Cận cảnh hình ảnh "giải cứu" hành khách từ du thuyền bùng phát virus Hanta: Công tác bảo hộ nghiêm ngặt, phải cách ly 45 ngày

Sau khi con tàu MV Hondius cập bến ngày 10/5, các quốc gia có công dân trên tàu đã gấp rút thực hiện công tác đón người dân về nước và chăm sóc y tế. Ngày 11/5, 20 hành khách và phi hành đoàn người Anh được sơ tán khỏi du thuyền bị ảnh hưởng bởi virus Hanta đã đến một bệnh viện ở Merseyside. Các hành khách đã đáp xuống Sân bay Manchester trên một chuyến bay thuê riêng từ Tenerife sau khi tàu MV Hondius cập bến vào sáng qua.

Họ được chụp ảnh khi đến Bệnh viện Arrowe Park ở Wirral bằng xe khách, với tài xế đeo khẩu trang và tấm chắn bảo hộ trong suốt. 20 hành khách này, cùng với một công dân Đức (là cư dân Vương quốc Anh) và một hành khách Nhật Bản, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Hanta.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết các bệnh nhân đã được "chuyển giao an toàn" đến bệnh viện ngay sau 8 giờ 40 tối. Họ sẽ được cách ly trong 72 giờ tại một khu nhà ở chuyên dụng để xác định xem có thể hoàn thành thời gian cách ly 45 ngày tại nhà hay không.

"Họ chắc chắn sẽ rất kiệt sức"

Janelle Holmes, Giám đốc điều hành của cơ sở y tế Wirral University Teaching Hospital Trust, cho biết các hành khách sẽ được phép gọi điện cho bạn bè và gia đình. Bà chia sẻ với BBC: "Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, chúng tôi hiểu rằng họ sẽ vô cùng kiệt sức. Họ có thể cảm thấy khá chấn động sau toàn bộ trải nghiệm này, vì vậy việc của chúng tôi là đảm bảo họ ở đây, được an toàn và được chào đón".

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định rủi ro đối với công chúng vẫn ở mức rất thấp. Ít nhất hai người trên tàu MV Hondius đã tử vong vì virus Hanta vào đầu tháng này. Trong đó bao gồm Leo Schilperoord, 70 tuổi, một nhà điểu học đã lên tàu sau khi đến một bãi rác để quan sát chim tại Argentina.

Ông là người đầu tiên tử vong, vợ ông là bà Miriam cũng qua đời vài ngày sau đó khi đang cố gắng lên chuyến bay trở về Hà Lan từ Nam Phi. Một trường hợp tử vong khác cũng bị nghi ngờ do virus Hanta, trong khi WHO cho biết có 4 người khác trên tàu đang mắc bệnh. Hiện cũng có hai ca nghi nhiễm, bao gồm một người đàn ông người Anh đang ở quần đảo Tristan da Cunha thuộc Nam Đại Tây Dương.

Dược sĩ Thorrun Govind chia sẻ với Metro: "Virus Hanta là một nhóm các loại virus lây truyền qua chuột và có thể gây bệnh nghiêm trọng ở người". Nhiễm virus Hanta có thể dẫn đến hai loại bệnh chính: một loại ảnh hưởng đến phổi (Hội chứng phổi do virus Hanta - HPS) và loại kia ảnh hưởng đến thận (Sốt xuất huyết kèm hội chứng thận - HFRS).

Mọi người có thể nhiễm virus khi tiếp xúc với nước tiểu và phân của loài gặm nhấm. "Về cơ bản là hít phải không khí bị ô nhiễm vì virus phát tán vào không khí khi nước tiểu hoặc phân chuột khô đi," Tiến sĩ Govind giải thích. Thời gian ủ bệnh thường từ hai đến bốn tuần, nhưng có thể dao động từ hai ngày đến tám tuần. "Việc lây truyền từ người sang người là rất hiếm – nó không giống như Covid hay cúm".

Các triệu chứng ban đầu có thể nhầm lẫn với cúm, bao gồm mệt mỏi, sốt, đau đầu và đau cơ (đặc biệt là ở đùi, hông, lưng và vai). Nếu tiến triển thành HPS, bệnh nhân có thể bị chóng mặt, ớn lạnh và các vấn đề về tiêu hóa. Sau 4 đến 10 ngày, các triệu chứng muộn sẽ xuất hiện như ho, khó thở và tức ngực do phổi chứa đầy dịch.

Khoảng 38% những người phát triển các triệu chứng hô hấp có thể tử vong. Hiện tại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ tại bệnh viện như liệu pháp oxy và theo dõi các cơ quan nội tạng.

Dược sĩ Thorrun Govind khẳng định người dân tại Anh không cần quá lo lắng: "Đây không phải là điều tôi lo ngại tại Vương quốc Anh. Quan trọng là mọi người cần nhận biết về nó, nhưng chúng ta sẽ không thấy một đại dịch xảy ra". Từ năm 2012, chỉ có 6 ca tổn thương thận cấp tính do virus Hanta được ghi nhận tại Anh.

Nguồn: Metro



