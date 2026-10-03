Campuchia khánh thành "huyết mạch kinh tế quan trọng" do Trung Quốc tài trợ

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin, vào ngày 1/10, Campuchia đã chính thức khánh thành Quốc lộ 10 do Trung Quốc tài trợ. Đây là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch khu vực của Campuchia sau hơn 5 năm xây dựng.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ca ngợi tuyến đường cao tốc dài 198,5 km này là tuyến đường chiến lược và là huyết mạch kinh tế mới của Campuchia.

Tuyến đường này nối liền huyện Samlout thuộc tỉnh Battambang với thành phố Khemarak Phoumin thuộc tỉnh Koh Kong, đi qua huyện Veal Veng thuộc tỉnh Pursat, Campuchia.

Vào ngày 1/10/2026, Campuchia đã chính thức khánh thành Quốc lộ 10 – một dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm do Trung Quốc tài trợ nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch trong khu vực – sau hơn 5 năm thi công. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thủ tướng Hun Manet cho biết, tuyến đường cao tốc trọng yếu này, với cây cầu cao nhất Campuchia, đã biến một vùng đất hiểm trở gồm núi non, khe núi và thung lũng (từng là chiến trường trong cuộc nội chiến ở nước này vào những năm 1970) thành một khu vực sôi động cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

"Là một huyết mạch kinh tế quan trọng, tuyến đường này thúc đẩy sự kết nối từ vùng Tây Bắc đến vùng ven biển Tây Nam của Campuchia", ông Hun Manet phát biểu trước hàng nghìn người tham dự lễ khánh thành.

"Tuyến đường này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, chi phí và khoảng cách vận chuyển. Nó sẽ thúc đẩy thương mại, hậu cần và du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương và khách du lịch", ông nói thêm.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng tuyến đường cao tốc này sẽ cải thiện đáng kể sinh kế của người dân địa phương bằng cách biến khu vực này thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch và tạo ra một cửa ngõ trực tiếp từ các trang trại đến thị trường.

Ông Hun Manet nhấn mạnh rằng dự án này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa Campuchia và Trung Quốc, đặc biệt là trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Ông cho rằng thành tựu này sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng Campuchia - Trung Quốc cùng chung vận mệnh trong mọi hoàn cảnh và thời đại mới.

Thủ tướng Hun Manet cũng cảm ơn đối tác Trung Quốc vì sự hỗ trợ liên tục dành cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo của Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia Peng Ponea cho biết tuyến đường này sẽ tăng cường đáng kể khả năng kết nối của mạng lưới giao thông nội địa Campuchia.

"[Quốc lộ 10] tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa (bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp và chế biến nông sản), đồng thời cải thiện việc đi lại cho người dân trong ba tỉnh và trên toàn quốc [của Campuchia]", ông Ponea nói.

"Hơn nữa, tuyến đường này giúp thúc đẩy tiềm năng du lịch dọc theo đường cao tốc, nơi có phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn (bao gồm các hẻm núi, thung lũng và nhiều dòng suối) mà hầu hết mọi người chưa từng có cơ hội ghé thăm trước đây", ông Ponea nói thêm.

Theo Tân Hoa Xã, tuyến đường cao tốc hai làn xe này do Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) thi công và được tài trợ bằng khoản vay ưu đãi từ Chính phủ Trung Quốc. Dự án mất hơn 5 năm để hoàn thành, với thời gian thi công kéo dài từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2025.