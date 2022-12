Cận cảnh cây cầu băng sông nối Bình Dương và Tây Ninh sắp thông xe

Từ năm 2018, lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh đã thống nhất thực hiện dự án cầu đường băng sông Thị Tính nối hai địa phương. Dự án được phê duyệt cuối năm 2019, đến giữa năm 2020 thì khởi công xây dựng.

Về phía tỉnh Tây Ninh đầu tư dự án “Nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét – Bến Củi” với tổng chiều dài hơn 12 km, kinh phí thực hiện hơn 510 tỷ đồng. Còn tại tỉnh Bình Dương đầu tư dự án “Xây dựng đường và cầu kết nối hai tỉnh”.

Đây là công trình giao thông cấp II có quy mô 6 làn xe với mặt cắt ngang 25,5m, cùng dải an toàn, lề bộ hành, gờ chắn bánh và lan can.

Dự án có chiều dài 800,39m, phần đường dẫn phía tỉnh Bình Dương dài 377,7m; phần đường dẫn phía tỉnh Tây Ninh dài 92,2m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 369,98 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 288,717 tỉ đồng. Phần đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có vận tốc thiết kế 80km/h. Phần cầu được bê tông cốt thép dự ứng lực, tuổi thọ thiết kế 100 năm.

Ông Mai Hùng Dũng – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đây là công trình thể hiện sự thống nhất, phối hợp của lãnh đạo và các ban ngành hai tỉnh. Công trình hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và du lịch của cả hai tỉnh. Bảo đảm nối liền mạng lưới giao thông trong khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời,

Trước đó, dự án cầu đường này dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 15 tháng thi công. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thời tiết xấu…, dự án chậm tiến độ theo kế hoạch.

Ngoài cây cầu nối Bình Dương và Tây Ninh, tỉnh Bình Dương đang phối hợp tỉnh Đồng Nai để triển khai 4 dự án cầu đường . Cụ thể, cầu Hiếu Liêm 2 bắc qua sông Bé sẽ kết nối xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; cầu Tân An - Lạc An bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; cầu Tân Hiền - Thường Tân bắc qua sông Đồng Nai sẽ kết nối xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và cầu Thạnh Hội 2 vượt sông Đồng Nai kết nối cù lao Thạnh Hội, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.