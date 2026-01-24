Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn 3 cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026 theo các kênh chính thức của cơ quan thuế.

Cách 1, tra cứu trên Cổng Thuế điện tử Người nộp thuế truy cập cổng thuế điện tử.

Địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn , chọn mục cá nhân và đăng nhập.

Tra cứu trên Cổng Thuế điện tử tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn

Việc đăng nhập có thể thực hiện bằng tài khoản Thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử. Trường hợp chưa có tài khoản, cá nhân thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên hệ thống.

Sau khi đăng nhập, chọn Tra cứu → Tra cứu nghĩa vụ thuế. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin gồm: Số thuế phải nộp, số đã nộp, số còn nợ; thể hiện các khoản nộp thừa, được hoàn, miễn giảm hoặc xóa nợ (nếu có).

Cách 2, tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile.

Người nộp thuế mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh và đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử hoặc tài khoản định danh VNeID.

Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile.

Tại giao diện chính, chọn Tra cứu nghĩa vụ thuế, tiếp tục chọn Tất cả nghĩa vụ thuế và nhấn Tra cứu.

Kết quả hiển thị cho phép người nộp thuế theo dõi chi tiết số thuế phải nộp, số đã nộp, số còn phải nộp, cũng như các khoản nộp thừa, được hoàn hoặc miễn giảm theo từng sắc thuế.

Cách 3, tra cứu trên website Cục Thuế (liên quan cưỡng chế nợ)

Cách này được sử dụng để kiểm tra thông tin cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là các trường hợp có liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh.

Tra cứu trên website Cục Thuế.

Người nộp thuế truy cập website Cục Thuế tại https://www.gdt.gov.vn , chọn Dịch vụ công, sau đó vào mục Công khai cưỡng chế nợ thuế và chọn Thông báo về xuất cảnh.

Tại đây, cá nhân nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, điền mã xác nhận và nhấn Tìm kiếm để tra cứu thông tin.

Lưu ý quan trọng từ cơ quan thuế, từ năm 2026, việc quản lý và tra cứu nghĩa vụ thuế cá nhân được thực hiện thống nhất theo số định danh cá nhân. Dữ liệu trên hệ thống có thể cập nhật chậm hơn so với thời điểm người nộp thuế vừa thực hiện nộp tiền.

Trường hợp phát sinh nợ thuế, cá nhân cần chủ động nộp kịp thời để tránh tiền chậm nộp và các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật thuế.