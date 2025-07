Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang

Tổng cộng 134 hành khách và 7 thành viên thủy thủ đoàn đã phàn nàn về việc cảm thấy không khỏe khi ở trên tàu The Navigator of the Seas. Trước đó, du thuyền này đã rời Los Angeles vào ngày 4/7 và đang trên đường đến Mexico.



Theo thông tin hành trình được cập nhật trên Cruise Mapper, du thuyền này đã cập cảng Puerto Vallarta vào ngày 8/7 trước khi quay trở lại Los Angeles ba ngày sau đó. Các quan chức y tế tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Hơn 140 người đổ bệnh trên tàu Navigator of The Seas của Royal Caribbean (Nguồn: Getty)

Nôn mửa và tiêu chảy là những triệu chứng phổ biến của norovirus – một loại virus cực kỳ dễ lây lan, còn được gọi là “cúm dạ dày”. Ngoài ra, người nhiễm norovirus có thể gặp các triệu chứng khác như sốt, đau đầu và đau nhức toàn thân. Dù triệu chứng thường cải thiện trong vòng một đến ba ngày, các chuyên gia y tế cảnh báo virus vẫn có thể tiếp tục lây lan.

Theo USA Today, người phát ngôn của Royal Caribbean cho biết sức khỏe và sự an toàn của hành khách cùng thủy thủ đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Những hành khách có triệu chứng đã được cách ly và du thuyền đã được vệ sinh kỹ lưỡng.

Du khách thưởng ngoạn quang cảnh từ boong tàu (Nguồn: Alamy)

Một sự cố tương tự đã xảy ra vào tháng 9 năm ngoái khi hơn 180 người đã nhiễm bệnh trên tàu Radiance of the Seas cũng thuộc Royal Caribbean trong hành trình đến Alaska.

Du thuyền Navigator of the Seas bắt đầu hoạt động từ năm 2002 và vừa được tân trang lại vào năm 2024. Du thuyền này thường được sử dụng cho các hành trình từ Los Angeles đến các điểm đến nổi tiếng tại Mexico. Mới đây con tàu đã rời cảng Los Angeles ngày 11/7, ghé qua Cabo San Lucas, Mazatlán và điểm du lịch nổi tiếng Puerto Vallarta. Theo kế hoạch, tàu sẽ cập cảng trở lại Los Angeles vào lúc 7 giờ sáng ngày 18/7 (giờ địa phương).

Du thuyền Navigator of the Seas có sức chứa khoảng 3.300 hành khách, được trang bị 17 quầy bar và hơn 12 nhà hàng phục vụ các món ăn đa dạng. Con tàu sở hữu nhiều tiện ích nổi bật như tường leo núi, phòng thoát hiểm (escape room), sân trượt băng và phòng mô phỏng lướt sóng. Ngoài ra, hành khách có thể thư giãn tại ba hồ bơi, sáu bồn tạo sóng cùng đường trượt nước xoáy trên tàu. Được đóng với chi phí lên tới 650 triệu USD (khoảng 17 nghìn tỷ VNĐ), con tàu có tổng cộng 15 boong, trong đó có 9 boong có cabin. Tàu dài 1020 feet (khoảng 310 mét) và có thể đạt vận tốc tối đa 25 dặm/giờ (khoảng 40 km/h).

Nguồn: The Mirror