễn, giảm, hoàn, không thu.

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp khi bị cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp, hoặc phát hiện số tiền đã được hoàn, miễn, giảm, không thu lớn hơn số thực tế được hưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, trường hợp được phép nộp dần tiền thuế nợ hoặc thuộc các trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật cũng thuộc diện áp dụng.

Ngoài các trường hợp trên, cơ quan, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu hoặc được giao quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách; cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho người nộp thuế nhưng nộp không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn; và trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng nộp chậm cũng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, nếu người nộp thuế nộp chậm tiền thuế sẽ bị tính lãi 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp.