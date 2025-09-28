Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc

28-09-2025 - 18:45 PM | Tài chính quốc tế

Cây cầu cao nhất thế giới đã chính thức thông xe vào sáng 28-9 (giờ địa phương) tại tỉnh Quý Châu - Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

Bắc qua hẻm núi Hoa Giang - nơi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất", công trình này cao 625 mét và dài 2.890 mét.

Sau 3 năm xây dựng, cây cầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút.

Đây là hạng mục mới nhất trong mạng lưới hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Cây cầu mới, giúp tăng cường đáng kể khả năng kết nối khu vực, là một dự án mang tính biểu tượng thể hiện sự đổi mới của Trung Quốc" - ông Trương Dẫn, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu, cho biết.

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 1.

Công trình cao 625 mét và dài 2.890 mét giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cầu đạt được nhiều đột phá công nghệ trong thiết kế chống gió và xây dựng ở độ cao lớn, đồng thời sở hữu 21 bằng sáng chế.

Một số đổi mới công nghệ của dự án đã được đưa vào tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng cầu, ông Trương bổ sung.

Từ khi khởi công, đội ngũ xây dựng đã vượt qua vô vàn thách thức do hẻm núi khổng lồ gây ra.

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 2.

Cầu thông xe vào ngày 28-9 sau 3 năm xây dựng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhờ áp dụng hàng loạt công nghệ mới, bao gồm định vị vệ tinh, máy bay không người lái, hệ thống giám sát thông minh và vật liệu siêu bền, họ đã đạt được độ chính xác ở mức milimet trong xây dựng trên cao, biến một rào cản tưởng chừng không thể vượt qua thành hành lang giao thông.

Nhiều năm qua, Quý Châu - một trong những tỉnh kém phát triển nhất Trung Quốc - đã xây dựng hơn 30.000 cây cầu trên địa hình núi non.

Tỉnh này hiện sở hữu gần 50% trong tổng số 100 cây cầu cao nhất thế giới

Tổng chiều dài các cây cầu đang tồn tại và xây dựng tại Quý Châu hiện vượt 5.400 km, gần bằng khoảng cách Bắc – Nam của Trung Quốc.

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 3.

Cầu đạt được nhiều đột phá công nghệ trong thiết kế chống gió và xây dựng ở độ cao lớn, đồng thời sở hữu 21 bằng sáng chế. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 4.

Đây là hạng mục mới nhất trong mạng lưới hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Cao Lực

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Warren Buffett bán sạch cổ phiếu mang về khoản lãi gấp 20 lần ban đầu, công ty lên tiếng: 'Đó là chuyện hoàn toàn bình thường'

Warren Buffett bán sạch cổ phiếu mang về khoản lãi gấp 20 lần ban đầu, công ty lên tiếng: 'Đó là chuyện hoàn toàn bình thường' Nổi bật

Báo Mỹ: Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong ngành công nghiệp trăm tỷ USD

Báo Mỹ: Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong ngành công nghiệp trăm tỷ USD Nổi bật

Xiaomi thách thức Samsung ở thị trường quốc tế

Xiaomi thách thức Samsung ở thị trường quốc tế

17:51 , 28/09/2025
Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2022

Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2022

17:20 , 28/09/2025
New York "chạy đua" xây nhà máy pin khổng lồ cứu lưới điện

New York "chạy đua" xây nhà máy pin khổng lồ cứu lưới điện

16:43 , 28/09/2025
Tiền lương khu vực tư nhân tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Tiền lương khu vực tư nhân tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

16:14 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên