Campuchia đang nợ Việt Nam bao nhiêu?

03-03-2026 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Việt Nam đứng thứ 7 trong số các quốc gia cho Campuchia vay nhiều nhất.

Theo báo cáo thống kê nợ công của Bộ Tài chính Campuchia (MEF), tính đến cuối quý 3/2025, nước này nợ Việt Nam 6,25 triệu USD, giảm từ 8,33 triệu USD trong năm 2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã trả nợ Việt Nam 2,2 triệu USD, bao gồm 2,08 triệu USD tiền gốc và 120.000 USD tiền lãi, báo cáo cho biết. Cùng kỳ năm 2024, Campuchia thanh toán cho Việt Nam 2,23 triệu USD, gồm 2,08 triệu USD tiền gốc và 150.000 USD tiền lãi.

Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách chủ nợ nước ngoài song phương lớn của Campuchia. Đứng đầu là Trung Quốc với 3,95 tỷ USD tính đến cuối quý 3/2025. Tiếp theo là Nhật Bản (1,39 tỷ USD), Hàn Quốc (754,67 triệu USD), Pháp (743,83 triệu USD), Thái Lan (54,6 triệu USD) và Đức (22,27 triệu USD).

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng nợ công nước ngoài của Campuchia là gần 12,49 tỷ USD, tăng từ mức 11,9 tỷ USD vào cuối năm 2024.

Theo MEF, trong cơ cấu nợ công, nợ song phương chiếm 60%, nợ đa phương chiếm 39%, trong khi 1% (128 triệu USD) là nợ trong nước.

Theo dự thảo luật do MEF công bố vào cuối năm ngoái, chính phủ Campuchia dự kiến sẽ vay hơn 3 tỷ USD từ các đối tác phát triển vào năm 2026 để tài trợ cho các dự án đầu tư công trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và năng suất dài hạn.

Theo đó, chính phủ sẽ được phép vay các khoản tín dụng trị giá 2,25 tỷ quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương khoảng 3,1 tỷ USD. Nguồn tài chính này sẽ được đảm bảo dưới hình thức các khoản vay ưu đãi, với lãi suất thấp hơn thị trường và điều khoản trả nợ thuận lợi.

Tham khảo: MEF﻿

