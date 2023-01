Cận cảnh những giàn pháo hoa sẵn sàng khai hỏa đêm giao thừa

Thời tiết tại 3 điểm bắn pháo hoa

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định thời tiết đêm giao thừa tại các điểm bắn pháo hoa ở tỉnh này trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 21-1 đến 1 giờ ngày 22-1 như sau:

- Khu vực La Sơn: Nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, mưa phùn, lượng mưa dưới 0.2 mm, xác suất xuất mưa 57%. Gió Bắc đến Tây Bắc tốc tộ 1-2 m/s. Nhiệt độ không khí 18.5 độ C. Độ ẩm tương đối 96%.

- Khu vực Phong Điền (trung tâm hành chính huyện): Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, lượng mưa dưới 0.1 mm, xác suất xuất mưa 63%. Gió Bắc đến Tây Bắc tốc tộ 1-2 m/s. Nhiệt độ không khí 18.0 độ C. Độ ẩm tương đối 97%.

3. Thành phố Huế (khu vực cột cờ Đại nội): Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, lượng mưa dưới 0.1 mm, xác suất xuất mưa 67%. Gió Bắc đến Tây Bắc tốc tộ 1-2m/s. Nhiệt độ không khí 18,3 độ C. Độ ẩm tương đối 97%.

Ngày mùng 1 và mùng 2 tết thời tiết có xu hướng tốt dần lên, mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng sớm, trưa chiều có lúc giảm mây trời hửng nắng. Nền nhiệt độ tăng 2 - 4 độ C so với ngày 30 tháng chạp, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Cảnh báo: Từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tết ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ khá mạnh nên trời lại chuyển mưa, rét; huyện A Lưới đêm và sáng trời rét đậm (nhiệt độ dưới 15 độ C). Nền nhiệt độ giảm 3 - 6 độ C so với ngày mùng 2 tết.