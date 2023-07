Cận cảnh khu nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp bị 'tuýt còi' sau 6 tháng khởi công ở Quảng Nam

Cách đây không lâu, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án trên theo thẩm quyền, quy định.

Dự án Mai House Hội An có tổng diện tích 9,5ha, mật độ xây dựng 30%, do Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort làm chủ đầu tư. Dự án được thiết kế xây dựng theo mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng golf and resort, lấy cảm hứng từ biểu tượng đèn lồng đặc trưng của phố cổ.

Theo quy hoạch dự kiến, Mai House Hội An bao gồm 500 căn hộ cao cấp, tích hợp 1 tháp khách sạn hình lồng đèn và khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao. Riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu USD.

Tháng 5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) quy hoạch chi tiết (1/500) của dự án. Tháng 10/2018, dự án tiếp tục được điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết (1/500), đồng thời cho phép điều chỉnh tăng số tầng và chiều cao các khối tháp so với quy hoạch trước đây (125m). Ngày 12/11/2022, chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An.

Tuy nhiên, sau 6 tháng khởi công xây dựng, tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu các đơn vị tham mưu giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp nằm ven biển Quảng Nam này.

Theo thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thanh tra xác định tiến độ thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An chậm theo cam kết.

Thời điểm tháng 7/2018, dự án mới đang triển khai thực hiện cọc thử và cọc đại trà, thi công hầm kết nối với dự án sân golf Indochina Hội An, san lấp mặt bằng, triển khai trồng dừa.