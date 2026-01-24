Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online

24-01-2026 - 16:30 PM | Kinh tế số

Bằng cách tra cứu qua 3 kênh chính thức của cơ quan thuế, người nộp thuế có thể chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế, kịp thời xử lý các khoản còn phải nộp, tránh phát sinh tiền chậm nộp và xử phạt.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn 3 cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân năm 2026 theo các kênh chính thức của cơ quan thuế.

Cách 1, tra cứu trên Cổng Thuế điện tử Người nộp thuế truy cập cổng thuế điện tử.

Địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn , chọn mục cá nhân và đăng nhập.

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online- Ảnh 1.

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online- Ảnh 2.

Tra cứu trên Cổng Thuế điện tử tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn

Việc đăng nhập có thể thực hiện bằng tài khoản Thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử. Trường hợp chưa có tài khoản, cá nhân thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên hệ thống.

Sau khi đăng nhập, chọn Tra cứu → Tra cứu nghĩa vụ thuế. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin gồm: Số thuế phải nộp, số đã nộp, số còn nợ; thể hiện các khoản nộp thừa, được hoàn, miễn giảm hoặc xóa nợ (nếu có).

Cách 2, tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile.

Người nộp thuế mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh và đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử hoặc tài khoản định danh VNeID.

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online- Ảnh 3.

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online- Ảnh 4.

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online- Ảnh 5.

Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile.

Tại giao diện chính, chọn Tra cứu nghĩa vụ thuế, tiếp tục chọn Tất cả nghĩa vụ thuế và nhấn Tra cứu.

Kết quả hiển thị cho phép người nộp thuế theo dõi chi tiết số thuế phải nộp, số đã nộp, số còn phải nộp, cũng như các khoản nộp thừa, được hoàn hoặc miễn giảm theo từng sắc thuế.

Cách 3, tra cứu trên website Cục Thuế (liên quan cưỡng chế nợ)

Cách này được sử dụng để kiểm tra thông tin cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là các trường hợp có liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh.

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online- Ảnh 6.

Tra cứu trên website Cục Thuế.

Người nộp thuế truy cập website Cục Thuế tại https://www.gdt.gov.vn , chọn Dịch vụ công, sau đó vào mục Công khai cưỡng chế nợ thuế và chọn Thông báo về xuất cảnh.

Tại đây, cá nhân nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, điền mã xác nhận và nhấn Tìm kiếm để tra cứu thông tin.

Lưu ý quan trọng từ cơ quan thuế, từ năm 2026, việc quản lý và tra cứu nghĩa vụ thuế cá nhân được thực hiện thống nhất theo số định danh cá nhân. Dữ liệu trên hệ thống có thể cập nhật chậm hơn so với thời điểm người nộp thuế vừa thực hiện nộp tiền.

Trường hợp phát sinh nợ thuế, cá nhân cần chủ động nộp kịp thời để tránh tiền chậm nộp và các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật thuế.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

Từ Khóa:
nợ thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo mới từ công an liên quan đến phạt nguội, hàng triệu người dân chú ý!

Thông báo mới từ công an liên quan đến phạt nguội, hàng triệu người dân chú ý! Nổi bật

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 300 triệu đồng: Công an điều tra người đàn ông ở Hà Nội

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 300 triệu đồng: Công an điều tra người đàn ông ở Hà Nội Nổi bật

Camera AI 'phạt nguội' 269 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác ở Hà Nội

Camera AI 'phạt nguội' 269 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác ở Hà Nội

15:31 , 24/01/2026
Công an phát cảnh báo đến người dân có tài khoản ngân hàng

Công an phát cảnh báo đến người dân có tài khoản ngân hàng

14:38 , 24/01/2026
Youtube chấp nhận video ngắn được tạo bằng AI

Youtube chấp nhận video ngắn được tạo bằng AI

14:30 , 24/01/2026
1,2 triệu lao động bị sa thải năm 2025: Làn sóng đuổi việc mạnh nhất 18 năm, hàng vạn Gen Z bị đẩy ra đường

1,2 triệu lao động bị sa thải năm 2025: Làn sóng đuổi việc mạnh nhất 18 năm, hàng vạn Gen Z bị đẩy ra đường

13:35 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên