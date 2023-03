Cận cảnh đại đô thị không một bóng người ở Hậu Giang

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2-TP. Vị Thanh đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng nhưng chưa thu hút được cư dân. Ảnh An Hòa





Đáng chú ý nhất tại đây là đại đô thị Cát Tường Western Pearl 2, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, diện tích lên tới 60ha không một bóng người.

Gần đó là khu đô thị Cát Tường Western Pear 1, diện tích gần 20ha cũng trong cảnh đìu hiu, chỉ có lát đát vài căn nhà đã xây, còn lại đa phần là đất trống.

Khu shophouse tại khu đô thị này có đến hàng trăm căn được xây dựng bề thế một trệt 3 lầu hướng ra kênh Xáng Xà No thơ mộng cũng đang đóng cửa im ỉm.

Khu shophouse hàng trăm căn tại khu đô thị Cát Tường Western Pear 1 đóng cửa im ỉm. Ảnh An Hòa



Một cư dân ở khu đô thị Cát Tường Western Pear 1 cho biết, cả khu này có chưa đến một chục căn nhà có người ở thât sự, còn lại là người ta mua nền để đầu tư hoặc công ty chưa bán được. Ở đây ban ngày người ta đóng cửa đi làm, ban đêm thì đóng cửa ngủ sớm, rất buồn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường Cát Tường cho biết, Công ty là chủ đầu tư 2 khu đô thị tại TP. Vị Thanh, đó là khu đô thị Cát Tường Western Pearl 1 với quy mô gần 20 ha, nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp, bao gồm các phân khu chức năng như: khu phố thương mại (Kim Biên Sapphire, Phú Nhuận Ruby, Gia Định Topaz), công viên (The Wonderful và Rainbow), khu khách sạn Western Pearl Hotel,…

Chủ đầu tư kỳ vọng khu phố thương mại tại dự án Cát Tường Western Pearl 1 sung túc, nhộn nhịp nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn. Ảnh An Hòa

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 có quy mô 60 ha, nằm trên trục đường Võ Văn Kiệt, bao gồm các phân khu chức năng như: khu phố thương mại (Bến Thành Norland và An Đông Donald), công viên The Miracle, khu biệt thự Tân Định Armstrong, trung tâm thương mại The Regina Khánh Ngọc, quảng trường Regina,…

Chia sẻ tại hội thảo tiềm năng và cơ hội đầu tư trên lĩnh vực đô thị do địa phương tổ chức, đại diện Công ty Cát Tường kỳ vọng với vị trí đắc địa, nằm gần trung tâm hành chính, của tỉnh, hội tụ tất cả những tinh hoa của một đô thị "Tam cận: cận thị, cận giang và cận lộ", khu đô thị Cát Tường Western Pearl tại TP. Vịnh Thanh sẽ tạo sức nóng tại thị trường bất động sản tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, thực tế việc kinh doanh cũng như thu hút cư dân vào sinh sống tại khu đô thị Cát Tường Western Pearl 1, Cát Tường Western Pearl 2 đến nay vẫn chưa như kỳ vọng.

Khu đô thị DIC Victory City Vị Thanh được đánh giá có vị trí đẹp nằm ven trục đường 53m, đối diện Trung tâm hành chính Tỉnh ủy Hậu Giang nhưng sản phẩm bán ra cũng rất chậm. Ảnh An Hòa



Khu đô thị DIC Victory City Vị Thanh có quy mô lên đến gần 200ha. Trong đó giai đoạn 1 có diện tích 83,46ha, quy mô dân số lên đến 24.000 người. Dự án được kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại, tâm điểm mới của địa phương khi sở hữu vị trí "kim cương".

Dự án này có mặt tiếp giáp với đại lộ Võ Nguyên Giáp, đối diện khu hành chính Tỉnh ủy Hậu Giang, phía Nam giáp kênh Xáng Xà No.

Đất nền tại dự án DIC Victory City Vị Thanh đang được chào bán với mức giá từ 13 -20 triệu đồng/m2 nhưng thanh khoản rất yếu.

Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư từ những ngày đầu tái lập tỉnh (năm 2004). Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, mới có 16,49ha đất nền và 104 căn shophouse đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo chủ đầu tư hiện nay sản phẩm giao dịch thành công tại dự án này còn rất khiêm tốn mặc dù giá bán rất tốt.

Khu shophouse tại dự án đô thị DIC Victory City Vị Thanh được chào bán từ 4-5 tỷ đồng/căn. Ảnh An Hòa



Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Hồng Phong và đường 19/8, phường 4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang cũng được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh (năm 2004).

Dự án có quy mô 35ha, tương đương 1.375 nền nhà phố, biệt thự và đất xây dựng các công trình công cộng.

Dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV có diện tích 35ha do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư đã thực hiện gần 20 năm nhưng chỉ mới có khoảng 5ha hoàn thiện hạ tầng. Ảnh An Hòa



Trải qua gần 20 năm đầu tư, dự án này qua tay 3 đối tác phát triển dự án với các tên gọi khác nhau như Vị Thanh Riverside, Vị Thanh New City và The Venice City nhưng đến nay hạ tầng chỉ mới hoàn thiện được khoảng 5ha.

Số lượng sản phẩm giao dịch cũng rất ít, đặc biệt khu dân cư này hiện nay chưa có cư dân vào ở.

Dự án này cũng chưa thu hút được cư dân. Ảnh An Hòa



Ngoài 3 khu đô thị có quy mô lớn nêu trên, tại TP. Vị Thanh còn có nhiều khu đô thị khác. Mặc dù tồn kho bất động sản khá lớn lên đến hàng chục ngàn sản phẩm nhưng tại thời điểm này TP. Vị Thanh đã cho quy hoạch thêm nhiều khu đô thị khác với quy mô lên đến 783ha.

Mặc dù tồn kho bất động sản lớn nhưng địa phương đã quy hoạch và mời gọi đầu tư thêm nhiều khu đô thị khác tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh. Ảnh An Hòa



Tỉnh Hậu Giang hiện có quy mô dân số chưa đến 800.000 người trong đó quy mô dân số của TP. Vị Thanh chưa đến 100.000 người. Đáng chú ý là Hậu Giang có tỷ lệ dân số xuất cư cao.

Cụ thể, năm 2008, Hậu Giang có dân số trên 808.000 người nhưng đến năm 2020, dân số trung bình chỉ khoảng 777.620 người.

Năm 2022, dân số của tỉnh Hậu Giang vào khoảng 733.000 người, Hậu Giang là đơn vị hành chính cấp tỉnh có dân số ít nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo nhận định của chuyên gia lĩnh vực bất động sản, với tỷ lê tăng dân số thụt lùi, thị trường bất động sản Hậu Giang sẽ khó hấp dẫn nhà đầu tư.