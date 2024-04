Cận cảnh quy trình đăng kiểm ô tô đông nhưng thông thoáng

Lý do là các phương tiện tự động gia hạn, áp dụng chu kỳ đăng kiểm mới theo quy định tại Thông tư số 08/2023/BGTVT của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cùng với số lượng các phương tiện tạm dừng hoạt động trước đây sẽ quay trở lại đăng kiểm.

Video Cận cảnh quy trình đăng kiểm ô tô thông thoáng tại Trung tâm 29-02S:

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu tháng 4/2024 đến nay, nhu cầu kiểm định của người dân tăng dần trở lại, các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện nhiều xe đi kiểm định xếp hàng từ 7 giờ 30 phút hàng ngày (giờ mở cửa), nhưng khá thông thoáng, người dân vẫn chưa phải chờ đợi lâu để được đến lượt đăng kiểm.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) từ 7 giờ 30 sáng hàng ngày đã có đông xe xếp hàng đỗ chờ đăng kiểm từ cổng vào khu vực thực hiện quy trình kiểm định. Dù phương tiện đến đăng kiểm liên tục, nhưng chủ xe, lái xe không phải chờ đợi lâu. Với 2 dây chuyền đăng kiểm, bình quân mỗi ngày trung tâm kiểm định được khoảng 100 xe. Nếu xe đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm định, thì chỉ mất từ 45 - 60 phút để hoàn thiện quy trình đăng kiểm.

Phương tiện xếp hàng thứ tự vào dây chuyển kiểm định xe tải (hoặc tương đương), dây chuyền kiểm định xe con (hoặc tương đương) tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S.

Các xe xếp hàng chờ đăng kiểm tại các trung tâm đông, nhưng thông thoáng, không phải chờ lâu.

Bình quân mỗi ngày Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S kiểm định khoảng 100 xe.

Xếp hàng nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm.

Công đoạn kiểm tra tiêu chuẩn trượt ngang của bánh xe, hiệu quả phanh chân, phanh tay và độ lệch giữa hai bánh xe trên trục của phanh, để duy trì các quy định an toàn kỹ thuật.

Mặc dù nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới của người dân tăng, song năng lực hiện nay của các trung tâm đăng kiểm hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu.

Đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S cho hay, trước nhu cầu kiểm định dự báo sẽ tăng trong các tháng 4 - 6/2024, để chủ động phục vụ người dân, trung tâm đã đề xuất bổ sung nhân lực, bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền máy móc kiểm định, đảm bảo vận hành chính xác, thuận lợi.

Người dân có nhu cầu cần đưa xe đi đăng kiểm trước ngày đến hạn kiểm định, để trường hợp có hạng mục không đạt có thể đưa xe đi sửa chữa, bảo dưỡng và quay lại kiểm định kịp thời trong ngày, không để xe quá hạn đăng kiểm lưu thông trên đường có thể bị phạt. Bên cạnh đó, chủ xe, lái xe không nên tập trung đi đăng kiểm vào ngày đầu tuần, do nhu cầu đăng kiểm những ngày này thường cao hơn, tránh phải chờ đợi lâu.

Tất cả các hạng mục kiểm định đều được hiển thị thông số trên máy tính, đảm bảo các tiêu chuẩn đo chính xác.

Công đoạn kiểm tra khung gầm, hệ thống vận hành khí thải động cơ... đảm bảo tuân đúng theo các quy chuẩn bảo vệ môi trường hiện hành.

Hai dây chuyển kiểm định xe chạy máy dầu và máy xăng tại trung tâm đăng kiểm.

Công đoạn kiểm định các hạng mục: Đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, thùng xe, kính chắn gió, gạt nước, vô lăng lái, trục lái... đảm bảo các hoạt động an toàn, đúng kỹ thuật.

Qua tìm hiểu, thông qua dữ liệu dự báo nhu cầu kiểm định của người dân trong năm 2024, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đã có thông báo đến Sở GTVT các địa phương về danh sách, số lượng xe đến hạn đăng kiểm, nhằm chủ động trưng dụng, huy động, bổ sung lực lượng đăng kiểm viên cho các trung tâm đăng kiểm, đảm bảo duy trì các dây chuyền đăng kiểm ổn định.

Cục cũng tuyên truyền tới người dân chủ động bảo dưỡng, đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định trực tuyến qua ứng dụng của Cục Đăng kiểm, hạn chế tập trung vào một số trung tâm đăng kiểm, dễ gây ùn tắc.

Đăng kiểm xe ô tô là quá trình cơ quan chuyên ngành kiểm định chất lượng xe xem có đạt tiêu chuẩn lưu hành về: An toàn kỹ thuật, hệ thống phanh, thước lái, chiếu sáng, mức độ bảo vệ môi trường...

Nếu xe đạt yêu cầu sẽ được cấp gia hạn cho phép xe ô tô được tham gia giao thông, trường hợp xe chưa đạt yêu cầu, chủ xe, lái xe cần sửa chữa đến khi đạt mới được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Đăng kiểm xe ô tô là quy định bắt buộc của pháp luật Việt Nam. Tùy từng loại xe cụ thể, tuổi thọ lưu hành, mỗi xe sẽ có những quy định về thời điểm đăng kiểm khác nhau. Với xe con không kinh doanh vận tải, chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 30 tháng, những lần sau chu kỳ sẽ là 18 tháng và rút ngắn còn 12 tháng khi chạm mức 7 năm. Chu kỳ này sẽ chỉ còn 6 tháng khi xe có tuổi thọ 12 năm kể từ ngày sản xuất.

Quy trình đăng kiểm theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Đăng kiểm ô tô giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý, giám sát phương tiện giao thông được phép lưu hành trên đường đạt chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường.

Các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kiểm định xe cơ giới được niêm yết rõ ràng tại các trung tâm đăng kiểm.

Chủ xe, lái xe đi đăng kiểm phải xuất trình đầy đủ: Giấy đăng ký xe, giấy đăng kiểm xe đến hạn kiểm định và bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe, lái xe.

Chủ xe, lái xe cần nắm rõ quy trình kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm xe.

Các xe đã đạt các tiêu chuẩn đăng kiểm, hoàn tất quy trình đăng kiểm xe ra bãi đỗ chờ nhân viên đăng kiểm dán tem đăng kiểm mới, bàn giao giấy chứng nhận đăng kiểm và xe được phép lưu hành.

Nhân viên đăng kiểm dán tem kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành.

Hiện nay, mặc dù chưa có văn bản quy định xe quá hạn đăng kiểm bao nhiêu ngày sẽ bị phạt, song có thể căn cứ vào quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 16 Nghị định 100//2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng; phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên.

Các trường hợp xe ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm: Khi chủ xe, lái xe chưa đóng tiền phạt nguội do vi phạm giao thông; xe Van lắp thêm ghế sau; xe kinh doanh vận tải thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) nhưng không chấp hành.