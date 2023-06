Cách trồng cây cảnh hợp lý cho ban công nhỏ của chung cư

Tận dụng ban công trồng cây cảnh, mang thiên nhiên vào nhà là điều ai cũng mong muốn.

Chuyên gia cây cảnh Trịnh Xuân Đoàn.

Ở những gia đình bình thường, dù là ban công trong nhà hay ban công ngoài trời, chức năng chung là phơi quần áo hoặc để lưu trữ đồ lặt vặt. Nếu như vậy thì quả là lãng phí.

Chỉ cần chăm chỉ một chút là bạn có thể biến ban công nhỏ ở chung cư thành khu vườn nhỏ xinh. Sống ở thành phố, công việc căng thẳng, vất vả, chỉ cần biết tiết kiệm chút thời gian decor góc xanh này thôi là đã có nơi để tận hưởng cuộc sống rồi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa tới các bạn lời khuyên của chuyên gia cây cảnh Trịnh Xuân Đoàn - hiện đang là chủ nhà vườn ở Xuân Quan, Hưng Yên.

"Trong các tòa nhà cao tầng đô thị ngày nay, ban công chỉ rộng 3-5 mét vuông, diện tích nhỏ như vậy liệu có viển vông nếu như muốn trồng cây cảnh để tạo ra một khu vườn?

Tôi nghĩ là không viển vông đâu, mà hoàn toàn có thể! Chỉ cần các gia đình nắm được 1 số kỹ năng trồng và bài trí cây cảnh là yên tâm sở hữu một khu vườn khỏe mạnh, đẹp mắt trong ban công rồi", anh Đoàn chia sẻ.

Ở góc ban công có thể đặt một số chậu cây cảnh, lớn nhỏ xen kẽ nhau. Bạn đặt một số cây cảnh lớn ở gần góc, đặt một số cây xanh thấp cách xa góc tường, sao cho được các lớp tạo thành một góc thực vật rải rác, tự nhiên là được.

Dưới đây sẽ là một vài thông tin hữu ích từ kinh nghiệm của anh Đoàn, các gia đình có thể tham khảo và thử áp dụng vào không gian sống của mình.

Hãy ưu tiên những điều này:

- Các gia đình hãy cố gắng dành nhiều không gian rộng nhất có thể trong ban công để đặt cây cảnh.

- Thay vì mất nhiều thời gian suy nghĩ và tiền bạc để tậu cây sang, cơ bản và nhanh nhất các gia đình vẫn nên chọn các loại cây thuộc dạng "bất tử". Ví dụ:

+ Hãy chọn cây dẻ, hoàng lan, ngọc lan, móng rồng, nhài nhật, hoa hồng, dâm bụt… làm cây điểm nhấn.

+ Chọn các loại cây như trầu bà, phát tài, lan chi, lan ý… làm các cây nhỏ dạng điểm xuyến.

+ Gợi ý thêm cho bạn nếu muốn chọn cây trồng trong nhà thì nên mua vạn niên thanh.

Bạn và gia đình hãy yên tâm vì giá các loại cây này không quá đắt tiền, chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn/cây.

Số lượng:

Thay vì tâm lý nhét càng nhiều càng tốt, thì anh Đoàn khuyên rằng với ban công chỉ nên để từ 3-5 chậu cây cảnh, với điều kiện chậu càng to càng tốt. Kích thước chậu càng to sẽ đủ dung tích chứa được đất nuôi cây bên trong. Chậu to cũng sẽ giúp cây luôn đủ nước và không bị chết rễ to do thời tiết nóng bức hay hiệu ứng nhà kính.

Không nên quá tham lam đặt nhiều cây vào ban công, sẽ phản tác dụng. Bạn và gia đình nên lựa chọn từ 3-5 cây để đặt vào ban công nhỏ, như vậy vừa phù hợp với không gian sống, tránh tạo cảm giác bức bối mà cây cũng có môi trường phát triển tốt.

Không nên:

Không nên sử dụng các loại kệ và giàn leo, giàn treo. Tại sao thế?

Bởi cây xanh ở nhà phố hay ban công chung cư chỉ cần đủ nước là sống tốt. Nếu bạn và gia đình sử dụng kệ và giàn leo để vài cái cây đựng vào bát con, thì chỉ cần không tưới 2 lần/ngày là sau 1 tuần cây sẽ chết.

Xét cho cùng thì không gian ban công nhỏ của chung cư diện tích cũng có hạn, thế nên bạn vẫn cân nhắc lựa chọn những chậu cây cảnh phù hợp, tránh sử dụng tràn lan, chuộng số lượng sẽ có thể làm phản tác dụng.

Ảnh: NVCC