'Cái giá' của lạm phát: Nam giới ở một thành phố đi cắt tóc, cạo râu đón năm mới tốn 'sương sương' 3 triệu đồng

Lạm phát đã đẩy giá thực phẩm, năng lượng và chi phí giải trí trên khắp nước Anh lên cao. Hiện tại, giá tiêu dùng đang tăng 10,7% so với 1 năm trước.

Dịch vụ cắt tóc nam là một ví dụ điển hình. Cửa hàng cắt tóc Truefitt and Hill ở Pall Mall tại London đang tính phí 110 bảng Anh (khoảng 3,1 triệu đồng) cho 1 lần cắt tóc và tỉa râu, không bao gồm các dịch vụ khác như nhuộm hay dưỡng tóc và cũng không có bia miễn phí.

Bên ngoài tiệm cắt tóc Truefitt and Hill ở London.

Mức giá ở Truefitt and Hill cũng tương đương với các cửa hàng lớn khác. Adam tại Harrods và Joe and Co ở Soho cũng tính phí lần lượt 125 bảng và 98 bảng cho các dịch vụ tương tự, khách hàng được tặng bia hoặc rượu whisky miễn phí. Với giá này, thì Adam còn có thêm dịch vụ vệ sinh tai và mát-xa đầu.

Thực ra, hầu hết nam giới ở Anh chi ít tiền để cắt tóc hơn nhiều so với mức trên. Giá trung bình cho 1 lần cắt tóc và tỉa râu là 19 bảng Anh (khoảng 540.000 đồng), theo Statista. Còn mức giá có thể cao hơn ở London với trung bình khoảng 32 bảng Anh. Tuy nhiên, giá cả đang leo thang, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp của thị trường này. Dịch vụ tại Truefitt and Hill cao hơn 22% so với năm 2020 và Adaam tăng 9% kể từ năm 2021.

Trong khi đó, một số cho biết đại dịch đã thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ cắt tóc đắt tiền. Jonathan Heaf, trưởng bộ phận nội dung của Soho House, chia sẻ: “Tôi từng cắt tóc với giá 90 bảng trong nhiều năm, nhưng bạn gái tôi bắt đầu cắt tóc cho tôi trong lúc phong toả. Thế là bây giờ tôi không ra hàng cắt tóc nữa.”

Một số khác thì vẫn quyết sử dụng dịch vụ đắt đỏ. Alfred Tong, tác giả cuốn sách The Thinking Man’s Guide to Life, chi 70 bảng để được cắt tóc bởi một người thợ nổi tiếng. Anh nói: “Tôi chấp nhận trả nhiều tiền hơn nếu cần thiết. Tôi đã cắt tóc ở mọi cửa hàng tại London mà có cô ấy.”

Tuy nhiên, thực sự thì dịch vụ cắt tóc cao cấp có xứng đáng với số tiền đó không?

Truefitt and Hill giữ kỷ lục Guinness về tiệm cắt tóc lâu đời nhất trên thế giới, mở cửa từ năm 1805. Các khách hàng của cửa hàng này có cả Vua George III và một số cựu thủ tướng.

Ngoài ra, chăm sóc dịch vụ của cửa hàng cũng khá tốt. Một phần trong số 100 bảng mà khách phải trả cho dịch vụ cơ bản sẽ được dùng để trả lương cho nhân viên tổng đài, họ sẽ trả lời khách gọi điện đến chỉ trong 1 đến 2 tiếng đổ chuông. Nhân viên này sẽ xếp lịch hẹn trong chưa đầy 60 giây.

Không gian bên trong ấn tượng của Truefitt and Hill.

Cửa hàng của Truefitt and Hill được trưng bày rất nhiều những bức hình kỷ niệm, như buổi ghé thăm của Hoàng tử Philip, Công tước xứ Edinburg và Thống chế Bernard Montgomery. Hơn nữa, bầu không khí của cửa hàng cũng rất thoải mái và yên tĩnh, giúp khách hàng có cảm giác như đang ở câu lạc bộ cho các quý ông, với tường và sàn bằng gỗ gụ sẫm màu, hoa tươi và cách phân chia chỗ ngồi.

Khi bắt đầu cắt tóc, nhân viên của cửa hàng sẽ mang đến chiếc khăn nóng mùi chanh tươi và ấm để hỗ trợ quá trình cạo râu. Nếu khách hàng “chiều chuộng” bản thân với các dịch vụ cắt tóc, cạo râu ướt, chăm sóc móng tay và da mặt, thì họ sẽ phải trả 195 bảng (khoảng 5,6 triệu đồng).

Woolf ở Kings Cross (trước đây là Joe and Co.) được thành lập bởi nhà tạo mẫu chuyên nghiệp Joe Mills, nhóm chuyên chăm sóc cho những người nổi tiếng như Jamie Dornan, chỉ tính giá 58 đến 90 bảng cho dịch vụ cơ bản, tuỳ vào thợ cắt tóc.

Trong khi đó, một lần cắt tóc và tỉa râu ở Murdock tại Covent Garden có giá từ 85 bảng Anh. Adam tại Harrods cung cấp dịch vụ “chiều chuộng” bản thân nhiều hơn là kiểu chăm sóc truyền thống, với dịch vụ bao gồm cả khăn nóng, hơ tai, mát-xa và đồ uống có cồn sẽ có giá 125 bảng Anh.

Tham khảo Bloomberg