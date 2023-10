Camera AI “Make in Việt Nam” trình diễn tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2023

Năm 2023, Bộ TT&TT xác định là năm thực thi các chiến lược, kế hoạch đã ký như Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Để việc triển khai các Chương trình, Chiến lược nêu trên đạt được các mục tiêu đề ra, Việt Nam đang rất cần các nền tảng, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam, trong đó có sản phẩm camera, đặc biệt là dòng sản phẩm camera Make in Viet Nam an toàn, bảo mật do Việt Nam tự sản xuất để xây dựng đô thị an toàn, thông minh.

"Bộ TT&TT luôn xác định vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống camera an ninh là tối quan trọng và trong thời gian tới Bộ sẽ rà soát, xây dựng các chuẩn, tiêu chuẩn đối với thiết bị camera an ninh nhằm đảm bảo các thiết bị được cung cấp trên thị trường đạt các tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật.