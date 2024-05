Cải thiện trải nghiệm lái xe với màn hình ô tô thông minh

Lợi ích khi lắp màn hình ô tô thông minh

Với màn hình ô tô thông minh, người lái có thể dễ dàng kiểm soát mọi tính năng trong ô tô. Từ việc xem thông tin về đường đi, điều chỉnh hệ thống âm thanh, điều hòa không khí, đến các tính năng an ninh - an toàn như camera lùi và hệ thống cảnh báo va chạm, màn hình trở thành trung tâm quản lý mọi hoạt động của xe. Vừa nâng cao tính an toàn khi lái xe vừa tăng tính trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện lợi.

Màn hình trong ô tô ngày càng đa dạng về kích thước và tính năng. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn lựa phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân của mình. Tuy nhiên, hiện nay các màn hình đa số đều có thiết kế mỏng nhẹ, viền màn hình mảnh kèm các tính năng cảm ứng nhằm tạo nên một diện mạo sang trọng và hiện đại cho ô tô.

Bên cạnh đó, khả năng kết nối của màn hình trong ô tô cũng được xem là một loại tùy chọn giải trí, từ phát nhạc, xem video cho đến truy cập internet và các ứng dụng thông minh. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường lái xe thoải mái hơn mà còn giúp bạn tận hưởng những chuyến đi dài một cách thú vị và đa dạng.

Tại sao nên sử dụng màn hình Android cho ô tô?

Màn hình Android ô tô sử dụng hệ điều hành Android quen thuộc với đa số người dùng, đặc biệt là người lớn tuổi, mang lại sự trải nghiệm thân thiện và dễ dùng. Ngoài ra, hệ điều hành Android được cập nhật thường xuyên, mang lại các cải tiến và tính năng mới, đảm bảo bạn luôn có được phiên bản mới nhất của phần mềm và an toàn khi sử dụng.

Hiện nay, Aptech – Một trong những thương hiệu uy tín chuyên cung cấp màn hình Android trong ô tô tại Việt Nam đang sở hữu nhiều dòng sản phẩm màn hình ô tô thông minh có chất lượng âm thanh và hình ảnh đẳng cấp. hiện đại. Điểm nổi bật của màn hình Android Aptech chính là đạt công nghệ màn hình tiêu chuẩn Đức, thiết kế sang trọng với cấu hình vượt trội, bảo hành điện tử thông minh 24 tháng. Màn hình Aptech lắp đặt được đa dạng các loại xe, từ dòng xe tải đến xe con và có thể kết nối 4G,5G tiện lợi.

Màn hình Aptech lắp đặt được đa dạng các loại xe

Giá màn hình ô tô Aptech cạnh tranh trên thị trường, tầm khoảng: 4.500.000vnđ đến 13.490.000vnđ.

Màn hình Andoird Aptech A308 2K được ưa chuộng năm 2024

Màn Hình Andoird Aptech A308 2K là dòng sản phẩm đang rất được ưa chuộng trong năm 2024 bởi nó thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng với nhiều tính năng hỗ trợ, tiện ích cũng như tính thẩm mỹ. Aptech A308 2K chính hãng được đánh giá cao ở cấu hình mạnh mẽ, độ phân giải 2K, có kính cường lực 2.5D, điều khiển giọng nói tiếng Việt, kết hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái xe như cảnh báo sai làn, cảnh báo tốc độ, kết nối camera… Ngoài ra, màn hình ô tô Aptech còn được khen ngợi bởi giá bán khá mềm, lại đáp ứng được những tiêu chí về an toàn và giải trí, mang lại những trải nghiệm tốt dành cho khách hàng.

