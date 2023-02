Cận cảnh Dự án mỏ than Bố Hạ liên quan đến dàn lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản bị bắt

Được biết, Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang được cấp giấy phép khai thác than tại mỏ than Bố Hạ số 2956/GP- BTNMT ngày 22/12/2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với diện tích lộ thiên là 52,4 ha, hầm lò là 76,5 ha với tổng trữ lượng khai thác 1.659.206 tấn tại xã Đồng Hưu và xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang). Thời hạn khai thác lộ thiên là 10 năm, hầm lò là 26 năm.

Trước đó ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với: Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hà Văn Hoè, Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An. Các bị can trên đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, cung đường di chuyển vào mỏ than Bố Hạ đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân 2 xã Đông Sơn và Đông Hưu thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. “Mặc dù chỉ với một đoạn đường dân sinh chạy qua khu mỏ than, thế những nhiều năm nay lượng xe vận chuyển chạy "liên tục" làm mặt đường xuống cấp lầy lội vào những ngày mưa, ngày nắng, hanh khô bụi bặm gây ô nhiễm trầm trọng khiến cuộc sống nơi đây bị đảo lộn”.

Tại khu vực hố moong được Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang khai thác rộng hàng nghìn m2, sâu tới gần 100 mét, tại mỏ than Bố Hạ.

Toàn cảnh Dự án mỏ than Bố Hạ từ góc nhìn trên cao.

Theo tài liệu phóng viên có được trước đó, ngày 16/2/2022, Tổng Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định số 67/QĐ-ĐCKS đối với Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang về 2 hành vi.

Thứ nhất là khai thác vượt công suất được phép khai thác vi phạm quy định tại điểm h khoản 5 điều 41 Nghị định 36/2020 NĐ-CP với mức phạt 2 tỷ đồng; Thứ hai là khai thác không đúng phương pháp khai thác vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 điều 38 nghị định số 36/2020/NĐ-CP với mức xử phạt là 120 triệu đồng.

Với 2 hành vi nêu trên, tổng số tiền phạt là 2.120.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoảng sản 6 tháng và khắc phục hậu quả.