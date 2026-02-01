Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cán bộ, công chức nhận ngay 10 tháng lương khi về xã làm việc

01-02-2026 - 14:40 PM | Xã hội

Cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đến làm việc tại cấp xã, được tiếp tục hưởng tiền lương theo vị trí việc làm trước khi được cử đi, đồng thời được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ (ở Lào Cai) phản ánh, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ các sở, ngành được tăng cường về làm việc tại các xã, được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở . Chế độ hỗ trợ nêu trên được chi trả khi nào, thực hiện chi trả căn cứ điều khoản nào hay phải có hướng dẫn của tỉnh?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết: Điều 12 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ đã quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở và thời điểm được nhận trợ cấp.

Cán bộ, công chức được nhận 10 tháng lương cơ sở khi tăng cường về xã làm việc. Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cử đi; được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Sau khi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại đơn vị nơi cử đi hoặc được bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở.

Người được tăng cường về cơ sở còn được nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan trung ương tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) theo vị trí việc làm trước khi cử đi; được trợ cấp một lần bằng 3 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác, cùng các chế độ chính sách tương tự kể trên.

Cũng theo Bộ Nội vụ, khoản 4 Điều 19 Nghị định số 178/2024 đã quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường đi công tác ở cơ sở.

Người được cử đi công tác cần liên hệ với cơ quan chức năng của địa phương để được giải quyết.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
436 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

436 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Đã tìm ra nam thanh niên đeo khẩu trang, che biển số xe, sàm sỡ cô gái trẻ ở TPHCM

Đã tìm ra nam thanh niên đeo khẩu trang, che biển số xe, sàm sỡ cô gái trẻ ở TPHCM Nổi bật

VIDEO: Sau tiếng nổ lớn, phát hiện một người tử vong

VIDEO: Sau tiếng nổ lớn, phát hiện một người tử vong

14:03 , 01/02/2026
Đánh tài xế xe 7 chỗ tử vong, tài xế Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp tội gì?

Đánh tài xế xe 7 chỗ tử vong, tài xế Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp tội gì?

13:36 , 01/02/2026
Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

13:01 , 01/02/2026
Uống rượu từ hôm trước, sáng hôm sau lái xe đi làm, bị phát hiện có nồng độ cồn thì có bị xử phạt?

Uống rượu từ hôm trước, sáng hôm sau lái xe đi làm, bị phát hiện có nồng độ cồn thì có bị xử phạt?

12:35 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên