Camera ghi cận cảnh màn móc túi ở chợ Tân Quy, TPHCM

Ngày 16-11, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) đã bắt giữ một phụ nữ có hành vi móc túi ở chợ Tân Quy.

Nghi phạm móc túi mau chóng bị bắt giữ.

Theo điều tra, sáng 15-11, chị Lê Thị Thuỳ Trang (42 tuổi) đến chợ Tân Quy, phường Tân Hưng để mua sắm. Lợi dụng chị Trang đang lựa chọn quần áo thì một phụ nữ bịt kín mặt tiếp cận, móc đi ví tiền của chị Trang. Vụ việc được camera chợ Tân Quy ghi lại.

Biết bị mất tiền, chị Trang đến Công an địa phương trình báo ngay sau đó.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Tân Hưng xác định được nghi phạm là một phụ nữ nên đưa vào trụ sở.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi của mình. Nghi phạm cho biết do chị Trang bất cẩn thì nảy sinh lòng tham. Công an phường Tân Hưng sau đó thu giữ tang vật liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an phường Tân Hưng khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đến các khu vực đông người.



