Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc

Bắc qua hẻm núi Hoa Giang - nơi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất", công trình này cao 625 mét và dài 2.890 mét.

Sau 3 năm xây dựng, cây cầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút.

Đây là hạng mục mới nhất trong mạng lưới hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Cây cầu mới, giúp tăng cường đáng kể khả năng kết nối khu vực, là một dự án mang tính biểu tượng thể hiện sự đổi mới của Trung Quốc" - ông Trương Dẫn, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu, cho biết.

Công trình cao 625 mét và dài 2.890 mét giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cầu đạt được nhiều đột phá công nghệ trong thiết kế chống gió và xây dựng ở độ cao lớn, đồng thời sở hữu 21 bằng sáng chế.

Một số đổi mới công nghệ của dự án đã được đưa vào tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng cầu, ông Trương bổ sung.

Từ khi khởi công, đội ngũ xây dựng đã vượt qua vô vàn thách thức do hẻm núi khổng lồ gây ra.

Cầu thông xe vào ngày 28-9 sau 3 năm xây dựng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhờ áp dụng hàng loạt công nghệ mới, bao gồm định vị vệ tinh, máy bay không người lái, hệ thống giám sát thông minh và vật liệu siêu bền, họ đã đạt được độ chính xác ở mức milimet trong xây dựng trên cao, biến một rào cản tưởng chừng không thể vượt qua thành hành lang giao thông.

Nhiều năm qua, Quý Châu - một trong những tỉnh kém phát triển nhất Trung Quốc - đã xây dựng hơn 30.000 cây cầu trên địa hình núi non.

Tỉnh này hiện sở hữu gần 50% trong tổng số 100 cây cầu cao nhất thế giới

Tổng chiều dài các cây cầu đang tồn tại và xây dựng tại Quý Châu hiện vượt 5.400 km, gần bằng khoảng cách Bắc – Nam của Trung Quốc.

Cầu đạt được nhiều đột phá công nghệ trong thiết kế chống gió và xây dựng ở độ cao lớn, đồng thời sở hữu 21 bằng sáng chế. Ảnh: Tân Hoa Xã