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Camera AI 'soi' một xe máy ở Hà Nội vi phạm giao thông tới 43 lần

| | Xã hội

CSGT Hà Nội rà soát, phát hiện xe máy BKS 29E2-362xx có đến 43 lần vi phạm giao thông trong năm 2026.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026, ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần. Điển hình xe máy BKS 29E2-362xx có đến 43 lần vi phạm, xe máy BKS 29B1-285xx có 39 lần vi phạm, xe máy BKS 29C1-184xx 33 lần vi phạm.

Chỉ riêng trong tháng 9/2026, xe máy BKS 29C1-184xx vi phạm 9 lần, trong đó 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có 16.510 trường hợp liên quan xe mô tô, xe gắn máy.

CSGT Hà Nội kiểm tra, phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera AI.

Cụ thể, từ ngày 1/9 đến ngày 30/9, hệ thống camera AI ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó 16.510 trường hợp liên quan xe mô tô, xe gắn máy, 2.002 trường hợp vi phạm của xe ô tô.

Các hành vi vi phạm gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn…

Theo quy định tại Nghị định 168, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238 hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hệ thống camera AI được vận hành liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát An ninh trật tự, tình hình giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Hình ảnh, dữ liệu vi phạm được ghi nhận, phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

PV/VTC News

VTC News

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